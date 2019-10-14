Как изменился транспортный налог? Новые правила уплаты транспортного налога

За год владения легковым автомобилем любого возраста мощностью 150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется заплатить 5250 рублей.

Автомобилистов уже предупредили: как изменился транспортный налог

Как изменились правила исчисления налога на автомобили, кого именно коснутся нововведения, какие модели пополнили список роскошных и стоит ли ждать отмены налога на электрокары

В Федеральной налоговой службе закончили кампанию по оповещению автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год. Как рассказали Autonews.ru в ведомстве, успеть оплатить указанные в уведомлениях налоги нужно не позднее 2 декабря 2019 года. В противном случае водителям придется заплатить еще и пени.

Часть уведомлений отобразилась электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, остальные оповещения разослали по почте заказными письмами. Водители, которые не получили документы, вправе дополнительно заказать налоговые уведомления, представив заявление в любую налоговую инспекцию или в МФЦ.

Модели от 3 до 5 млн руб. получили единый коэффициент

Как напомнили в ФНС, в 2019 г. вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения ТС. Согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса, исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента. Теперь для расчета налога для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. не старше трех лет применяется только один вид повышающего коэффициента 1,1.

Ранее для автомобилей, попадавших в нижнюю категорию роскошных, работал повышающий коэффициент 1,3, причем машины не старше одного года облагались повышающим коэффициентом 1,5. «Теперь эти коэффициенты отменены. Тем самым улучшено положение налогоплательщиков», — объяснили в ФНС.

Дальнобойщикам добавят налогов

Для налогоплательщиков-организаций, напротив, перестала действовать федеральная льгота, уменьшающая налог для транспортных средств массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему «Платон». Напомним, владельцы грузовиков обязаны при помощи таких платежей возмещать вред, причиняемый федеральным дорогам.

Если раньше они могли вычитать уплаченные в «Платон» средства из суммы рассчитанного транспортного налога, то с 2019 г. владеющие грузовиками организации должны платить транспортные налоги в полном объеме.

Как считают транспортный налог

Сама методика расчета транспортного налога действует с 2003 г. и с тех пор не менялась: пошлина исчисляется как произведение региональной налоговой базы и налоговой ставки, которая зависит от мощности двигателя. Например, в Москве для автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она составляет 12, от 100 до 125 л. с. — 25, от 125 до 150 л. с. — 35 и так далее вплоть до 150 за мотор мощностью более 250 сил.

Таким образом, за год владения легковым автомобилем любого возраста мощностью 150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется заплатить 5250 рублей. В случае если автомобиль подпадет под «налог на роскошь», сумму придется умножить на повышающий коэффициент.

Источник: Autonews