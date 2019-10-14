Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Таисия Коваленко любит путешествовать и ходить на рыбалку

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Таисия Коваленко недавно открыла в себе талант художника. У нее пока несколько картин. Милый енот, грациозные журавли. А золотая рыбка насколько реальна, что хочется загадать желание.

— Я люблю путешествовать летом по России, зимой в Таиланд, там купаемся, здоровье приобретаем. Хожу с мужем на рыбалку. Пока он удит рыбку, я рисую, — призналась наша героиня.



Енотик

Фрукты

Журавли

Осень

Золотая рыбка

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