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Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

15:00 14.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Горожанка любит путешествовать летом по России, зимой в Таиланд. Ходит с мужем на рыбалку. У нее в коллекции уже несколько работ.

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска
Таисия Коваленко любит путешествовать и ходить на рыбалку
Сюжет: Галерея Курьера
Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из БердскаГалерея «Курьера»: животных Новосибирского и Ленинградского зоопарков рисует Екатерина ЮдановаЕщё 2 новости

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Таисия Коваленко недавно открыла в себе талант художника. У нее пока несколько картин. Милый енот, грациозные журавли. А золотая рыбка насколько реальна, что хочется загадать желание.
— Я люблю путешествовать летом по России, зимой в Таиланд, там купаемся, здоровье приобретаем. Хожу с мужем на рыбалку. Пока он удит рыбку, я рисую, — призналась наша героиня.

Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук.
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Ваши работы отправляйте на почту: bkurer@mail.ru c пометкой: «Галерея Курьера».

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Енотик

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Фрукты

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Журавли

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Осень

Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Золотая рыбка

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