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Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев

19:08 13.10.2019 Фото: pixabay.com
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Последние предложения работодателей на бирже труда.

Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев
Работа для бердчан есть в Искитиме
Профессия Организация Заработок от Телефон
Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000  (383) 2010974
Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 14100  (923) 2297639
Агент по снабжению ООО «Юншэн» 18000  (383) 2010974
Агент торговый ООО «Юншэн» 18000  (383) 2010974
Администратор ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Администратор ИП Поляков А.А. 20000  (913) 3881555
Администратор УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 13536  (38343) 29316
Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000  (38343) 23844
Аналитик Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 14100  (38343) 29818
Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 22000  (383) 2305084
Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14101  (38343) 49642
Аппаратчик химводоочистки ООО «СибТЭК» 16400  (38343) 50124
Аппаратчик химводоочистки электростанции АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15000  (923) 1280903
Арматурщик ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Балансировщик шин ООО Юг 20000  (903) 0497879
Балансировщик шин ИП Елисеев Павел Геннадьевич 15000  (38343) 68008
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 6 разряда-7 разряда Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 44627  (383) 3379513
Бухгалтер ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 28000  (952) 9061090
Бухгалтер МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Бухгалтер ООО «Путеводная звезда» 14100  (38343) 20441
Бухгалтер МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 25000  (383) 3252581
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800  (38343) 76272
Бухгалтер ООО «ИЭК» 14100  (38343) 27600
Бухгалтер Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 15000  (38343) 29615
Бухгалтер ООО «Легостаевский хлеб» 19000  (913) 7059455
Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 14100  (38343) 61131
Ведущий Бухгалтер МКУ Управление культуры г. Искитима НСО 25000  (38343) 47315
Ведущий Инженер-технолог ООО «ЖБИ-5» 33500  (38343) 35308
Ведущий Инженер МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14700  (38343) 92349
Ведущий Инженер МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14600  (38343) 92349
Ведущий Менеджер по персоналу ООО «Путеводная звезда» 14100  (38343) 20441
Ведущий Специалист по составлению и проверке сметной документации МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17251  (38343) 92349
Весовщик ООО ПК «Кристалл» 15000  (38341) 29623
Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92420
Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000  (38343) 23480
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 22000  (38343) 51217
Ветеринарный врач ОАО «Преображенское» 14100  (38343) 63248
Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 14100  (38343) 59018
Водитель автомобиля ООО «СГН-девелоп» 55000  (999) 3005560
Водитель автомобиля ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33022
Водитель автомобиля ИП Черняева Е.А. 20000  (923) 1822848
Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000  (952) 9061090
Водитель автомобиля ИП «Атаманов А.И.» 40000  (953) 7897065
Водитель автомобиля ИП Волгин Ю.В. 30000  (983) 3005852
Водитель автомобиля ООО «СГИ» 45000  (913) 9038868
Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000  (913) 9190409
Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000  (913) 2091616
Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 14100  (38343) 25555
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 26900  (38343) 49642
Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 14100  (38343) 43111
Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 14100  (38343) 43637
Водитель автомобиля ЗАО Степное 14100  (38343) 55122
Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000  (38343) 24710
Водитель автомобиля ООО «Спецмонтажстрой» 25000  (913) 7808237
Водитель автомобиля ООО «Темур-2» 18000  (38343) 29716
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000  (38343) 76272
Водитель автомобиля ООО «ЭММИТ ТРАНС» 30000  (913) 4553233
Водитель автомобиля ООО «А-РОСА» 20000  (913) 9578436
Водитель автомобиля ООО «ЧОП «Вертикаль» 15000  (38343) 31769
Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000  (913) 8994797
Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000  (913) 7756926
Водитель автомобиля ООО «ЭММИТ ТРАНС» 20000  (913) 4553233
Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000  (952) 9445777
Водитель автомобиля ЗАО «Завод ЖБИ-1» 50000  (383) 3284862
Водитель автомобиля ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 39000  (905) 9044784
Водитель автомобиля ООО «СГИ» 40000  (913) 9038868
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200  (38343) 49642
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500  (38343) 25740
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 22700  (38343) 25740
Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000  (913) 2099020
Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92420
Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Водитель автомобиля ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович 20000  (913) 4718272
Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14700  (38343) 26014
Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15400  (38343) 47164
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
Водитель погрузчика ООО «Аквилон» 14500  (383) 3522599
Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000  (953) 8038762
Водитель погрузчика ООО «Рассвет» 20000  (961) 8470765
Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100  (38343) 30623
Воспитатель МБДОУ №22 Родничок 19000  (38343) 25880
Воспитатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка» 15000  (38343) 24621
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 16000  (38343) 26046
Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15000  (38343) 20840
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 14100  (38343) 26046
Воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево 14100  (38343) 33329
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000  (38343) 24765
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №9 «Незабудка» 15000  (838343) 23304
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000  (38343) 22748
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 14100  (38343) 25114
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 39000  (38343) 23844
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500  (38343) 23844
Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000  (913) 9221911
Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000  (38343) 23844
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000  (38343) 23844
Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000  (38343) 25612
Врач-педиатр МКОУ КШ № 7 14100  (38343) 21658
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Врач-стоматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 41000  (38343) 23844
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000  (38343) 27605
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000  (38343) 27605
Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-стоматолог Алесик ООО 14100  (923) 2300151
Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000  (913) 9221911
Врач-терапевт «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 18000  (38343) 22184
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000  (38343) 25526
Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 14100  (913) 9268444
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 37000  (38343) 23844
Газовщик ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300  (8383) 435087
Газорезчик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 24000  (983) 3156478
Газосварщик ООО «Триал» 24000  (38343) 29881
Главный бухгалтер Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 28000  (38343) 29818
Главный специалист администрация Искитимского района НСО 19000  (38343) 24401
Главный Технолог ООО «ЖБИ-5» 49400  (38343) 35308
Главный экономист АО «Полевод» 18750  (38343) 61131
Главный энергетик (в промышленности) ЗАО «Коченевская птицефабрика» 25000  (38343) 72217
Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 15000  (913) 9555420
Горнорабочий на маркшейдерских работах ЗАО «Чернореченский карьер» 15200  (38343) 49642
Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000  (38343) 23888
Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000  (38343) 23888
Грохотовщик 3 разряда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000  (38345) 69238
Грузчик АО «Новосибирская птицефабрика» 16000  (38343) 92420
Грузчик ООО «Темур-2» 14100  (38343) 29716
Грузчик ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Грузчик ООО «Рассвет» 18000  (961) 8470765
Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (383) 3621545
Грузчик ООО «Опт Регион» 15000  (983) 1236333
Грузчик ИП Фабер Алена Викторовна 15000  (913) 4566800
Грузчик АО «Искитимцемент» 17550  (38343) 49642
Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 19000  (913) 9467831
Грузчик ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 14100  (38343) 92130
Грузчик ООО «Общепит» 14100  (923) 1575718
Дворник МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Дворник ООО «Алмаз» 14100  (38343) 52142
Дворник ООО Евсинский КХП 14500  (38343) 76488
Дворник АО «Новосибирская птицефабрика» 14100  (38343) 92420
Дворник ООО СКК»АВАНГАРД» 14100  (913) 3796490
Дворник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 14100  (38343) 50807
Дворник ООО БОБЕР 14100  (913) 9221911
Дворник АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Дворник ООО «ИЭК» 14100  (38343) 27600
Дворник ООО «ЖилСервис» 14100  (38343) 25703
Дежурный оперативный МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 16000  (38343) 25445
Дежурный по выдаче справок (бюро справок) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 14100  (38343) 23844
Делопроизводитель ИП Витман Т.П. 15000  (38343) 42080
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли АО «Тандер» 35000  (963) 9495097
Директор (начальник) котельной МУП ИР «Южное» 27500  (38343) 71303
Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 14100  (38343) 43111
Дозировщик компонентов бетонных смесей ООО «ЖБИ-5» 18754  (38343) 35308
Дояр ООО «Алмаз» 20000  (38343) 52142
Дояр ООО Агрофирма «Овощевод» 24000  (906) 9087600
Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14100  (923) 1043662
Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15000  (38343) 24805
Заведующий аптекой АО «Тандер» 42700  (383) 3196022 доб. (259)
Заведующий аптекой АО «Тандер» 37149  (383) 3196022
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 35000  (38343) 25588
Заведующий складом ООО «Росагрокорм» 14100  (38343) 43637
Заведующий столовой МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100  (38343) 74110
Заведующий столовой МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 17000  (38343) 71240
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции ООО «Солод» 27000  (38343) 23641
Заместитель Директор (начальник, управляющий) предприятия МБОУ — ООШ №10 24000  (38343) 45162
Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000  (38343) 23888
Заместитель Начальник части (специализированной в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 25000  (38343) 26014
Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 14100  (923) 2274896
Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Инженер-конструктор ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 32000  (38343) 33184
Инженер-механик АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000  (38343) 76272
Инженер-программист Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14100  (38343) 35960
Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000  (38343) 20175
Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000  (38343) 92349
Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000  (38343) 92420
Инженер АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92420
Инженер ООО «Вектор плюс» 20000  (923) 1275454
Инженер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 25000  (383) 3284862
Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000  (38343) 76272
Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000  (38343) 24727
Инженер компьютерной обработки информации АО «Искитимцемент» 29250  (38343) 49642
Инженер по автоматизированным системам управления производством АО «ЭПМ-НовЭЗ» 31000  (38343) 50807
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ООО Евсинский КХП 37000  (38343) 76488
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000  (38343) 76488
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000  (38343) 51217
Инженер по охране труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280903
Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 19000  (38345) 69238
Инженер по охране труда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 22000  (38345) 69238
Инженер по охране труда МУП ИР «Центральное» 17000  (38343) 76195
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000  (923) 7059097
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МБУ Искитимского района «УКС» 20134  (38343) 20148
Инженер электросвязи Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 20000  (38343) 21880
Инспектор МУП «РКЦ р.п. Линево» 17394  (38343) 33840
Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14100  (38343) 92349
Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100  (38343) 24651
Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000  (38343) 24142
Инструктор по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 23900  (38343) 23844
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000  (38343) 24765
Каменщик 3 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 16000  (38343) 76272
Кассир Банк «Левобережный» (ПАО) 18000  (38343) 22212
Кассир ООО «Розница К-1» 20000  (923) 1334369
Кассир ООО «Розница К-1» 17000  (923) 1334369
Кладовщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Кладовщик ООО «Бёрнс» 25000  (996) 3760004
Кладовщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 16000  (38343) 25588
Кладовщик Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000  (38343) 26014
Комплектовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20130  (38343) 92420
Кондитер ИП Малахов Д.А. 20000  (38343) 24329
Кондитер ИП Ромахина С.Ю. 15000  (913) 4674422
Кондитер ИП Дадыко Д.А. 19500  (913) 7387699
Кондуктор МУП «ЦПАТП» 18000  (38343) 24710
Кондуктор МКП ИР «ПАТП» 17397  (38343) 25740
Контролер-кассир МУП «РКЦ р.п. Линево» 17100  (38343) 33840
Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 19250  (38343) 31663
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда ООО «ЛДСК» 23000  (38343) 31663
Кровельщик по стальным кровлям ООО «УК УСПХ» 18000  (38343) 39111
Кухонный рабочий ООО «Завьяловский дом отдыха» 14100  (923) 1861111
Лаборант-микробиолог ООО Евсинский КХП 20500  (38343) 76488
Лаборант ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант ООО «ЛДСК» 19250  (38343) 31663
Лаборант ООО Искитимский завод строительных материалов-1 15000  (38341) 29623
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» 15000  (38341) 29623
Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Маляр ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Маляр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000  (38343) 23844
Маляр ИП Воронин В.В. 14100  (913) 9443534
Маляр 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 16290  (38343) 92420
Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 14100  (38343) 76488
Массажист ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Мастер ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Мастер МУП ИР «Южное» 24000  (38343) 71303
Мастер ООО «Водоканал» 29550  (38343) 25599
Мастер ООО А/Ф ПродКомСиб 24000  (383) 2305084
Мастер ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000  (913) 9467831
Мастер жилищного хозяйства ООО «ИЭК» 14100  (38343) 27600
Мастер жилищного хозяйства ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 18000  (38343) 36691
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (923) 1280903
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 15000  (983) 3155715
Мастер производственного обучения ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 29000  (38341) 58910
Мастер участка Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 45000  (383) 3379513
Машинист (кочегар) котельной МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100  (38343) 74110
Машинист (кочегар) котельной ЗАО «Коченевская птицефабрика» 16000  (968) 2226308
Машинист (кочегар) котельной АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000  (38343) 21112
Машинист компрессорных установок АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000  (923) 1280903
Машинист компрессорных установок 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Машинист конвейера АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 20000  (38345) 69238
Машинист котлов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280903
Машинист крана (крановщик) АО «Искитимцемент» 31000  (38343) 49642
Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
Машинист крана (крановщик) 6 разряда-7 разряда ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Машинист крана автомобильного ООО «Спецмонтажстрой» 25000  (913) 7808237
Машинист мостового перегружателя ООО «Искитимский завод строительных материалов» 14100  (913) 9555420
Машинист насосных установок ООО «Энергосервис» 15000  (38343) 50141
Машинист насосных установок АО «Сибирский Антрацит» 16300  (999) 4686172
Машинист тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (923) 1280903
Машинист установок обогащения и брикетирования АО «Сибирский Антрацит» 16000  (999) 4686172
Машинист экскаватора ООО «Жилсервис» 25000  (38343) 31154
Машинист экскаватора 5 разряда АО «РЭС» 20000  (38343) 20323
Машинистка Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 14100  (38343) 29615
Медицинская сестра ЗАО «Клиника Санитас» 20000  (38343) 25612
Медицинская сестра ООО БОБЕР 19000  (913) 9221911
Медицинская сестра АНО СК «Кристалл» 14100  (913) 9268444
Медицинская сестра МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 20000  (38343) 24007
Медицинская сестра Алесик ООО 15000  (923) 2300151
Медицинская сестра АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92420
Медицинская сестра ЗАО «Клиника Санитас» 20000  (38343) 25612
Медицинская сестра по массажу АНО СК «Кристалл» 14100  (913) 9268444
Меланжист АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Менеджер ООО «Росагрокорм» 14100  (38343) 43637
Менеджер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 22000  (383) 3284862
Менеджер ИП Ларин А.А. 15000  (923) 7003222
Менеджер АО Связной Логистика 29000  (913) 7503060
Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000  (38343) 22212
Менеджер ООО Евсинский КХП 37000  (38343) 76488
Менеджер ИП Воронин В.В. 14100  (913) 9443534
Менеджер ООО «Водоканал» 26246  (38343) 25599
Менеджер КПК «Кредитный союз 6» 19500  (923) 3796203
Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15000  (913) 7679708
Менеджер по рекламе ИП Волков А.П. 20000  (923) 7755720
Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15000  (38343) 42080
Методист МКОУ ООШ д.Калиновка 14100  (38343) 42764
Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 26000  (38343) 51217
Механик ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Механик ООО Завод керамических изделий Универсал 35000  (38345) 71145
Механик АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 38500  (38345) 69238
Механик автомобильной колонны МКП ИР «ПАТП» 18000  (38343) 25740
Микробиолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 29000  (38343) 25588
Микробиолог ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 18000  (38343) 39657
Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000  (38343) 93021
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000  (38343) 39657
Мойщик автомобилей ООО Юг 15000  (905) 9512102
Мойщик автомобилей ООО «НовоСкан» 24000  (38343) 92050
Мойщик автомобилей ИП Поляков А.А. 15000  (913) 3881555
Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000  (952) 9445777
Мойщик посуды МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 14100  (38343) 30265
Мойщик посуды ООО «Общепит» 14100  (923) 1575718
Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 18000  (38343) 25588
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822  (38343) 49478
Моторист (машинист) ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000  (38343) 20005
Музыкальный руководитель МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик» 14100  (38343) 49068
Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000  (38343) 25114
Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 14100  (38343) 74218
Наладчик кузнечно-прессового оборудования ООО «Искитиммаш» 19000  (38343) 37100
Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 23000  (38343) 49642
Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 30000  (38343) 26014
Начальник отдела (материально-технического снабжения) ООО «ЖБИ-5» 55800  (38343) 35308
Начальник отдела (финансово-экономического и административного) Администрация р.п.Линево 15000  (38343) 31217
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500  (38343) 22184
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 40000  (38343) 26014
Начальник службы (в промышленности) АО «Новосибирская птицефабрика» 43500  (38343) 92420
Начальник участка (в промышленности) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 23000  (38343) 23152
Начальник цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 33900  (38343) 92420
Начальник цеха АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 45000  (38345) 69238
Начальник штаба (авиационного, гражданской обороны, предприятия, училища) АО «Искитимцемент» 41250  (38343) 49642
Начальник юридического отдела ООО Евсинский КХП 48000  (38343) 76488
Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000  (923) 7059097
Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 14100  (962) 8263016
Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14100  (38343) 25474
Обработчик рыбы ИП Фабер Алена Викторовна 15000  (913) 4566800
Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14100  (38343) 25474
Обрубщик ООО ПК «Кристалл» 25000  (38343) 47241
Овощевод ООО Международная компания Содружество 15000  (383) 2010974
Овощевод ООО «Юншэн» 15000  (383) 2010974
Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000  (38343) 29678
Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Компания Металл Профиль» 30000  (961) 2206268
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 1 разряда-3 разряда 3 категории (класса) ООО «Жилсервис» 20000  (38343) 31154
Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 15000  (38343) 92420
Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 14100  (38343) 92420
Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000  (38343) 72217
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» 19000  (38343) 92420
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Оператор пульта управления ООО «ЧОП «Вертикаль» 18000  (38343) 31769
Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000  (923) 7030229
Оператор связи Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14115  (38343) 35960
Оператор технологических установок АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Отделочник железобетонных изделий ООО «ЛДСК» 24000  (38343) 31663
Официант ООО «Автофуд» 14100  (38343) 23301
Официант ООО «Селена» 15000  (913) 4516585
Охранник АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Охранник АО «Агрофирма «Лебедевская» 14100  (38343) 51217
Охранник ООО Евсинский КХП 14100  (38343) 76488
Охранник ООО Евсинский КХП 14100  (38343) 76488
Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 14100  (38343) 20341
Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15000  (38343) 50829
Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 14100  (905) 9552856
Парикмахер МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 14155  (38343) 29461
Парикмахер ИП Веневская Яна Владимировна 18000  (903) 9046919
Парикмахер ИП Полякова И.А. 15000  (923) 1449745
Парикмахер ИП Хмелевских Н.В. 14100  (905) 9353458
Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15000  (983) 3199090
Педагог-организатор МБОУ О(С)ОШ №1 15000  (38343) 29526
Педагог-психолог МБДОУ № 3 «Дюймовочка» 15000  (38343) 24621
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Педагог-психолог МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Педагог-психолог МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15000  (38343) 44147
Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 14100  (38343) 20694
Педагог-психолог 1 категории (класса) МБДОУ 12 Березка 20000  (38343) 24623
Педагог-психолог 1 категории (класса) МБДОУ 12 Березка 20000  (38343) 24623
Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 14100  (38343) 26120
Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО 15000  (913) 2043486
Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 14100  (38343) 26120
Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100  (38343) 24651
Пекарь МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15000  (38343) 30265
Пекарь ООО «Автофуд» 20000  (38343) 23301
Пекарь МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Пекарь ИП Ромахина С.Ю. 15000  (913) 4674422
Пекарь ООО «Завьяловский дом отдыха» 14100  (923) 1861111
Пекарь ООО «Завьяловский дом отдыха» 16000  (923) 1861111
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 20000  (913) 7387699
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 18000  (913) 7387699
Пекарь ООО «Вероника» 14100  (913) 4885383
Пекарь ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14100  (905) 9309415
Пекарь ИП Аракелян С.Г. 14100  (903) 9341233
Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 14100  (905) 9318904
Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Плотник ИП Петин В.Г. 25000  (906) 9949027
Плотник 5 разряда ООО Евсинский КХП 21500  (38343) 76488
Повар ООО «Селена» 20000  (913) 4516585
Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000  (923) 1161616
Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000  (962) 8363736
Повар ИП Лямкина Е.А. 18000  (923) 1804858
Повар ИП Лямкина Е.А. 15000  (923) 1804858
Повар МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15700  (38343) 44147
Повар МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 14100  (38343) 41949
Повар МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Повар МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 14100  (38343) 35985
Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14100  (905) 9309415
Повар Благотворительный фонд поддержки здорового образа жизни «Белый лотос» 14100  (906) 9953610
Повар МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 14100  (38343) 74218
Повар Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 26000  (923) 7030229
Повар МУП ЦУМ Искитим 14100  (38343) 23121
Повар ООО «Вега» 14100  (383) 2304790
Повар МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 14100  (38343) 71240
Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14100  (38343) 93021
Повар Искитимское ПООП 14100  (38343) 24835
Повар 1 разряда МБДОУ № 27 «Росинка» 15000  (38343) 25114
Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100  (38343) 30623
Повар 2 разряда МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино 14100  (38343) 76773
Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100  (38343) 30623
Повар 4 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 15000  (38343) 31863
Повар 4 разряда ООО «Автофуд» 20000  (38343) 23301
Повар 4 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 14100  (38343) 24765
Повар 4 разряда МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик» 14100  (38343) 49068
Подсобный рабочий ИП Ушакова А.В. 17000  (838343) 49099
Подсобный рабочий АНО ЦРЛ «ТОЧКА РОСТА» 14100  (951) 3895522
Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 14100  (38343) 25588
Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 14100  (38343) 31663
Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 14500  (38343) 76488
Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 14100  (38343) 25588
Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 14100  (38343) 31663
Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14100  (38343) 92420
Подсобный рабочий ООО «ЖБИ-5» 14100  (38343) 35308
Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 14100  (38343) 93002
Подсобный рабочий Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14115  (38343) 35960
Подсобный рабочий ИП Хачикян Л.Г. 14100  (953) 7639809
Подсобный рабочий ИП Петин В.Г. 20000  (906) 9949027
Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 14100  (38343) 63248
Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14100  (38343) 92420
Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 14100  (38343) 51217
Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 14100  (38343) 49642
Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14100  (38343) 49642
Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 14100  (38343) 49642
Пожарный ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000  (38343) 29818
Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Помощник воспитателя МБДОУ №21 «Колокольчик» 14100  (38343) 22748
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 14100  (38343) 31863
Помощник воспитателя МБДОУ 12 Березка 14100  (38343) 24623
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100  (38343) 30623
Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000  (38343) 25526
Помощник мастера ООО «Линевский завод металлоконструкций» 22000  (383) 3639201 доб. (170)
Помощник машиниста сырьевых мельниц ООО ПК «Кристалл» 19000  (38341) 29623
Помощник Монтажник ИП Питецкий Максим Федорович 15000  (913) 7677608
Помощник Пекарь ИП Дадыко Д.А. 18000  (913) 7387699
Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14100  (38343) 22184
Портной ИП Корбатова Л.А. 15000  (913) 9073468
Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14100  (38343) 35960
Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14100  (38343) 35960
Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14115  (38343) 35960
Представитель военного представительства 5366 военное представительство МО РФ 14100  (913) 9287537
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 25000  (38343) 30713
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23098
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23098
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23098
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23098
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100  (38343) 74110
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23640
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с. Белово» 20000  (38343) 61191
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000  (38343) 76168
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15000  (38343) 72198
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Улыбино» 21000  (38343) 57173
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ ст.Евсино» 21066  (38343) 76182
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ ООШ д.Калиновка 22000  (38343) 23954
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 19000  (38343) 44147
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000  (38343) 71240
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ с.Морозово» 15000  (38343) 73121
Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92420
Прессовщик ООО «Прогресс» 20000  (913) 9102210
Приемщик заказов ООО «ФитСервис Искитим» 25000  (383) 2142101
Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 14100  (38343) 51217
Проводник пассажирского вагона Сибирское железнодорожное агентство — СП ЗС филиала АО ФПК 23000  (383) 2293436
Программист ООО Евсинский КХП 36000  (38343) 76488
Продавец-консультант ИП Ушакова А.В. 30000  (838343) 49099
Продавец-консультант ООО «ТД Олимп» 15000  (913) 7888000
Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000  (383) 3613010
Продавец-консультант Филиал «Линевский» ООО «НОВЭКС» 15000  (38343) 41880
Продавец-консультант АО «Тандер» 18000  (906) 9969935
Продавец-консультант АО «Тандер» 20000  (963) 9495097
Продавец-консультант ИП Вдовенко И.В. 14100  (962) 1286524
Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 17000  (38343) 42026
Продавец продовольственных товаров ООО «Янтарь» 18000  (923) 1054030
Продавец продовольственных товаров ООО Андреевский 16000  (913) 0016996
Продавец продовольственных товаров ООО «Эверест-Трейд» 20000  (913) 9236454
Продавец продовольственных товаров ИП Кузеванов И.В. 20000  (923) 2469575
Продавец продовольственных товаров ИП Чечкина Т.А. 15000  (913) 3745604
Продавец продовольственных товаров ООО «Авангард» 16000  (913) 9082685
Продавец продовольственных товаров ИП Ахтулова Н.Г. 18000  (913) 2012009
Продавец продовольственных товаров ИП Решетова Л.А. 16500  (913) 0690262
Продавец продовольственных товаров ИП Вагнер В.В. 20000  (983) 3081760
Продавец продовольственных товаров Надежда ООО 15000  (913) 3769017
Продавец продовольственных товаров ИП Семенихина Е.В. 14100  (906) 9963425
Продавец продовольственных товаров ИП Селиверстова Г.П. 15000  (38343) 33132
Продавец продовольственных товаров ООО «Темур-2» 15000  (38343) 29716
Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО «Вектор плюс» 25000  (923) 1275454
Промышленный альпинист ООО «УК УСПХ» 14100  (38343) 39111
Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000  (983) 3155715
Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000  (38343) 24142
Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92420
Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 14100  (38343) 50807
Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14100  (923) 1280903
Рабочий плодоовощного хранилища ООО «Юншэн» 15000  (913) 9861388
Рабочий плодоовощного хранилища ООО Оникс 15000  (383) 2010974
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МАОУ СОШ №9 г.Искитима 14100  (38343) 44142
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 14100  (38343) 22328
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 14100  (38343) 49642
Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 14100  (38343) 63248
Рабочий сельскохозяйственного производства АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14100  (923) 1043662
Разнорабочий АО «Сибирский Антрацит» 20000  (999) 4686172
Разнорабочий ООО «Искитимский кондитер» 14100  (913) 0695969
Разнорабочий ИП Королева О.Г. 15000  (953) 8071221
Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000  (913) 7175827
Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000  (913) 4739416
Разнорабочий ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100  (38343) 72217
Разнорабочий ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100  (38343) 72217
Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 15000  (913) 3733798
Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 14100  (913) 7111779
Раскройщик листового материала ООО «Триал» 20000  (38343) 29881
Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616
Сборщик изделий ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15000  (923) 7751810
Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 17000  (38343) 31663
Секретарь АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (913) 2072452
Секретарь ИП Витман Т.П. 15000  (38343) 42080
Секретарь руководителя АО «Новосибирскэнергосбыт» 22000  (838343) 28201
Секретарь руководителя ООО «Росагрокорм» 14100  (38343) 43637
Системный администратор ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 24000  (38343) 39657
Системный администратор АО «Птицефабрика «Евсинская» 35000  (38343) 76272
Системный администратор АО «Новосибирская птицефабрика» 25500  (38343) 92420
Системный администратор ООО «Путеводная звезда» 14100  (38343) 20441
Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000  (38343) 29678
Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000  (38343) 37100
Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000  (38343) 35308
Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600  (38343) 49642
Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700  (38343) 50807
Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Слесарь-ремонтник АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Слесарь-ремонтник ООО «ЛДСК» 23000  (38343) 31663
Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Слесарь-ремонтник АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 23000  (38345) 69238
Слесарь-ремонтник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000  (38343) 72217
Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92420
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000  (38343) 76488
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 23000  (983) 3156478
Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000  (38343) 76488
Слесарь-сантехник АО «Сибирский Антрацит» 28000  (999) 4686172
Слесарь-сантехник АО «Сибирский Антрацит» 28000  (999) 4686172
Слесарь-сантехник МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета 17000  (38343) 71199
Слесарь-сантехник ООО УК «Уютсервис» 14100  (38343) 23680
Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15000  (38343) 36691
Слесарь-сантехник АО «РЭС» 15000  (38343) 20323
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 14100  (38343) 28610
Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15000  (38343) 25703
Слесарь-сантехник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100  (38343) 72217
Слесарь-сборщик ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20150  (38343) 25599
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Слесарь механосборочных работ ООО «Технощит» 18000  (905) 9325253
Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 27000  (913) 7970128
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 18000  (38343) 71303
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 27000  (38343) 50124
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50807
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Птицефабрика «Евсинская» 17000  (38343) 76272
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО ПК «Кристалл» 14100  (38341) 29623
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000  (38343) 92420
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Спика-Сибирь» 30000  (913) 3770295
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000  (38343) 25593
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «АВТ» 25000  (913) 8994797
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Автодизель 15000  (983) 1232144
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000  (383) 2142101
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда-5 разряда Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 32165  (913) 3803091
Слесарь по ремонту технологических установок ООО ПК «Кристалл» 18000  (38341) 29623
Слесарь по ремонту технологических установок ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 22000  (913) 9467831
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования МУП ИР «Южное» 15000  (38343) 71303
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования МУП ИР «Южное» 15000  (38343) 71303
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500  (913) 8950836
Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Сортировщик ООО «Юншэн» 15000  (383) 2010974
Спасатель АНО СК «Кристалл» 14100  (913) 9004362
Специалист Администрация Преображенского с/с 16243  (38343) 63192
Специалист МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19400  (38343) 20488
Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 14100  (38343) 51280
Специалист ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 27000  (38343) 39657
Специалист АО «Сибирский Антрацит» 25000  (999) 4686172
Специалист МУП ИР «Центральное» 25000  (38343) 76195
Специалист администрация Искитимского района НСО 14100  (38343) 24628
Специалист МУП ИР «Центральное» 20000  (38343) 76195
Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15000  (913) 4725877
Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Станочник-распиловщик ООО «ЖБИ-5» 14500  (38343) 35308
Станочник деревообрабатывающих станков ИП Воронин В.В. 14100  (913) 9443534
Станочник на механической обработке электродной продукции АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000  (913) 9172726
Старший Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000  (38343) 26014
Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000  (38343) 23888
Старший Инженер-механик АО «Птицефабрика «Евсинская» 35000  (38343) 76272
Старший Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 27000  (38343) 25588
Старший машинист котельного оборудования 5 разряда ООО «СибТЭК» 25200  (38343) 50124
Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000  (38343) 26120
Старший Полицейский Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 26000  (38343) 29818
Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500  (38343) 22184
Старший Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 14000  (38343) 23888
Столяр АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18000  (38343) 50807
Столяр ООО «Сибирский партнер» 14100  (38343) 21557
Столяр АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000  (38343) 51217
Столяр ООО «Стандарт» 14100  (38343) 44254
Столяр ИП Крючков Н.П. 14100  (962) 8263016
Сторож (вахтер) СНТ «Культура» 14100  (953) 8038762
Сторож (вахтер) Прилив СПК 14100  (913) 9584405
Сторож (вахтер) МУП «Ритуальное хозяйство» 14100  (913) 7222575
Стропальщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Стропальщик ООО Краномонтаж 30000  (383) 3730947
Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000  (38343) 23799
Табельщик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 25000  (905) 9044784
Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20100  (38343) 25599
Техник ИП Шаймарданов К.Р. 25000  (913) 3700505
Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000  (38343) 51217
Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 27000  (38343) 25588
Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000  (38343) 47164
Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 17000  (38343) 25588
Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 29000  (913) 7059455
Товаровед ООО «Торгсервис 54» 25000  (383) 3253976
Товаровед АО «Тандер» 30000  (906) 9969935
Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20500  (38343) 50807
Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 27000  (913) 7970128
Токарь АО «Сибирский Антрацит» 32000  (999) 4686172
Токарь АО «Сибирский Антрацит» 32000  (999) 4686172
Токарь ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 32000  (38343) 33184
Токарь Прогресс ООО 14100  (960) 7942854
Токарь ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 40000  (3842) 346126
Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000  (923) 7038705
Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000  (923) 7038705
Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15000  (38343) 92420
Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 29000  (913) 7970128
Токарь 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Токарь 4 разряда-6 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000  (923) 1280903
Токарь 4 разряда АО «РЭС» 15000  (38343) 20323
Токарь 5 разряда-6 разряда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 23000  (38345) 69238
Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Полевод» 15000  (38343) 61131
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Быстровское» 29000  (38343) 59140
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Быстровское» 29000  (38343) 59140
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 40000  (38343) 76272
Тракторист ЗАО Степное 14100  (38343) 55122
Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92420
Тракторист ИП Таранов Е.В. 50000  (913) 9478808
Тракторист ООО Агрофирма «Овощевод» 20000  (906) 9087600
Тракторист Сыновья КХ 16000  (953) 8704592
Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100  (38343) 72217
Тракторист 4 разряда Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15000  (38343) 21112
Транспортерщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 14100  (38343) 45156
Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 15000  (383) 2010974
Транспортный экспедитор ООО «Юншэн» 15000  (383) 2010974
Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 14100  (38343) 27402
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 14100  (38343) 23592
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 14100  (38343) 24905
Уборщик производственных и служебных помещений ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 17900  (38343) 92130
Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 14100  (38343) 20434
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖЭУ №1» 14100  (38343) 28610
Уборщик производственных и служебных помещений Банк «Левобережный» (ПАО) 14100  (38343) 22212
Уборщик производственных и служебных помещений ИП Фабер Алена Викторовна 14100  (913) 0185650
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 14100  (38343) 23592
Уборщик производственных и служебных помещений УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 14100  (38343) 29316
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 14100  (38343) 41949
Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200  (38343) 50404
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЗубЛаб» 14100  (923) 2274896
Уборщик производственных и служебных помещений ООО СКК»АВАНГАРД» 16000  (913) 3796490
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Уборщик производственных и служебных помещений ИП Поляков А.А. 14100  (913) 3881555
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 14100  (905) 9044784
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14100  (38343) 39657
Уборщик производственных и служебных помещений ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15000  (38343) 25588
Уборщик производственных и служебных помещений МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14100  (38343) 31465
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «АВТ» 15000  (913) 8994797
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500  (38343) 92050
Уборщик производственных и служебных помещений Строительные системы,ООО 15000  (38341) 58198
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 14100  (38343) 27600
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Сервис-интегратор Амур» 14100  (952) 9418029
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Общепит» 14100  (923) 1575718
Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 14100  (38343) 31863
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Готика» 14100  (903) 9997666
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «АлтайКлининг» 14100  (903) 9021897
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14100  (38343) 39657
Уборщик территорий ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 14100  (38343) 92130
Уборщик территорий МБОУ — СОШ №3 14100  (38343) 22332
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 14100  (38343) 23844
Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 14100  (999) 4686172
Уборщик территорий МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 14100  (38343) 35985
Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100  (38343) 24651
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15000  (38343) 25588
Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Укладчик-упаковщик ООО «Компания Металл Профиль» 30000  (961) 2206268
Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92420
Упаковщик ООО «Торговый зал №1» 20000  (923) 7751810
Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15000  (923) 7751810
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) ИП Черниченко А.А. 14100  (961) 2197039
Участковый Маркшейдер ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 51000  (38343) 93002
Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000  (38343) 29678
Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 14100  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 14100  (38343) 68377
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) биологии МАОУ СОШ №9 г.Искитима 20000  (38343) 44142
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ ООШ д.Калиновка 14100  (38343) 42764
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ д.Калиновка 14100  (38343) 42764
Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 14100  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23640
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000  (38343) 59141
Учитель (преподаватель) иностранного языка МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000  (38343) 37264
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п.Листвянский» 20000  (38343) 38408
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Китерня» 14100  (38343) 75124
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 14100  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 14100  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) информатики ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23098
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23592
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ д.Калиновка 14100  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ с.Старый Искитим» 20000  (38343) 64133
Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ п.Рябчинка 20000  (952) 9061265
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 14100  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 14100  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15000  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000  (38343) 44147
Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ с.Сосновка 15000  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14100  (38343) 75124
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 14100  (38343) 21658
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 14100  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 14100  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 14100  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15000  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с. Белово» 20000  (38343) 61191
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Рябчинка 14100  (952) 9061265
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Улыбино» 26000  (38343) 57173
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000  (38343) 37264
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Барабка 14100  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000  (38343) 51201
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 14100  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) трудового обучения МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 14100  (38343) 30265
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 14100  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14100  (38343) 75124
Учитель (преподаватель) физической культуры МКОУ ООШ п.Рябчинка 14100  (952) 9061265
Учитель (преподаватель) физической культуры МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ с.Сосновка 14100  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ д.Калиновка 14100  (38343) 42764
Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ д.Калиновка 15000  (38343) 42764
Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) химии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 14100  (38343) 45162
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 14100  (38343) 76182
Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ с.Сосновка 14100  (38343) 72198
Учитель 1 категории (класса) МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
Фармацевт АО «Тандер» 26535  (383) 3196022
Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 29000  (383) 3736869 доб. (2)
Фасовщица ООО «Искитимский кондитер» 14100  (913) 0695969
Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000  (38343) 25526
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 34000  (38343) 23844
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Фельдшер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280903
Фельдшер АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100  (38343) 76272
Фельдшер «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14100  (38343) 22184
Флорист ИП Витман Т.П. 15000  (38343) 42080
Флорист ИП Литвинов Артемий Александрович 15000  (923) 1231611
Формовщик деталей и изделий ООО ПК «Кристалл» 25000  (38343) 47241
Формовщик железобетонных изделий и конструкций 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 27000  (913) 7970128
Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Химик-эксперт медицинской организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 30000  (38343) 25526
Хореограф ИП Каравайцев А.Ф. 20000  (913) 9500347
Хореограф МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима 25000  (38343) 26390
Художественный руководитель МКУК «Центр досуга п.Степной» 20000  (838343) 55261
Швея ИП Сподырева З.Г. 15000  (913) 7008618
Швея ИП Сподырева З.Г. 15000  (913) 7008618
Швея ИП Першин А.П. 18000  (913) 7657098
Швея ИП Крючков Н.П. 20000  (962) 8263016
Швея ИП Корбатова Л.А. 15000  (913) 9073468
Швея ООО «Торговый зал №1» 20000  (923) 7751810
Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000  (929) 3030407
Швея ИП Первухин М.И. 14100  (38343) 23181
Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700  (38343) 50807
Штамповщик ООО «Искитиммаш» 17000  (38343) 37100
Штукатур ООО «Бастет» 22000  (923) 7059097
Штукатур ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800  (38343) 76272
Экономист МУП ИР «Западное» 24000  (952) 9074761
Экономист МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14700  (38343) 92349
Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000  (38343) 77228
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Эксперт Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 23888
Электрик участка ООО «Поиск» 14100  (38343) 20616
Электрик участка ЗАО «Коченевская птицефабрика» 19000  (968) 2226308
Электрик участка ООО «УК УСПХ» 16265  (38343) 39111
Электрик участка ИП Поляков А.А. 30000  (913) 3881555
Электрик участка МУП ИР «Восточное» 14100  (38343) 52296
Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 14100  (38343) 28610
Электрогазосварщик АО «Искитимцемент» 31100  (38343) 49642
Электрогазосварщик АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000  (38343) 51217
Электрогазосварщик ООО ЖЭУ «Центральное» 18000  (38343) 24370
Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 18000  (38343) 71303
Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ №1» 16000  (38343) 28610
Электрогазосварщик ИП Королева О.Г. 25000  (953) 8071221
Электрогазосварщик ООО «УК УСПХ» 18000  (38343) 39111
Электрогазосварщик ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Электрогазосварщик ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Электрогазосварщик ИП Петин В.Г. 25000  (906) 9949027
Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 32025  (383) 3379513
Электрогазосварщик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 25000  (983) 3156478
Электрогазосварщик 6 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 26133  (38343) 49642
Электромонтажник по вторичным цепям ООО «Технощит» 18000  (905) 9325253
Электромонтажник по распределительным устройствам ИП Питецкий Максим Федорович 20000  (913) 7677608
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000  (383) 3830313
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15000  (38343) 20341
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 20000  (38343) 24210
Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования ООО «КРОКМАРТ-Производство» 20000  (923) 7751810
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций АО «Сибирский Антрацит» 36000  (999) 4686172
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 20000  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ЖЭУ «Центральное» 15000  (38343) 24370
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92420
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 26000  (38343) 50124
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000  (38343) 50807
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 20000  (38343) 92130
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Птицефабрика «Евсинская» 23000  (38343) 76272
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000  (923) 1280903
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000  (38343) 51217
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100  (38343) 49642
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000  (38343) 20385
Электросварщик ручной сварки ООО «ЛДСК» 23000  (38343) 31663
Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15000  (38343) 61131
Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 22139  (38343) 35308
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 19468  (999) 4686172
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000  (38345) 69238
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92420
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 21100  (38343) 49642
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 6 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 21100  (38343) 49642
Энергетик АО «Искитимцемент» 36450  (38343) 49642
Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 15000  (913) 9555420
Энергетик ЗАО «Коченевская птицефабрика» 16000  (38343) 72217
Энергетик ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100  (38343) 72217
Энергетик СНТ «Зеленый бор» 14100  (913) 9142074
Юрист ООО «Правосудие» 17000  (905) 9318904
Юрист ООО «Городское Жилищное Агентство» 14100  (923) 2297639
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