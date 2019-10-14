О каких заболеваниях может говорить тяга к сладкому, соленому и острому

Желание съесть что-то определенное не всегда возникает из-за голода или пищевых привычек. Тяга к некоторым продуктам может говорить о том, что организму не хватает витаминов или микроэлементов.
− Сладкое
Если не можете наесться без конфет в конце трапезы, это может указывать на нарушения в работе кишечника. Например, сахар «съедают» грибки, вызывающие молочницу. Если не можете контролировать свое пристрастие к сладкому, проверьте органы пищеварительной системы.
− Соленое
Потребность в соли у организма может возникать при вялотекущих воспалениях мочеполовой системы или при снижении иммунитета.
− Горькое, острое и пряное
Если тянет на чеснок, горчицу или имбирь – возможно, вы скоро заболеете простудой или гриппом. Часто организм таким образом говорит о недостатке фитонцидов, которые нужны для борьбы с вирусами.
− Семечки или орехи
Тяга к этим продуктам указывает на недостаток витамина Е. Иногда дефицит витамина возникает из-за панкреатита или синдрома короткой кишки.
− Йогурт и мороженое
Если едите много продуктов со сливочной текстурой, возможно, причина в изжоге или кислотном рефлюксе. Из-за воспаленной слизистой организм требует то, что окажет обволакивающее действие.
Источник: vv-34.ru