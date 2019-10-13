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Диета Майи Плисецкой: как не толстеть

20:04 13.10.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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Она говорила «не жрать». Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии.

Диета Майи Плисецкой: как не толстеть
Если человек среднего возраста тратит меньше полутора тысяч калорий, он будет худеть

Более половины россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса.

Заболеваемость выросла в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о необходимости умеренного питания.

«Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила «не жрать». Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии. С медицинской точки зрения, люди, обычно офисные, они расходуют где-то полторы тысячи калорий в день. Если человек среднего возраста тратит меньше полутора тысяч калорий, он будет худеть. Больше полутора тысяч — будет набирать, если он здоровый, без сахарного диабета, без каких-либо заболеваний. Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные — этого достаточно. Если всё в порядке, надо выставить норму потребления углеводов».

В большинстве стран Европы ожирением страдают от 15 до 25 процентов взрослых людей. При этом в последнее время в мире наблюдается рост заболеваемости ожирением у детей и подростков, отмечает Всемирная организация здравоохранения. По её прогнозам, к 2030 году до 41 процента жителей планеты будут иметь избыточный вес.

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Аноним, 13 октября 2019 22:07
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