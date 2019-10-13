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Эта боль не пройдет: Сотни людей простились с жестоко убитой 9-летней Лизой Киселевой в Саратове

20:54 13.10.2019 Фото: sarnovosti.ru
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9 октября девочка ушла в школу и пропала. Сотни жителей Саратова вышли на ее поиски, которые длились более суток и завершились обнаружением ее тела в гаражах.

Эта боль не пройдет: Сотни людей простились с жестоко убитой 9 летней Лизой Киселевой в Саратове
Саратов прощается с убитой Лизой Киселевой

В Саратове 13 октября сотни жителей пришли проститься с убитой 9-летней Лизой Киселевой.

Желающих попасть на траурное мероприятие оказалось настолько много, что в городе были организованы бесплатные автобусы до храма Петра и Павла, расположенного на улице Международной.

В настоящее время люди продолжают прибывать на место. У многих в руках цветы, кто-то несет детские игрушки. Саратовцы поднимаются по ступеням храма, который в скором времени вряд ли сможет вместить всех желающих проститься с Лизой.

Напомним, утром 9 октября девочка ушла в школу и пропала. Сотни жителей Саратова вышли на ее поиски, которые длились более суток и завершились обнаружением ее тела в гаражах. Ночью 11 октября стало известно, что Лиза убита, а подозреваемый Михаил Туватин, имеющий несколько судимостей, в том числе за изнасилование, задержан. Тело ребенка нашли в гараже № 4 кооператива «Гараж-97». Вчера мать девочки Елена Киселева рассказала, что общалась с губернатором Валерием Радаевым и главой облцентра Михаилом Исаевом и попросила их снести гаражи, через которые в школу добиралась ее дочь.

Источник: sarnovosti.ru

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