Ну, будем: 6000 человек умерли от суррогатного алкоголя в России

За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения).

Смертность в России от отравления алкоголем выросла

Минздрав России признал увеличение смертности от отравлений алкоголем, но заявил о снижении смертности от причин, обусловленных употреблением алкоголя.

«Статья содержит важную информацию о росте смертности от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев текущего года. Однако данный показатель должен быть уточнен в связи с тем, что в оперативном мониторинге Росстата не учитываются медицинские свидетельства о смерти, выданные взамен предварительных (окончательных) в связи с уточнением диагноза медицинскими работниками», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в воскресенье.

Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.

В министерстве считают необходимым принятие «межведомственных комплексных мер, направленных как на снижение потребления алкоголя в целом (поскольку алкогольные отравления включают не только отравления суррогатами, но и алкоголем в принципе), так и мер, направленных на борьбу с потреблением нелегального алкоголя и алкоголесодержащей парфюмерно-косметической продукции».

«Отдельно следует обратить внимание на значительное снижение показателя смертности от причин, обусловленных алкоголем. За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2010 годом, снизился и показатель смертности от внешних причин — на 35% (со 151,7 на 100 тысяч населения), а с 2016 года — на 13,7% (со 114,2 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 98,5 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению, утверждают в Минздраве.

Однако эксперты «Царьграда», чью публикацию комментирует Минздрав, считают, что «реальные цифры смертности ещё выше и даже значительно, потому что в «алкогольную» статистику не входят пациенты с циррозом печени, панкреонекрозами и сердечно-сосудистыми патологиями» — эти болезни также вызваны чрезмерным употреблением спиртного, однако они у Росстата относятся к разделу «смертность от болезней системы пищеварения» и «смертность от болезней кровообращения».

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.

Источник: Интерфакс