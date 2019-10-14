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Фотомарафон «Дорогие мои родители» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

17:40 14.10.2019 Фото: читателя Курьер.Среда.Бердск
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Вы сможете купить газету в конце октября и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! 

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск
Наши любимые и бесценные дедуля Мельников Сергей Викторович и бабуля Людмила Михайловна. Вместе уже 40 лет. Вы ангелы для внуков и поддержка,Детей своих опора и надежда.Живите же, родные, до ста лет. Без горестей, печали и без бед!. Фото из проекта «Бабушка рядышком с дедушкой»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

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Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Дорогие мои родители», посвящаем его нашим родителям. Приурочен проект декаде пенсионеров и Дню бабушек и дедушек, которые отмечаются в октябре. Но учитывая, что родители не у всех пенсионеры — принимаем фото родителей любого возраста. И подчеркиваем — что не всегда есть у ребенка (любого возраста) оба родителя — вот тут рядом. Поэтому присылайте и маму, и папу, и обоих.

Фотопроект «Дорогие мои родители» опубликуем в октябре в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Дорогие мои родители». Подпишите имена свои родителей и по желанию –  фамилию. На фото можете быть и вы в месте с родителями.

Кроме газеты мы разметим альбом «Дорогие мои родители» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 октября 2019 года. Ждем!

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Дорогие мои родители

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Мои любимые и дорогие родители Бахаревы Игорь и Наталья

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Паршина Людмила Дмитриевна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя любимая мамочка Круппа Надежда Юрьевна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Наши дорогие родители, Владимир Тимофеевич и Владислава Станиславовна. В этом году отметившие золотую свадьбу!

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Наша любимая прабабушка Галина Ивановна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Зоя Васильевна и Сергей Андреевич Рычихины.
Вместе 33 года!
Без устали заботитесь о внуках,
Они любовью вам взаимно отвечают,
И вы в их воспитании порука,
Вас ласково бабуля и дедуля называют.
Побаловать их сами не свои,
Спешите окружить своей заботой,
В подарках и вопроса не стоит,
Они как самая любимая работа.
И вот сегодня мы вам говорим,
От вас всегда в восторге детвора,
Вас с праздником, душою молодым,
Всем бабушкам и дедушкам ура!

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Ирина и Евгений

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Наши дорогие родители Людмила Анатольевна и Андрей Александрович Сибирцевы. Долгих и счастливых лет жизни вам, очень ценим и любим вас!

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Дорогие мои родители Софьи Зазулиной

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Александр Ильич и София Владимировна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Теща с внуками — Антонова Екатерина Карловна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Мама — Буратынская Любовь Андреевна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Папа — Буратынский Александр Александрович

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Степанищева Надежда Васильевна мамочка и Степанищев Геннадий Анатольевич папуля, живите до 100 лет, счастья и любви вам. Ваши дети

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя любимая мамочка Бояркина Мария Фёдоровна 67 лет

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Дорогие мои родители

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Буко Галина Васильевна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Александр и Светлана Пинкины, дети Анастасия и Геннадий

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Орликовские Людмила и Владимир. Наши дорогие близкие и родные.

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Щипулин Эдуард и Щипулина Лариса

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Безверховы Нина Петровна и Николай Данилович. 55 лет совместной жизни!

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Мама Кривкина Виктория Алексеевна

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Батраковы Валентина Васильевна и Николай Дмитриевич 70 лет брака.

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Лаптевы Артём и Ольга

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Гурьева Лилия Васильевна и Гурьев Александр Павлович

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

мой родной и любимый папуля))

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Антонов Виталий Гаврилович и Антонова Нина Романовна

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От редакции

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ирина, 14 октября 2019 22:36
как узнать,когда выйдет номер газеты?

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