Мясцо с душком: Просроченные продукты из супермаркетов отправят на переработку

Из мяса и костей, к примеру, можно готовить мясо-костную муку для корма животным

Пищевые отходы предложили использовать для производства кормов.

Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Например, из них будут делать корма для животных. Об этом «Известиям» сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Ведомство уже внесло законопроект в правительство. Ежегодно около 700 тыс. т продуктов питания в крупных сетях не продаются и отправляются на свалку, говорят в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Пустить на корм



Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, ведомство намерено создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Проект закона уже направлен в правительство на согласование. Одна из его норм позволяет направлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку — после проведения экспертизы, подтверждающей их безопасность. Речь в первую очередь о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях.

— Главная задача ресурсосбережения — снижение объема образования отходов, — пояснил Виктор Евтухов. — Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных или удобрений.

В пресс-службе правительства «Известиям» не уточнили, одобрен ли уже проект Минпромторга.

Как сообщили в АКОРТ, пока продукты с истекшим сроком годности согласно действующему регулированию считаются опасной продукцией. Их использование в качестве сырья для производства других товаров запрещено.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» сказали, что законопроект Минпромторга нуждается в доработке, но не пояснили почему. Там также заметили, что сейчас некачественные и опасные пищевые продукты подлежат изъятию из оборота. Их владелец обязан сделать это самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.

За пределами срока годности

По словам представителя АКОРТ (объединяет крупнейшие федеральные торговые сети), если инициатива Минпромторга будет принята, это поможет решить множество проблем, связанных с утилизацией и использованием продукции с истекшим сроком годности. Прежде всего — уменьшить количество отходов, попадающих на свалки. В организации напомнили, что сейчас компании не имеют права использовать продукты с истекшим сроком годности. Такая продукция должна быть утилизирована. Ежегодно только в крупных сетях около 700 тыс. т продовольствия не продается и отправляется на свалку.

— При этом есть категории продуктов, которые сохраняют безопасность и пищевую ценность даже за пределами срока годности, — отметили в АКОРТ. — Самый простой пример — соль, которая годами может храниться без потери свойств. То же самое с некоторыми видами консервированной продукции или сухофруктов. Это касается и зачерствевшего, но правильно хранящегося — без следов порчи — хлеба.

В ассоциации подчеркнули, что при вторичной переработке эти категории продовольственных товаров, а также целый ряд других, например некоторые молочные продукты, могут быть безопасно использованы для изготовления кормов для животных.

Важно четко определить, какую именно продукцию можно передавать на вторичную переработку, чтобы в корма попадало только сырье, пригодное для употребления.

Мясо — на муку

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Известиям», что организация поддерживает шаги по выстраиванию системы вторичной переработки просроченных продуктов питания.

— С социальной точки зрения уничтожение продуктов, пригодных для повторного использования, недопустимо. Кроме того, данная инициатива может быть направлена на улучшение экологической обстановки, — сказал он. — К сожалению, система утилизации и переработки продовольствия в России пока не развита. Это приводит к тому, что большое количество продуктов питания сегодня оказывается на свалке.

Эксперт уточнил, что из мяса и костей, к примеру, можно готовить мясо-костную муку для корма животным.

Дмитрий Востриков подчеркнул, что сейчас у бизнеса и власти нет четкого понимания, как администрировать процесс использования, реализации и переработки просроченных продуктов. Успех реализации инициативы зависит от решения этих вопросов.

В Минпромторге добавили, что в законопроекте планируется дать определение понятию «вторичные ресурсы», установить их перечень и критерии, по которым отходы будут признавать годными к переработке. Предполагается также создание экономических стимулов — как тех, кто будет строить инфраструктуру по вторичному введению продукции в оборот, так и для владельцев отходов — чтобы они были заинтересованы отдавать их на переработку.

Как писали «Известия», обсуждается также передача продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Ритейлеры готовы бесплатно отдавать их соцучреждениям, но при этом хотят получить освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль с таких товаров.

Президент Союза потребителей Петр Шелищ сказал «Известиям», что переход к рациональным моделям потребления и производства — одна из глобальных целей, которые были сформулированы ООН в 2015 году. К 2030 году страны должны добиться сокращения потерь продовольствия вдвое. Эффект от этого в денежном выражении должен составить не менее $0,5 трлн. Выполнение задачи позволит в перспективе обеспечить пищей всех, кто сейчас недоедает, добавил эксперт.

Источник: Известия