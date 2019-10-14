Судья Конституционного суда назвал неэффективным высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России. Затраченные на «улучшения» средства можно было «израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда», — сказал Арановский.

Качество знаний у российских студентов постоянно снижается

Арановский считает, что то, что происходит с системой образования не позволяет рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта. «Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов», — пишет судья. Для примера он приводит внедрение болонской системы, которое не все считают полезным, поскольку оно не сказалось на качестве образования и признании российских дипломов за рубежом.

Затраченные на «улучшения» средства можно было «израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда», считает судья.

«Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста, — отмечает Арановский. — А иногда преподавателю платят за хорошую статистику и отчетность, за демонстрацию компетентностного подхода вместо академических методов, за соискание грантов и за рейтинги, мониторинги с графиками и за все остальное, что дорого службам ректората и ведомства».

Для этого преподавателю приходится совершенствовать навыки в написании заявок и других документов и в их правильном размещении. «В такой обстановке ценят не преподавание и не учебу, а учебно-методические комплексы, которые нужны не студентам и педагогам, а службам, чтобы те хорошо себя чувствовали и оставались при важном деле на выгодных позициях», — объяснил судья.

«Субординация и отчетность под началом администраторов угнетают преподавание и науку, когда вузы уступают свое самоуправление, академическую свободу, стиль и обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию», — пишет Арановский.

Конституционный суд считает в автономии вузов основу их деятельности и их отношений с государством, отмечает, что автономия оправдала себя исторически в общеевропейской университетской традиции, и допускает ограничение этой автономии со стороны власти «лишь в конституционно значимых целях», говорится в особом мнении.

Комментируя заявление Арановского, вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился, что «качество знаний у российских студентов постоянно снижается», а «диплом действительно больше не дает уверенности, что выпускник получил необходимую квалификацию». Он возразил против предложения судьи дать больше автономии вузам и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь.

«Но в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, это приведет к закукливанию, стагнации. И у вузов просто не будет мотивации к переменам», — сказал Хохлов «Коммерсанту». Академик предложил, наоборот, усилить внешний контроль над вузовским образованием, но не со стороны бюрократов, а со стороны внешних профессионалов, в том числе работодателей, и затем увязать финансирование вузов с результатами такого контроля.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», кандидат технических наук Ванда Тиллес назвала выводы Арановского справедливыми и отметила, что «профессорско-преподавательский состав вузов разделяет взгляд судьи и на автономию вузов, и на дистанционное образование, и на навязывание болонской системы, и на качество российского высшего образования».

По ее словам, в высшем образовании устанавливается жесткая вертикаль управления за счет назначения ректоров министерством и отмену выборов ректоров и деканов, а попытки проявить независимость, в том числе за счет образования профсоюзов, вызывают давление на сотрудников.

Источник: Интерфакс