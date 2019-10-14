Новый саркофаг над Чернобыльской АЭС сняли со всех сторон и с неба тоже

Постоянный саркофаг на ЧАЭС был введен в эксплуатацию 10 июля 2019 года.

Новый саркофаг в Чернобыле

Ролик опубликовал Европейский банк реконструкции и развития.

Европейский банк реконструкции и развития разместил ролик, посвященный новому саркофагу над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, который был разрушен в 1986 году.

Видео было снято с коптера, на нем можно разглядеть особенность конструкции с высоты птичьего полета.



Видео: Facebook/ebrdhq

По данным «Страна.ua», арку-укрытие включили в список пятидесяти самых влиятельных проектов за минувшие 50 лет.

Постоянный саркофаг на ЧАЭС был введен в эксплуатацию 10 июля 2019 года.

«Отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии», — пояснили тогда представители Евросоюза.

Источник: ren.tv