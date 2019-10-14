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Семь высоток и детсад отключили от горячей воды 14 октября в центре Бердска

14:15 14.10.2019 Фото: Pixabay
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До 20.00 не будет воды по адресам: ул.Комсомольская, 13,17,19,21,23, ул.Лелюха, 7,9, д/сад № 3.

Семь высоток и детсад отключили от горячей воды 14 октября в центре Бердска
14 октября в нескольких домах не будет горячей воды

О проведении внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-6 сообщил МУП КБУ. В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-6, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Комсомольская, 13,17,19,21,23, ул.Лелюха, 7,9, д/сад № 3. с 08.00ч. 14.10.2019 года ориентировочно до 20.00 ч. 14.10.2019 года.

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От редакции

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Аноним, 14 октября 2019 15:11
НВР:
Да
Ирина, 14 октября 2019 15:14
Комсомольская, дом 17. Звонила в диспетчерскую и задала вопрос: "А какие работы вы выполняли летом, когда на две недели отключали у нас горячую воду?" Ответ не услышала, так как повесили трубку.
Аноним, 14 октября 2019 15:40
Насколько помню прошлые месяцы: водонагреватели чистят примерно каждые 2-3 месяца. Так что все штатно в принципе

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