Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды

Чтобы избежать заигрывающих взглядов, нужно всего лишь отказаться от одежды с глубоким декольте.

Часто женщины одеваются чересчур ярко, это и становится причиной их несчастий

Есть женщины слишком яркие, слишком уверенные в себе. Они наряжаются так, что привлекают к себе всеобщее внимание. Но не всегда женщины понимают, что их образы становятся причиной их несчастий. Ведь излишнее внимание может докучать.

Глубокое декольте

Открытая шея и грудь могут привлекать излишнее мужское внимание

Открытые плечи, шея и грудь всегда привлекают внимания мужчин. Если у вас пышная грудь, то тем более. Чтобы избежать заигрывающих взглядов, нужно всего лишь отказаться от одежды с глубоким декольте. Демонстрируйте свои достоинства только в крайних случаях, чтобы не казаться слишком распущенной.

Хищные рисунки

Хищные принты ассоциируются с женщинами, которые находятся в поиске кавалера

Анималистичные принты и рисунки сейчас на пике популярности. Но не стоит использовать слишком хищные, типа леопарда. У мужчин это привлечёт больше внимания. К тому же подобные расцветки обычно ассоциируются с женщинами, которые находятся в поиске кавалера.

Вычурное бельё

Раньше было принято носить красивое белье под одеждой. Причём оно могло будоражить воображение мужчин. Чем больше кружева, тем лучше. Но сейчас в тренде незаметное нижнее белье. Но это не значит, что его не надо использовать вовсе. Лучше выбирать скромные фасоны телесных оттенков, что подойдёт под любой тип одежды. Выделяющиеся цвета и кружево будет выделяться и привлекать ненужное внимание мужчин.

Туфли на шпильках

Не стоит носить шпильки, если вы хотите остаться незамеченной мужчинами

Шпильки всегда привлекают внимание мужчин. Во-первых, они громко цокают, во-вторых, женщина невольно изменяет свою походку, в-третьих, ноги кажутся длиннее и соблазнительнее. Однако если вы хотите остаться незамеченной в обществе мужчины, лучше всё-таки выбрать другую обувь.

Короткие юбки

По той же причине, что и шпильки, короткие юбки однозначно привлекательны для мужчин. Всегда можно продемонстрировать красоту своих ножек. Но порой это выглядит слишком вульгарно и некорректно. Поэтому, если не хотите привлекать внимания противоположного пола, то лучше отказаться от подобной одежды.