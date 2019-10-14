Семь высоток и детсад отключили от горячей воды 14 октября в центре Бердска

До 20.00 не будет воды по адресам: ул.Комсомольская, 13,17,19,21,23, ул.Лелюха, 7,9, д/сад № 3.

14 октября в нескольких домах не будет горячей воды

О проведении внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-6 сообщил МУП КБУ. В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-6, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Комсомольская, 13,17,19,21,23, ул.Лелюха, 7,9, д/сад № 3. с 08.00ч. 14.10.2019 года ориентировочно до 20.00 ч. 14.10.2019 года.