14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Как изменился транспортный налог? Новые правила уплаты транспортного налога

14:30 14.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 0

За год владения легковым автомобилем любого возраста мощностью 150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется заплатить 5250 рублей.

Как изменился транспортный налог? Новые правила уплаты транспортного налога
Автомобилистов уже предупредили: как изменился транспортный налог

Как изменились правила исчисления налога на автомобили, кого именно коснутся нововведения, какие модели пополнили список роскошных и стоит ли ждать отмены налога на электрокары
В Федеральной налоговой службе закончили кампанию по оповещению автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год. Как рассказали Autonews.ru в ведомстве, успеть оплатить указанные в уведомлениях налоги нужно не позднее 2 декабря 2019 года. В противном случае водителям придется заплатить еще и пени.

Часть уведомлений отобразилась электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, остальные оповещения разослали по почте заказными письмами. Водители, которые не получили документы, вправе дополнительно заказать налоговые уведомления, представив заявление в любую налоговую инспекцию или в МФЦ.

Модели от 3 до 5 млн руб. получили единый коэффициент
Как напомнили в ФНС, в 2019 г. вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения ТС. Согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса, исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента. Теперь для расчета налога для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. не старше трех лет применяется только один вид повышающего коэффициента 1,1.

Ранее для автомобилей, попадавших в нижнюю категорию роскошных, работал повышающий коэффициент 1,3, причем машины не старше одного года облагались повышающим коэффициентом 1,5. «Теперь эти коэффициенты отменены. Тем самым улучшено положение налогоплательщиков», — объяснили в ФНС.

Дальнобойщикам добавят налогов
Для налогоплательщиков-организаций, напротив, перестала действовать федеральная льгота, уменьшающая налог для транспортных средств массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему «Платон». Напомним, владельцы грузовиков обязаны при помощи таких платежей возмещать вред, причиняемый федеральным дорогам.

Если раньше они могли вычитать уплаченные в «Платон» средства из суммы рассчитанного транспортного налога, то с 2019 г. владеющие грузовиками организации должны платить транспортные налоги в полном объеме.

Как считают транспортный налог
Сама методика расчета транспортного налога действует с 2003 г. и с тех пор не менялась: пошлина исчисляется как произведение региональной налоговой базы и налоговой ставки, которая зависит от мощности двигателя. Например, в Москве для автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она составляет 12, от 100 до 125 л. с. — 25, от 125 до 150 л. с. — 35 и так далее вплоть до 150 за мотор мощностью более 250 сил.

Таким образом, за год владения легковым автомобилем любого возраста мощностью 150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется заплатить 5250 рублей. В случае если автомобиль подпадет под «налог на роскошь», сумму придется умножить на повышающий коэффициент.

Источник: Autonews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каков размер вашего транспортного налога?

Аноним, 14 октября 2019 14:40
"придется заплатить 5250 рублей" - это не для НСО расчет!

У нас так:
- авто 90 л.с. - 540 рублей в год (ставка 6 рублей за л.с.)
- авто 120 л.с. - налог 1200 в год (ставка 10 рублей с л.с.)

Короче - такие налоги ни о чем на самом деле: одна заправка дороже стоит чем этот налог один раз в год
Аноним, 14 октября 2019 15:18
чего минусите то? цифры вещь упрямая - тут нечего обижаться
igk63, 14 октября 2019 15:56
для таких как ты скоро электродоилки установят.Будут доить деньги пока до мозгов не дойдёт.
Аноним, 14 октября 2019 15:56
Роттенбергам очередную яхту оплатить. Не платил никогда этот налог и не собираюсь. Все равно царь просит перед следующими "выборами"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Учителя почти ничего не знают о нацпроекте «Образование»
16:45 14-10-2019
Учителя почти ничего не знают о нацпроекте «Образование»
БердскВласть гарантирует 1,6 млн рублей и прописку в аварийном доме сыну 97-летней фронтовички из Бердска
16:45 14-10-2019
Власть гарантирует 1,6 млн рублей и прописку в аварийном доме сыну 97-летней фронтовички из Бердска
Эротические фото: Туристку на Боракае оштрафовали за бикини из веревок
16:40 14-10-2019
Эротические фото: Туристку на Боракае оштрафовали за бикини из веревок
Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды
16:36 14-10-2019
Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды
Насмерть задавил 37-летнего пешехода и скрылся с места ДТП водитель Toyota Harrier в Новосибирске
16:30 14-10-2019
Насмерть задавил 37-летнего пешехода и скрылся с места ДТП водитель Toyota Harrier в Новосибирске
Маньяк: Экс-полицейский 15 лет насиловал женщин в Стрежевом
16:15 14-10-2019
Маньяк: Экс-полицейский 15 лет насиловал женщин в Стрежевом
БердскНебесный гул в ушах: вертолеты кружат над крышами и головами. Испуганы жители Бердска
16:00 14-10-2019
Небесный гул в ушах: вертолеты кружат над крышами и головами. Испуганы жители Бердска
Помидоры, огурцы и капусту запасают на зиму жители России
15:45 14-10-2019
Помидоры, огурцы и капусту запасают на зиму жители России
Как нужно ходить, чтобы мозг не состарился раньше времени?
15:30 14-10-2019
Как нужно ходить, чтобы мозг не состарился раньше времени?
Ну, будем: 6000 человек умерли от суррогатного алкоголя в России 1
15:30 14-10-2019
Ну, будем: 6000 человек умерли от суррогатного алкоголя в России