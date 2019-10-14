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Красота / Общество

Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды

16:36 14.10.2019 Фото: pixabay.com
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Чтобы избежать заигрывающих взглядов, нужно всего лишь отказаться от одежды с глубоким декольте.

Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды

Часто женщины одеваются чересчур ярко, это и становится причиной их несчастий

Есть женщины слишком яркие, слишком уверенные в себе. Они наряжаются так, что привлекают к себе всеобщее внимание. Но не всегда женщины понимают, что их образы становятся причиной их несчастий. Ведь излишнее внимание может докучать.

Глубокое декольте

Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды

Открытая шея и грудь могут привлекать излишнее мужское внимание

Открытые плечи, шея и грудь всегда привлекают внимания мужчин. Если у вас пышная грудь, то тем более. Чтобы избежать заигрывающих взглядов, нужно всего лишь отказаться от одежды с глубоким декольте. Демонстрируйте свои достоинства только в крайних случаях, чтобы не казаться слишком распущенной.

Хищные рисунки

Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды

Хищные принты ассоциируются с женщинами, которые находятся в поиске кавалера

Анималистичные принты и рисунки сейчас на пике популярности. Но не стоит использовать слишком хищные, типа леопарда. У мужчин это привлечёт больше внимания. К тому же подобные расцветки обычно ассоциируются с женщинами, которые находятся в поиске кавалера.

Вычурное бельё

Раньше было принято носить красивое белье под одеждой. Причём оно могло будоражить воображение мужчин. Чем больше кружева, тем лучше. Но сейчас в тренде незаметное нижнее белье. Но это не значит, что его не надо использовать вовсе. Лучше выбирать скромные фасоны телесных оттенков, что подойдёт под любой тип одежды. Выделяющиеся цвета и кружево будет выделяться и привлекать ненужное внимание мужчин.

Туфли на шпильках

Cними вычурные трусы! Не цокай каблуками! Если надоели хищные мужские взгляды

Не стоит носить шпильки, если вы хотите остаться незамеченной мужчинами

Шпильки всегда привлекают внимание мужчин. Во-первых, они громко цокают, во-вторых, женщина невольно изменяет свою походку, в-третьих, ноги кажутся длиннее и соблазнительнее. Однако если вы хотите остаться незамеченной в обществе мужчины, лучше всё-таки выбрать другую обувь.

Короткие юбки

По той же причине, что и шпильки, короткие юбки однозначно привлекательны для мужчин. Всегда можно продемонстрировать красоту своих ножек. Но порой это выглядит слишком вульгарно и некорректно. Поэтому, если не хотите привлекать внимания противоположного пола, то лучше отказаться от подобной одежды.
Источник: МедикФорум
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