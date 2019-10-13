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Убей рыбу-змееголова: она живет 4 дня без воды и передвигается по суше

20:34 13.10.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Самки достигают половой зрелости в возрасте двух-трех лет и откладывают до 100 000 яиц в год. Инвазивные (то есть искусственно завезенные) виды являются одной из главных угроз для местных экосистем

Убей рыбу змееголова: она живет 4 дня без воды и передвигается по суше
Змееголовы получили свое название благодаря внешнему виду – узоры на их шкуре отдаленно напоминают «украшения» гремучих змей

В американском штате Джорджия обнаружили популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью. Так, представители данного вида могут выживать без воды в течение нескольких суток, сообщает The Independent.

Исторически змееголовы обитали в Китае и некоторых регионах России и Юго-Восточной Азии, но в ХХ веке их ареал стал стремительно расширяться. В 1950-х годах этих рыб заметили в Чехословакии, а к 2002 году они добрались до США.
С тех пор змееголовы освоили 14 штатов и, похоже, не собираются останавливаться на достигнутом. В своей экологической нише они являются высшими хищниками и наносят большой урон местным рыбным хозяйствам.

Крупнейшая особь змееголова, пойманная в США в 2018 году, весила 9 килограммов и достигала почти 90 сантиметров в длину.

Представители этого вида обладают необычной дыхательной системой, которая позволяет им выживать без воды до четырех суток. Благодаря данной способности змееголовы способны перебраться из одного водоема в другой, даже если они не соединены водными артериями, и успешно выживают при транспортировке.

Представители Департамента природных ресурсов призвали рыбаков держать наживку как можно дальше от берега, чтобы случайно не прикормить змееголовов. Увидев такую рыбу, следует сообщить о ее местонахождении властям, а еще лучше – уничтожить.

Интересно, что змееголовы получили свое название благодаря внешнему виду – узоры на их шкуре отдаленно напоминают «украшения» гремучих змей.

Самки достигают половой зрелости в возрасте двух-трех лет и откладывают до 100 000 яиц в год. Хотя вылупляются и доживают до взрослого возраста далеко не все детеныши, плодовитость змееголовов позволяет им удваивать свою популяцию всего за два года.

Их рацион достаточно разнообразен: они истребляют не только рыб других видов, но и ракообразных, амфибий и беспозвоночных.

Ранее ученые выяснили, что инвазивные (то есть искусственно завезенные) виды являются одной из главных угроз для местных экосистем. Они стали непосредственными виновниками вымирания 126 различных видов. Еще 174 вида пострадали от них, по меньшей мере, частично.

Источник: МИР24

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Аноним, 13 октября 2019 23:53
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