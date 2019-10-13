Чем болен Джокер?

Фильм Тодда Филлипса продолжает свое триумфальное шествие по планете. И на сегодняшний день он является одной из самых обсуждаемых картин в сети.

Джокер вошел в ТОП-10 фильмов всех времен

Фильм Тодда Филлипса продолжает свое триумфальное шествие по планете. И на сегодняшний день он является одной из самых обсуждаемых картин в сети. Внимание поклонников кино занимает буквально все — и соответствие персонажа версиям его же самого ранее, и потенциальное развитие событий, и то, можно ли было предотвратить появление Джокера в принципе. Кроме того, многих интересует, чем именно болеет главный герой картины. В самом фильме явно об этом не говорится — лишь идут отсылки к явному нездоровью персонажа, указания на наличие у него серьезного неврологического заболевания, а также рассказы про травму головы. АиФ.ru спросил у врачей, чем, по их мнению, может быть болен Джокер?

Отвечает к. м. н., врач-невролог, заведующий отделением неврологии МКНЦ им. А. С.Логинова Даниил Дегтерев:

— Наверное, сложно переложить всю фантазию сценаристов и актерскую игру Хоакина Феникса на сухой медицинский язык истории болезни. Но тут стоит понимать, что и рассматривать его как реального пациента не приходится. Джокер — герой комикса и подчиняется законам этого жанра, где у персонажей все не как у людей. Пожалуй, антисоциальное личностное расстройство Джокера — это то, что не вызывает никаких сомнений. Джокер эгоцентричен, хладнокровен, равнодушен и безразличен к страданиям других. Он зациклен на идее, что люди обошлись с ним жестоко, и оправдывает свои поступки справедливым возмездием обидчикам. Он действует в парадигме патологической логики, которая так же далека от нормального человеческого общежития, как и его шутки от обычного юмора.

Безудержный спонтанный хохот, который он то ли не может, то ли не хочет контролировать, можно отнести к классическим защитным механизмам своего «Я» по типу формирования реакции противоположной направленности (боль поражает смех). Все эти качества в совокупности и создают этот крайне неприятный, но запоминающийся образ, мотивы которого можно проследить в действиях одиозных диктаторов и людей, совершающих теракты.

Также в фильме заметно, что персонаж подвержен приступам галлюцинаций. И это тоже может быть симптомом, только чего — непонятно.

Отвечает врач-психиатр Центра здоровья и развития им. Святителя Луки Лариса Шеянова:

— Галлюциноз бывает органический, в том числе связанный с наркотическим или алкогольным опьянением. Либо встречается вариант, связанный с шизофренией. Известно, что Джокер не пил и не принимал наркотики, а также ранее использовал специальные лекарственные препараты, прописанные врачом, но отмененные из-за недостаточного финансирования. Поэтому можно предполагать, что второй вариант, т. е. наличие проявлений шизофрении, для него может быть актуальным.

Источник: Аргументы и Факты

