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Здоровье / Общество

О каких заболеваниях может говорить тяга к сладкому, соленому и острому

17:30 14.10.2019 Фото: Pixabay
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Желание съесть что-то определенное не всегда возникает из-за голода или пищевых привычек.

О каких заболеваниях может говорить тяга к сладкому, соленому и острому
Если едите много продуктов со сливочной текстурой, возможно, причина в изжоге или кислотном рефлюксе

Желание съесть что-то определенное не всегда возникает из-за голода или пищевых привычек. Тяга к некоторым продуктам может говорить о том, что организму не хватает витаминов или микроэлементов.

− Сладкое

Если не можете наесться без конфет в конце трапезы, это может указывать на нарушения в работе кишечника. Например, сахар «съедают» грибки, вызывающие молочницу. Если не можете контролировать свое пристрастие к сладкому, проверьте органы пищеварительной системы.

− Соленое

Потребность в соли у организма может возникать при вялотекущих воспалениях мочеполовой системы или при снижении иммунитета.

− Горькое, острое и пряное

Если тянет на чеснок, горчицу или имбирь – возможно, вы скоро заболеете простудой или гриппом. Часто организм таким образом говорит о недостатке фитонцидов, которые нужны для борьбы с вирусами.

− Семечки или орехи

Тяга к этим продуктам указывает на недостаток витамина Е. Иногда дефицит витамина возникает из-за панкреатита или синдрома короткой кишки.

− Йогурт и мороженое

Если едите много продуктов со сливочной текстурой, возможно, причина в изжоге или кислотном рефлюксе. Из-за воспаленной слизистой организм требует то, что окажет обволакивающее действие.

Источник: vv-34.ru

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