13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Чем болен Джокер?

19:35 13.10.2019 Фото: Стоп-кадр
7 0

Фильм Тодда Филлипса продолжает свое триумфальное шествие по планете. И на сегодняшний день он является одной из самых обсуждаемых картин в сети.

Чем болен Джокер?
Джокер вошел в ТОП-10 фильмов всех времен

Фильм Тодда Филлипса продолжает свое триумфальное шествие по планете. И на сегодняшний день он является одной из самых обсуждаемых картин в сети. Внимание поклонников кино занимает буквально все — и соответствие персонажа версиям его же самого ранее, и потенциальное развитие событий, и то, можно ли было предотвратить появление Джокера в принципе. Кроме того, многих интересует, чем именно болеет главный герой картины. В самом фильме явно об этом не говорится — лишь идут отсылки к явному нездоровью персонажа, указания на наличие у него серьезного неврологического заболевания, а также рассказы про травму головы. АиФ.ru спросил у врачей, чем, по их мнению, может быть болен Джокер?
Отвечает к. м. н., врач-невролог, заведующий отделением неврологии МКНЦ им. А. С.Логинова Даниил Дегтерев:

— Наверное, сложно переложить всю фантазию сценаристов и актерскую игру Хоакина Феникса на сухой медицинский язык истории болезни. Но тут стоит понимать, что и рассматривать его как реального пациента не приходится. Джокер — герой комикса и подчиняется законам этого жанра, где у персонажей все не как у людей. Пожалуй, антисоциальное личностное расстройство Джокера — это то, что не вызывает никаких сомнений. Джокер эгоцентричен, хладнокровен, равнодушен и безразличен к страданиям других. Он зациклен на идее, что люди обошлись с ним жестоко, и оправдывает свои поступки справедливым возмездием обидчикам. Он действует в парадигме патологической логики, которая так же далека от нормального человеческого общежития, как и его шутки от обычного юмора.

Безудержный спонтанный хохот, который он то ли не может, то ли не хочет контролировать, можно отнести к классическим защитным механизмам своего «Я» по типу формирования реакции противоположной направленности (боль поражает смех). Все эти качества в совокупности и создают этот крайне неприятный, но запоминающийся образ, мотивы которого можно проследить в действиях одиозных диктаторов и людей, совершающих теракты.

Также в фильме заметно, что персонаж подвержен приступам галлюцинаций. И это тоже может быть симптомом, только чего — непонятно.
Отвечает врач-психиатр Центра здоровья и развития им. Святителя Луки Лариса Шеянова:

— Галлюциноз бывает органический, в том числе связанный с наркотическим или алкогольным опьянением. Либо встречается вариант, связанный с шизофренией. Известно, что Джокер не пил и не принимал наркотики, а также ранее использовал специальные лекарственные препараты, прописанные врачом, но отмененные из-за недостаточного финансирования. Поэтому можно предполагать, что второй вариант, т. е. наличие проявлений шизофрении, для него может быть актуальным.
Источник: Аргументы и Факты

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам фильм?

Аноним, 13 октября 2019 20:16
Спасибо за весть. Очень актуально. На всякий случай читать не стал.
Психиатр, 13 октября 2019 21:44
Хоть спать теперь будем спокойно..)
Аноним, 13 октября 2019 22:13
К психиатру не пробовали обратиться?
Аноним, 13 октября 2019 22:12
Шиза или не шиза у Джокера, но лучшим был Джокер в исполнении Хита Леджера, за что он получил Оскар.
И совершенно неважно, чем там болел актер или его персонаж.
Поросёнок Пётр, 14 октября 2019 00:00
Фениксу однако тоже Оскар светит и этот Джокер совсем не комикс, как в случае с Леджером.
А вот наш друг Джаред Лето в роли Джокера, был просто отвратителен.
Аноним, 13 октября 2019 22:57
Мда, кто то ещё идёт эту удалено в кинотеатр смотреть.Ценители прекрасного однако
Аноним, 13 октября 2019 23:40
Ну не всем же смотреть бесогонов михалкова или ежедневные ток-шоу с Путиным, Украиной, Трампом и другими заслуженными политическими артистами-ведущими этих ток-шоу.
Если эту российскую полит-тусовку выпустить на широкий экран, можно быть уверенными, что они принесут не много миллиардные сборы кинопроката, а серьезные убытки.
Или для сравнения назовите хоть один постсоветский фильм, заслуживающий вашего драгоценнейшего внимания или хотя бы кассовый.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эта боль не пройдет: Сотни людей простились с жестоко убитой 9-летней Лизой Киселевой в Саратове
20:54 13-10-2019
Эта боль не пройдет: Сотни людей простились с жестоко убитой 9-летней Лизой Киселевой в Саратове
Убей рыбу-змееголова: она живет 4 дня без воды и передвигается по суше 1
20:34 13-10-2019
Убей рыбу-змееголова: она живет 4 дня без воды и передвигается по суше
Диета Майи Плисецкой: как не толстеть 1
20:04 13-10-2019
Диета Майи Плисецкой: как не толстеть
Чем болен Джокер? 7
19:35 13-10-2019
Чем болен Джокер?
Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах? 3
19:27 13-10-2019
Сколько сезонов можно ездить на одних зимних шинах?
Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев
19:08 13-10-2019
Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев
Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
12:37 13-10-2019
Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
БердскЗапасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске 9
12:12 13-10-2019
Запасы-2019: бабушки торгуют овощами с грядки за 100 рублей и обещают ужин без пестицидов в Бердске
Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России 17
12:09 13-10-2019
Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России
Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость
12:04 13-10-2019
Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость