Галерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из Бердска

Сюжет: Галерея Курьера
Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Таисия Коваленко недавно открыла в себе талант художника. У нее пока несколько картин. Милый енот, грациозные журавли. А золотая рыбка насколько реальна, что хочется загадать желание.
— Я люблю путешествовать летом по России, зимой в Таиланд, там купаемся, здоровье приобретаем. Хожу с мужем на рыбалку. Пока он удит рыбку, я рисую, — призналась наша героиня.
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Ваши работы отправляйте на почту: bkurer@mail.ru c пометкой: «Галерея Курьера».