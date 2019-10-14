Эротические фото: Туристку на Боракае оштрафовали за бикини из веревок

Сама девушка описала свой внешний вид как «форму искусства», извиняться за купальник она не стала. Власти Филиппин неоднократно призывали путешественников уважать культуру и традиции страны

Власти Филиппин неоднократно призывали путешественников уважать культуру и традиции страны

Туристку с Тайваня оштрафовали на $67 на филиппинском острове Боракай за ношение «экстремально маленького» купальника, сообщает в пятницу The Sun.

«Девушка, которой около 20 лет, была одета в бикини, которое состояло лишь из нескольких веревок. Своим видом она смущала других туристов на пляже. И хотя закона, запрещающего носить непристойную одежду, на Филиппинах нет, туристку оштрафовали на $67 за «эротические» фотографии, которые делал ее парень», — пишет издание.

Сама девушка описала свой внешний вид как «форму искусства», извиняться за купальник она не стала.

«Наказание туристки станет примером для остальных. Власти Филиппин неоднократно призывали путешественников уважать культуру и традиции страны», — сообщает газета.

В апреле пляж Боракая закрывался для туристов на четыре месяца из-за разразившейся там экологической катастрофы. Полтора месяца назад доступ к нему был вновь частично ограничен из-за туристки, закопавшей в песок грязный подгузник своего ребенка.

Источник: tourism.interfax.ru