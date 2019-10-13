Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев

Профессия Организация Заработок от Телефон

Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974

Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 14100 (923) 2297639

Агент по снабжению ООО «Юншэн» 18000 (383) 2010974

Агент торговый ООО «Юншэн» 18000 (383) 2010974

Администратор ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Администратор ИП Поляков А.А. 20000 (913) 3881555

Администратор УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 13536 (38343) 29316

Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000 (38343) 23844

Аналитик Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 14100 (38343) 29818

Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 22000 (383) 2305084

Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14101 (38343) 49642

Аппаратчик химводоочистки ООО «СибТЭК» 16400 (38343) 50124

Аппаратчик химводоочистки электростанции АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15000 (923) 1280903

Арматурщик ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Балансировщик шин ООО Юг 20000 (903) 0497879

Балансировщик шин ИП Елисеев Павел Геннадьевич 15000 (38343) 68008

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 6 разряда-7 разряда Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 44627 (383) 3379513

Бухгалтер ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 28000 (952) 9061090

Бухгалтер МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Бухгалтер ООО «Путеводная звезда» 14100 (38343) 20441

Бухгалтер МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха 25000 (383) 3252581

Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272

Бухгалтер ООО «ИЭК» 14100 (38343) 27600

Бухгалтер Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 15000 (38343) 29615

Бухгалтер ООО «Легостаевский хлеб» 19000 (913) 7059455

Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 14100 (38343) 61131

Ведущий Бухгалтер МКУ Управление культуры г. Искитима НСО 25000 (38343) 47315

Ведущий Инженер-технолог ООО «ЖБИ-5» 33500 (38343) 35308

Ведущий Инженер МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14700 (38343) 92349

Ведущий Инженер МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14600 (38343) 92349

Ведущий Менеджер по персоналу ООО «Путеводная звезда» 14100 (38343) 20441

Ведущий Специалист по составлению и проверке сметной документации МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17251 (38343) 92349

Весовщик ООО ПК «Кристалл» 15000 (38341) 29623

Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92420

Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000 (38343) 23480

Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 22000 (38343) 51217

Ветеринарный врач ОАО «Преображенское» 14100 (38343) 63248

Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 14100 (38343) 59018

Водитель автомобиля ООО «СГН-девелоп» 55000 (999) 3005560

Водитель автомобиля ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33022

Водитель автомобиля ИП Черняева Е.А. 20000 (923) 1822848

Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000 (952) 9061090

Водитель автомобиля ИП «Атаманов А.И.» 40000 (953) 7897065

Водитель автомобиля ИП Волгин Ю.В. 30000 (983) 3005852

Водитель автомобиля ООО «СГИ» 45000 (913) 9038868

Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000 (913) 9190409

Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000 (913) 2091616

Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 14100 (38343) 25555

Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 26900 (38343) 49642

Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 14100 (38343) 43111

Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 14100 (38343) 43637

Водитель автомобиля ЗАО Степное 14100 (38343) 55122

Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000 (38343) 24710

Водитель автомобиля ООО «Спецмонтажстрой» 25000 (913) 7808237

Водитель автомобиля ООО «Темур-2» 18000 (38343) 29716

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272

Водитель автомобиля ООО «ЭММИТ ТРАНС» 30000 (913) 4553233

Водитель автомобиля ООО «А-РОСА» 20000 (913) 9578436

Водитель автомобиля ООО «ЧОП «Вертикаль» 15000 (38343) 31769

Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000 (913) 8994797

Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000 (913) 7756926

Водитель автомобиля ООО «ЭММИТ ТРАНС» 20000 (913) 4553233

Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000 (952) 9445777

Водитель автомобиля ЗАО «Завод ЖБИ-1» 50000 (383) 3284862

Водитель автомобиля ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 39000 (905) 9044784

Водитель автомобиля ООО «СГИ» 40000 (913) 9038868

Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200 (38343) 49642

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500 (38343) 25740

Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 22700 (38343) 25740

Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000 (913) 2099020

Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92420

Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Водитель автомобиля ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович 20000 (913) 4718272

Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 14700 (38343) 26014

Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15400 (38343) 47164

Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000 (38343) 72217

Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000 (38343) 72217

Водитель погрузчика ООО «Аквилон» 14500 (383) 3522599

Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000 (953) 8038762

Водитель погрузчика ООО «Рассвет» 20000 (961) 8470765

Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100 (38343) 30623

Воспитатель МБДОУ №22 Родничок 19000 (38343) 25880

Воспитатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка» 15000 (38343) 24621

Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 16000 (38343) 26046

Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15000 (38343) 20840

Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 14100 (38343) 26046

Воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево 14100 (38343) 33329

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000 (38343) 24765

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №9 «Незабудка» 15000 (838343) 23304

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000 (38343) 22748

Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 14100 (38343) 25114

Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657

Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 39000 (38343) 23844

Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500 (38343) 23844

Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000 (913) 9221911

Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000 (38343) 23844

Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 36000 (38343) 23844

Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844

Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000 (38343) 25612

Врач-педиатр МКОУ КШ № 7 14100 (38343) 21658

Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844

Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228

Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844

Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896

Врач-стоматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 41000 (38343) 23844

Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605

Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605

Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612

Врач-стоматолог Алесик ООО 14100 (923) 2300151

Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000 (913) 9221911

Врач-терапевт «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 18000 (38343) 22184

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228

Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844

Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844

Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000 (38343) 25526

Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 14100 (913) 9268444

Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 37000 (38343) 23844

Газовщик ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300 (8383) 435087

Газорезчик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 24000 (983) 3156478

Газосварщик ООО «Триал» 24000 (38343) 29881

Главный бухгалтер Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 28000 (38343) 29818

Главный специалист администрация Искитимского района НСО 19000 (38343) 24401

Главный Технолог ООО «ЖБИ-5» 49400 (38343) 35308

Главный экономист АО «Полевод» 18750 (38343) 61131

Главный энергетик (в промышленности) ЗАО «Коченевская птицефабрика» 25000 (38343) 72217

Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 15000 (913) 9555420

Горнорабочий на маркшейдерских работах ЗАО «Чернореченский карьер» 15200 (38343) 49642

Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000 (38343) 23888

Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000 (38343) 23888

Грохотовщик 3 разряда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000 (38345) 69238

Грузчик АО «Новосибирская птицефабрика» 16000 (38343) 92420

Грузчик ООО «Темур-2» 14100 (38343) 29716

Грузчик ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Грузчик ООО «Рассвет» 18000 (961) 8470765

Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (383) 3621545

Грузчик ООО «Опт Регион» 15000 (983) 1236333

Грузчик ИП Фабер Алена Викторовна 15000 (913) 4566800

Грузчик АО «Искитимцемент» 17550 (38343) 49642

Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 19000 (913) 9467831

Грузчик ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 14100 (38343) 92130

Грузчик ООО «Общепит» 14100 (923) 1575718

Дворник МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Дворник ООО «Алмаз» 14100 (38343) 52142

Дворник ООО Евсинский КХП 14500 (38343) 76488

Дворник АО «Новосибирская птицефабрика» 14100 (38343) 92420

Дворник ООО СКК»АВАНГАРД» 14100 (913) 3796490

Дворник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 14100 (38343) 50807

Дворник ООО БОБЕР 14100 (913) 9221911

Дворник АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Дворник ООО «ИЭК» 14100 (38343) 27600

Дворник ООО «ЖилСервис» 14100 (38343) 25703

Дежурный оперативный МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 16000 (38343) 25445

Дежурный по выдаче справок (бюро справок) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 14100 (38343) 23844

Делопроизводитель ИП Витман Т.П. 15000 (38343) 42080

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли АО «Тандер» 35000 (963) 9495097

Директор (начальник) котельной МУП ИР «Южное» 27500 (38343) 71303

Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 14100 (38343) 43111

Дозировщик компонентов бетонных смесей ООО «ЖБИ-5» 18754 (38343) 35308

Дояр ООО «Алмаз» 20000 (38343) 52142

Дояр ООО Агрофирма «Овощевод» 24000 (906) 9087600

Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14100 (923) 1043662

Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15000 (38343) 24805

Заведующий аптекой АО «Тандер» 42700 (383) 3196022 доб. (259)

Заведующий аптекой АО «Тандер» 37149 (383) 3196022

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 35000 (38343) 25588

Заведующий складом ООО «Росагрокорм» 14100 (38343) 43637

Заведующий столовой МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100 (38343) 74110

Заведующий столовой МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 17000 (38343) 71240

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции ООО «Солод» 27000 (38343) 23641

Заместитель Директор (начальник, управляющий) предприятия МБОУ — ООШ №10 24000 (38343) 45162

Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000 (38343) 23888

Заместитель Начальник части (специализированной в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 25000 (38343) 26014

Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859

Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616

Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 14100 (923) 2274896

Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896

Инженер-конструктор ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 32000 (38343) 33184

Инженер-механик АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272

Инженер-программист Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14100 (38343) 35960

Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000 (38343) 20175

Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000 (38343) 92349

Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000 (38343) 92420

Инженер АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92420

Инженер ООО «Вектор плюс» 20000 (923) 1275454

Инженер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 25000 (383) 3284862

Инженер АО «Птицефабрика «Евсинская» 22000 (38343) 76272

Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000 (38343) 24727

Инженер компьютерной обработки информации АО «Искитимцемент» 29250 (38343) 49642

Инженер по автоматизированным системам управления производством АО «ЭПМ-НовЭЗ» 31000 (38343) 50807

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ООО Евсинский КХП 37000 (38343) 76488

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000 (38343) 76488

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000 (38343) 51217

Инженер по охране труда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903

Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 19000 (38345) 69238

Инженер по охране труда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Инженер по охране труда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 22000 (38345) 69238

Инженер по охране труда МУП ИР «Центральное» 17000 (38343) 76195

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000 (923) 7059097

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МБУ Искитимского района «УКС» 20134 (38343) 20148

Инженер электросвязи Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 20000 (38343) 21880

Инспектор МУП «РКЦ р.п. Линево» 17394 (38343) 33840

Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14100 (38343) 92349

Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100 (38343) 24651

Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142

Инструктор по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 23900 (38343) 23844

Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000 (38343) 24765

Каменщик 3 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 16000 (38343) 76272

Кассир Банк «Левобережный» (ПАО) 18000 (38343) 22212

Кассир ООО «Розница К-1» 20000 (923) 1334369

Кассир ООО «Розница К-1» 17000 (923) 1334369

Кладовщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Кладовщик ООО «Бёрнс» 25000 (996) 3760004

Кладовщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 16000 (38343) 25588

Кладовщик Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 23000 (38343) 26014

Комплектовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20130 (38343) 92420

Кондитер ИП Малахов Д.А. 20000 (38343) 24329

Кондитер ИП Ромахина С.Ю. 15000 (913) 4674422

Кондитер ИП Дадыко Д.А. 19500 (913) 7387699

Кондуктор МУП «ЦПАТП» 18000 (38343) 24710

Кондуктор МКП ИР «ПАТП» 17397 (38343) 25740

Контролер-кассир МУП «РКЦ р.п. Линево» 17100 (38343) 33840

Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда ООО «ЛДСК» 23000 (38343) 31663

Кровельщик по стальным кровлям ООО «УК УСПХ» 18000 (38343) 39111

Кухонный рабочий ООО «Завьяловский дом отдыха» 14100 (923) 1861111

Лаборант-микробиолог ООО Евсинский КХП 20500 (38343) 76488

Лаборант ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657

Лаборант ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663

Лаборант ООО Искитимский завод строительных материалов-1 15000 (38341) 29623

Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» 15000 (38341) 29623

Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145

Маляр ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Маляр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000 (38343) 23844

Маляр ИП Воронин В.В. 14100 (913) 9443534

Маляр 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 16290 (38343) 92420

Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 14100 (38343) 76488

Массажист ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Мастер ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Мастер МУП ИР «Южное» 24000 (38343) 71303

Мастер ООО «Водоканал» 29550 (38343) 25599

Мастер ООО А/Ф ПродКомСиб 24000 (383) 2305084

Мастер ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831

Мастер жилищного хозяйства ООО «ИЭК» 14100 (38343) 27600

Мастер жилищного хозяйства ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 18000 (38343) 36691

Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280903

Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 15000 (983) 3155715

Мастер производственного обучения ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 29000 (38341) 58910

Мастер участка Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 45000 (383) 3379513

Машинист (кочегар) котельной МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100 (38343) 74110

Машинист (кочегар) котельной ЗАО «Коченевская птицефабрика» 16000 (968) 2226308

Машинист (кочегар) котельной АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000 (38343) 21112

Машинист компрессорных установок АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 18000 (923) 1280903

Машинист компрессорных установок 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Машинист конвейера АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 20000 (38345) 69238

Машинист котлов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903

Машинист крана (крановщик) АО «Искитимцемент» 31000 (38343) 49642

Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156

Машинист крана (крановщик) 6 разряда-7 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Машинист крана автомобильного ООО «Спецмонтажстрой» 25000 (913) 7808237

Машинист мостового перегружателя ООО «Искитимский завод строительных материалов» 14100 (913) 9555420

Машинист насосных установок ООО «Энергосервис» 15000 (38343) 50141

Машинист насосных установок АО «Сибирский Антрацит» 16300 (999) 4686172

Машинист тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280903

Машинист установок обогащения и брикетирования АО «Сибирский Антрацит» 16000 (999) 4686172

Машинист экскаватора ООО «Жилсервис» 25000 (38343) 31154

Машинист экскаватора 5 разряда АО «РЭС» 20000 (38343) 20323

Машинистка Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 14100 (38343) 29615

Медицинская сестра ЗАО «Клиника Санитас» 20000 (38343) 25612

Медицинская сестра ООО БОБЕР 19000 (913) 9221911

Медицинская сестра АНО СК «Кристалл» 14100 (913) 9268444

Медицинская сестра МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 20000 (38343) 24007

Медицинская сестра Алесик ООО 15000 (923) 2300151

Медицинская сестра АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92420

Медицинская сестра ЗАО «Клиника Санитас» 20000 (38343) 25612

Медицинская сестра по массажу АНО СК «Кристалл» 14100 (913) 9268444

Меланжист АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Менеджер ООО «Росагрокорм» 14100 (38343) 43637

Менеджер ЗАО «Завод ЖБИ-1» 22000 (383) 3284862

Менеджер ИП Ларин А.А. 15000 (923) 7003222

Менеджер АО Связной Логистика 29000 (913) 7503060

Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000 (38343) 22212

Менеджер ООО Евсинский КХП 37000 (38343) 76488

Менеджер ИП Воронин В.В. 14100 (913) 9443534

Менеджер ООО «Водоканал» 26246 (38343) 25599

Менеджер КПК «Кредитный союз 6» 19500 (923) 3796203

Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15000 (913) 7679708

Менеджер по рекламе ИП Волков А.П. 20000 (923) 7755720

Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15000 (38343) 42080

Методист МКОУ ООШ д.Калиновка 14100 (38343) 42764

Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 26000 (38343) 51217

Механик ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657

Механик ООО Завод керамических изделий Универсал 35000 (38345) 71145

Механик АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 38500 (38345) 69238

Механик автомобильной колонны МКП ИР «ПАТП» 18000 (38343) 25740

Микробиолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 29000 (38343) 25588

Микробиолог ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488

Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 18000 (38343) 39657

Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021

Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657

Мойщик автомобилей ООО Юг 15000 (905) 9512102

Мойщик автомобилей ООО «НовоСкан» 24000 (38343) 92050

Мойщик автомобилей ИП Поляков А.А. 15000 (913) 3881555

Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000 (952) 9445777

Мойщик посуды МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 14100 (38343) 30265

Мойщик посуды ООО «Общепит» 14100 (923) 1575718

Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 18000 (38343) 25588

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822 (38343) 49478

Моторист (машинист) ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000 (38343) 20005

Музыкальный руководитель МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик» 14100 (38343) 49068

Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000 (38343) 25114

Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 14100 (38343) 74218

Наладчик кузнечно-прессового оборудования ООО «Искитиммаш» 19000 (38343) 37100

Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 23000 (38343) 49642

Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 30000 (38343) 26014

Начальник отдела (материально-технического снабжения) ООО «ЖБИ-5» 55800 (38343) 35308

Начальник отдела (финансово-экономического и административного) Администрация р.п.Линево 15000 (38343) 31217

Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500 (38343) 22184

Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 40000 (38343) 26014

Начальник службы (в промышленности) АО «Новосибирская птицефабрика» 43500 (38343) 92420

Начальник участка (в промышленности) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 23000 (38343) 23152

Начальник цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 33900 (38343) 92420

Начальник цеха АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 45000 (38345) 69238

Начальник штаба (авиационного, гражданской обороны, предприятия, училища) АО «Искитимцемент» 41250 (38343) 49642

Начальник юридического отдела ООО Евсинский КХП 48000 (38343) 76488

Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000 (923) 7059097

Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 14100 (962) 8263016

Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14100 (38343) 25474

Обработчик рыбы ИП Фабер Алена Викторовна 15000 (913) 4566800

Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 14100 (38343) 25474

Обрубщик ООО ПК «Кристалл» 25000 (38343) 47241

Овощевод ООО Международная компания Содружество 15000 (383) 2010974

Овощевод ООО «Юншэн» 15000 (383) 2010974

Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678

Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Компания Металл Профиль» 30000 (961) 2206268

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 1 разряда-3 разряда 3 категории (класса) ООО «Жилсервис» 20000 (38343) 31154

Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Оператор линии в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 15000 (38343) 92420

Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 14100 (38343) 92420

Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 15000 (38343) 72217

Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» 19000 (38343) 92420

Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Оператор пульта управления ООО «ЧОП «Вертикаль» 18000 (38343) 31769

Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000 (923) 7030229

Оператор связи Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14115 (38343) 35960

Оператор технологических установок АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Отделочник железобетонных изделий ООО «ЛДСК» 24000 (38343) 31663

Официант ООО «Автофуд» 14100 (38343) 23301

Официант ООО «Селена» 15000 (913) 4516585

Охранник АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Охранник АО «Агрофирма «Лебедевская» 14100 (38343) 51217

Охранник ООО Евсинский КХП 14100 (38343) 76488

Охранник ООО Евсинский КХП 14100 (38343) 76488

Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 14100 (38343) 20341

Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15000 (38343) 50829

Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 14100 (905) 9552856

Парикмахер МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 14155 (38343) 29461

Парикмахер ИП Веневская Яна Владимировна 18000 (903) 9046919

Парикмахер ИП Полякова И.А. 15000 (923) 1449745

Парикмахер ИП Хмелевских Н.В. 14100 (905) 9353458

Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15000 (983) 3199090

Педагог-организатор МБОУ О(С)ОШ №1 15000 (38343) 29526

Педагог-психолог МБДОУ № 3 «Дюймовочка» 15000 (38343) 24621

Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Педагог-психолог МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Педагог-психолог МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15000 (38343) 44147

Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 14100 (38343) 20694

Педагог-психолог 1 категории (класса) МБДОУ 12 Березка 20000 (38343) 24623

Педагог-психолог 1 категории (класса) МБДОУ 12 Березка 20000 (38343) 24623

Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 14100 (38343) 26120

Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО 15000 (913) 2043486

Педагог дополнительного образования МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 14100 (38343) 26120

Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100 (38343) 24651

Пекарь МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15000 (38343) 30265

Пекарь ООО «Автофуд» 20000 (38343) 23301

Пекарь МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Пекарь ИП Ромахина С.Ю. 15000 (913) 4674422

Пекарь ООО «Завьяловский дом отдыха» 14100 (923) 1861111

Пекарь ООО «Завьяловский дом отдыха» 16000 (923) 1861111

Пекарь ИП Дадыко Д.А. 20000 (913) 7387699

Пекарь ИП Дадыко Д.А. 18000 (913) 7387699

Пекарь ООО «Вероника» 14100 (913) 4885383

Пекарь ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14100 (905) 9309415

Пекарь ИП Аракелян С.Г. 14100 (903) 9341233

Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 14100 (905) 9318904

Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Плотник ИП Петин В.Г. 25000 (906) 9949027

Плотник 5 разряда ООО Евсинский КХП 21500 (38343) 76488

Повар ООО «Селена» 20000 (913) 4516585

Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000 (923) 1161616

Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000 (962) 8363736

Повар ИП Лямкина Е.А. 18000 (923) 1804858

Повар ИП Лямкина Е.А. 15000 (923) 1804858

Повар МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15700 (38343) 44147

Повар МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 14100 (38343) 41949

Повар МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Повар МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 14100 (38343) 35985

Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 14100 (905) 9309415

Повар Благотворительный фонд поддержки здорового образа жизни «Белый лотос» 14100 (906) 9953610

Повар МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 14100 (38343) 74218

Повар Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 26000 (923) 7030229

Повар МУП ЦУМ Искитим 14100 (38343) 23121

Повар ООО «Вега» 14100 (383) 2304790

Повар МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 14100 (38343) 71240

Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14100 (38343) 93021

Повар Искитимское ПООП 14100 (38343) 24835

Повар 1 разряда МБДОУ № 27 «Росинка» 15000 (38343) 25114

Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100 (38343) 30623

Повар 2 разряда МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино 14100 (38343) 76773

Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100 (38343) 30623

Повар 4 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 15000 (38343) 31863

Повар 4 разряда ООО «Автофуд» 20000 (38343) 23301

Повар 4 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 14100 (38343) 24765

Повар 4 разряда МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик» 14100 (38343) 49068

Подсобный рабочий ИП Ушакова А.В. 17000 (838343) 49099

Подсобный рабочий АНО ЦРЛ «ТОЧКА РОСТА» 14100 (951) 3895522

Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 14100 (38343) 25588

Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 14100 (38343) 31663

Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 14500 (38343) 76488

Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 14100 (38343) 25588

Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 14100 (38343) 31663

Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14100 (38343) 92420

Подсобный рабочий ООО «ЖБИ-5» 14100 (38343) 35308

Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 14100 (38343) 93002

Подсобный рабочий Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14115 (38343) 35960

Подсобный рабочий ИП Хачикян Л.Г. 14100 (953) 7639809

Подсобный рабочий ИП Петин В.Г. 20000 (906) 9949027

Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 14100 (38343) 63248

Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 14100 (38343) 92420

Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 14100 (38343) 51217

Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 14100 (38343) 49642

Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 14100 (38343) 49642

Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 14100 (38343) 49642

Пожарный ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000 (38343) 26014

Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000 (38343) 29818

Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678

Помощник воспитателя МБДОУ №21 «Колокольчик» 14100 (38343) 22748

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 14100 (38343) 31863

Помощник воспитателя МБДОУ 12 Березка 14100 (38343) 24623

Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 14100 (38343) 30623

Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000 (38343) 25526

Помощник мастера ООО «Линевский завод металлоконструкций» 22000 (383) 3639201 доб. (170)

Помощник машиниста сырьевых мельниц ООО ПК «Кристалл» 19000 (38341) 29623

Помощник Монтажник ИП Питецкий Максим Федорович 15000 (913) 7677608

Помощник Пекарь ИП Дадыко Д.А. 18000 (913) 7387699

Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14100 (38343) 22184

Портной ИП Корбатова Л.А. 15000 (913) 9073468

Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14100 (38343) 35960

Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14100 (38343) 35960

Почтальон Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 14115 (38343) 35960

Представитель военного представительства 5366 военное представительство МО РФ 14100 (913) 9287537

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» 25000 (38343) 30713

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23098

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23098

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23098

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23098

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100 (38343) 74110

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с. Белово» 20000 (38343) 61191

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000 (38343) 76168

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15000 (38343) 72198

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Улыбино» 21000 (38343) 57173

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ ст.Евсино» 21066 (38343) 76182

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ ООШ д.Калиновка 22000 (38343) 23954

Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 19000 (38343) 44147

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000 (38343) 71240

Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ с.Морозово» 15000 (38343) 73121

Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92420

Прессовщик ООО «Прогресс» 20000 (913) 9102210

Приемщик заказов ООО «ФитСервис Искитим» 25000 (383) 2142101

Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 14100 (38343) 51217

Проводник пассажирского вагона Сибирское железнодорожное агентство — СП ЗС филиала АО ФПК 23000 (383) 2293436

Программист ООО Евсинский КХП 36000 (38343) 76488

Продавец-консультант ИП Ушакова А.В. 30000 (838343) 49099

Продавец-консультант ООО «ТД Олимп» 15000 (913) 7888000

Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000 (383) 3613010

Продавец-консультант Филиал «Линевский» ООО «НОВЭКС» 15000 (38343) 41880

Продавец-консультант АО «Тандер» 18000 (906) 9969935

Продавец-консультант АО «Тандер» 20000 (963) 9495097

Продавец-консультант ИП Вдовенко И.В. 14100 (962) 1286524

Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 17000 (38343) 42026

Продавец продовольственных товаров ООО «Янтарь» 18000 (923) 1054030

Продавец продовольственных товаров ООО Андреевский 16000 (913) 0016996

Продавец продовольственных товаров ООО «Эверест-Трейд» 20000 (913) 9236454

Продавец продовольственных товаров ИП Кузеванов И.В. 20000 (923) 2469575

Продавец продовольственных товаров ИП Чечкина Т.А. 15000 (913) 3745604

Продавец продовольственных товаров ООО «Авангард» 16000 (913) 9082685

Продавец продовольственных товаров ИП Ахтулова Н.Г. 18000 (913) 2012009

Продавец продовольственных товаров ИП Решетова Л.А. 16500 (913) 0690262

Продавец продовольственных товаров ИП Вагнер В.В. 20000 (983) 3081760

Продавец продовольственных товаров Надежда ООО 15000 (913) 3769017

Продавец продовольственных товаров ИП Семенихина Е.В. 14100 (906) 9963425

Продавец продовольственных товаров ИП Селиверстова Г.П. 15000 (38343) 33132

Продавец продовольственных товаров ООО «Темур-2» 15000 (38343) 29716

Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО «Вектор плюс» 25000 (923) 1275454

Промышленный альпинист ООО «УК УСПХ» 14100 (38343) 39111

Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000 (983) 3155715

Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142

Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92420

Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 14100 (38343) 50807

Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 14100 (923) 1280903

Рабочий плодоовощного хранилища ООО «Юншэн» 15000 (913) 9861388

Рабочий плодоовощного хранилища ООО Оникс 15000 (383) 2010974

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МАОУ СОШ №9 г.Искитима 14100 (38343) 44142

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 14100 (38343) 22328

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 14100 (38343) 49642

Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 14100 (38343) 63248

Рабочий сельскохозяйственного производства АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 14100 (923) 1043662

Разнорабочий АО «Сибирский Антрацит» 20000 (999) 4686172

Разнорабочий ООО «Искитимский кондитер» 14100 (913) 0695969

Разнорабочий ИП Королева О.Г. 15000 (953) 8071221

Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000 (913) 7175827

Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416

Разнорабочий ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100 (38343) 72217

Разнорабочий ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100 (38343) 72217

Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 15000 (913) 3733798

Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859

Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 14100 (913) 7111779

Раскройщик листового материала ООО «Триал» 20000 (38343) 29881

Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810

Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616

Сборщик изделий ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15000 (923) 7751810

Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616

Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624

Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616

Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Сварщик арматурных сеток и каркасов ООО «ЛДСК» 17000 (38343) 31663

Секретарь АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (913) 2072452

Секретарь ИП Витман Т.П. 15000 (38343) 42080

Секретарь руководителя АО «Новосибирскэнергосбыт» 22000 (838343) 28201

Секретарь руководителя ООО «Росагрокорм» 14100 (38343) 43637

Системный администратор ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 24000 (38343) 39657

Системный администратор АО «Птицефабрика «Евсинская» 35000 (38343) 76272

Системный администратор АО «Новосибирская птицефабрика» 25500 (38343) 92420

Системный администратор ООО «Путеводная звезда» 14100 (38343) 20441

Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678

Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000 (38343) 37100

Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000 (38343) 35308

Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642

Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700 (38343) 50807

Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Слесарь-ремонтник АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Слесарь-ремонтник ООО «ЛДСК» 23000 (38343) 31663

Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198

Слесарь-ремонтник АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 23000 (38345) 69238

Слесарь-ремонтник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217

Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92420

Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000 (38343) 76488

Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 23000 (983) 3156478

Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000 (38343) 76488

Слесарь-сантехник АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172

Слесарь-сантехник АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172

Слесарь-сантехник МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета 17000 (38343) 71199

Слесарь-сантехник ООО УК «Уютсервис» 14100 (38343) 23680

Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15000 (38343) 36691

Слесарь-сантехник АО «РЭС» 15000 (38343) 20323

Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 14100 (38343) 28610

Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15000 (38343) 25703

Слесарь-сантехник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100 (38343) 72217

Слесарь-сборщик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20150 (38343) 25599

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Слесарь механосборочных работ ООО «Технощит» 18000 (905) 9325253

Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 27000 (913) 7970128

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 18000 (38343) 71303

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 27000 (38343) 50124

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Птицефабрика «Евсинская» 17000 (38343) 76272

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО ПК «Кристалл» 14100 (38341) 29623

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92420

Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Спика-Сибирь» 30000 (913) 3770295

Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000 (38343) 25593

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «АВТ» 25000 (913) 8994797

Слесарь по ремонту автомобилей ООО Автодизель 15000 (983) 1232144

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000 (383) 2142101

Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда-5 разряда Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 32165 (913) 3803091

Слесарь по ремонту технологических установок ООО ПК «Кристалл» 18000 (38341) 29623

Слесарь по ремонту технологических установок ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 22000 (913) 9467831

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования МУП ИР «Южное» 15000 (38343) 71303

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования МУП ИР «Южное» 15000 (38343) 71303

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500 (913) 8950836

Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272

Сортировщик ООО «Юншэн» 15000 (383) 2010974

Спасатель АНО СК «Кристалл» 14100 (913) 9004362

Специалист Администрация Преображенского с/с 16243 (38343) 63192

Специалист МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19400 (38343) 20488

Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 14100 (38343) 51280

Специалист ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 27000 (38343) 39657

Специалист АО «Сибирский Антрацит» 25000 (999) 4686172

Специалист МУП ИР «Центральное» 25000 (38343) 76195

Специалист администрация Искитимского района НСО 14100 (38343) 24628

Специалист МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195

Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15000 (913) 4725877

Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859

Станочник-распиловщик ООО «ЖБИ-5» 14500 (38343) 35308

Станочник деревообрабатывающих станков ИП Воронин В.В. 14100 (913) 9443534

Станочник на механической обработке электродной продукции АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807

Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000 (913) 9172726

Старший Водитель автомобиля ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» 20000 (38343) 26014

Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000 (38343) 23888

Старший Инженер-механик АО «Птицефабрика «Евсинская» 35000 (38343) 76272

Старший Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 27000 (38343) 25588

Старший машинист котельного оборудования 5 разряда ООО «СибТЭК» 25200 (38343) 50124

Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000 (38343) 26120

Старший Полицейский Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 26000 (38343) 29818

Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500 (38343) 22184

Старший Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 14000 (38343) 23888

Столяр АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18000 (38343) 50807

Столяр ООО «Сибирский партнер» 14100 (38343) 21557

Столяр АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000 (38343) 51217

Столяр ООО «Стандарт» 14100 (38343) 44254

Столяр ИП Крючков Н.П. 14100 (962) 8263016

Сторож (вахтер) СНТ «Культура» 14100 (953) 8038762

Сторож (вахтер) Прилив СПК 14100 (913) 9584405

Сторож (вахтер) МУП «Ритуальное хозяйство» 14100 (913) 7222575

Стропальщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198

Стропальщик ООО Краномонтаж 30000 (383) 3730947

Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000 (38343) 23799

Табельщик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 25000 (905) 9044784

Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20100 (38343) 25599

Техник ИП Шаймарданов К.Р. 25000 (913) 3700505

Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000 (38343) 51217

Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 27000 (38343) 25588

Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000 (38343) 47164

Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 17000 (38343) 25588

Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 29000 (913) 7059455

Товаровед ООО «Торгсервис 54» 25000 (383) 3253976

Товаровед АО «Тандер» 30000 (906) 9969935

Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20500 (38343) 50807

Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 27000 (913) 7970128

Токарь АО «Сибирский Антрацит» 32000 (999) 4686172

Токарь АО «Сибирский Антрацит» 32000 (999) 4686172

Токарь ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 32000 (38343) 33184

Токарь Прогресс ООО 14100 (960) 7942854

Токарь ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 40000 (3842) 346126

Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000 (923) 7038705

Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000 (923) 7038705

Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15000 (38343) 92420

Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 29000 (913) 7970128

Токарь 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Токарь 4 разряда-6 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280903

Токарь 4 разряда АО «РЭС» 15000 (38343) 20323

Токарь 5 разряда-6 разряда АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 23000 (38345) 69238

Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Полевод» 15000 (38343) 61131

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Быстровское» 29000 (38343) 59140

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Быстровское» 29000 (38343) 59140

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 40000 (38343) 76272

Тракторист ЗАО Степное 14100 (38343) 55122

Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92420

Тракторист ИП Таранов Е.В. 50000 (913) 9478808

Тракторист ООО Агрофирма «Овощевод» 20000 (906) 9087600

Тракторист Сыновья КХ 16000 (953) 8704592

Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100 (38343) 72217

Тракторист 4 разряда Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15000 (38343) 21112

Транспортерщик ООО Искитимский завод строительных материалов-1 14100 (38343) 45156

Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 15000 (383) 2010974

Транспортный экспедитор ООО «Юншэн» 15000 (383) 2010974

Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 14100 (38343) 27402

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 14100 (38343) 23592

Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 14100 (38343) 24905

Уборщик производственных и служебных помещений ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 17900 (38343) 92130

Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 14100 (38343) 20434

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖЭУ №1» 14100 (38343) 28610

Уборщик производственных и служебных помещений Банк «Левобережный» (ПАО) 14100 (38343) 22212

Уборщик производственных и служебных помещений ИП Фабер Алена Викторовна 14100 (913) 0185650

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 14100 (38343) 23592

Уборщик производственных и служебных помещений УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 14100 (38343) 29316

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 14100 (38343) 41949

Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200 (38343) 50404

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЗубЛаб» 14100 (923) 2274896

Уборщик производственных и служебных помещений ООО СКК»АВАНГАРД» 16000 (913) 3796490

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Уборщик производственных и служебных помещений ИП Поляков А.А. 14100 (913) 3881555

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 14100 (905) 9044784

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14100 (38343) 39657

Уборщик производственных и служебных помещений ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15000 (38343) 25588

Уборщик производственных и служебных помещений МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 14100 (38343) 31465

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «АВТ» 15000 (913) 8994797

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500 (38343) 92050

Уборщик производственных и служебных помещений Строительные системы,ООО 15000 (38341) 58198

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 14100 (38343) 27600

Уборщик производственных и служебных помещений АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Сервис-интегратор Амур» 14100 (952) 9418029

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Общепит» 14100 (923) 1575718

Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 14100 (38343) 31863

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Готика» 14100 (903) 9997666

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «АлтайКлининг» 14100 (903) 9021897

Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 14100 (38343) 39657

Уборщик территорий ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 14100 (38343) 92130

Уборщик территорий МБОУ — СОШ №3 14100 (38343) 22332

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 14100 (38343) 23844

Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 14100 (999) 4686172

Уборщик территорий МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 14100 (38343) 35985

Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 14100 (38343) 24651

Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15000 (38343) 25588

Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198

Укладчик-упаковщик ООО «Компания Металл Профиль» 30000 (961) 2206268

Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92420

Упаковщик ООО «Торговый зал №1» 20000 (923) 7751810

Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15000 (923) 7751810

Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) ИП Черниченко А.А. 14100 (961) 2197039

Участковый Маркшейдер ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 51000 (38343) 93002

Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678

Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678

Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 14100 (38343) 20694

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 14100 (38343) 68377

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) биологии МАОУ СОШ №9 г.Искитима 20000 (38343) 44142

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ ООШ д.Калиновка 14100 (38343) 42764

Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167

Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ д.Калиновка 14100 (38343) 42764

Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167

Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 14100 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000 (38343) 20694

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000 (38343) 31851

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000 (38343) 59141

Учитель (преподаватель) иностранного языка МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000 (38343) 37264

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ п.Листвянский» 20000 (38343) 38408

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Китерня» 14100 (38343) 75124

Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 14100 (38343) 22328

Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 14100 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) информатики ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23098

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23592

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ д.Калиновка 14100 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ с.Старый Искитим» 20000 (38343) 64133

Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ п.Рябчинка 20000 (952) 9061265

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 14100 (38343) 28695

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 14100 (38343) 28695

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15000 (38343) 28695

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000 (38343) 44147

Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ с.Сосновка 15000 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851

Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14100 (38343) 75124

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 14100 (38343) 21658

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 18000 (38341) 58918

Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 14100 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 14100 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 14100 (38343) 71240

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 14100 (38343) 24805

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15000 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100 (38343) 74110

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с. Белово» 20000 (38343) 61191

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Рябчинка 14100 (952) 9061265

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Улыбино» 26000 (38343) 57173

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500 (38343) 23954

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 15000 (38343) 37264

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ п.Барабка 14100 (38343) 20694

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000 (38343) 51201

Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 14100 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) трудового обучения МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 14100 (38343) 30265

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 14100 (38343) 74110

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 14100 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ д.Китерня» 14100 (38343) 75124

Учитель (преподаватель) физической культуры МКОУ ООШ п.Рябчинка 14100 (952) 9061265

Учитель (преподаватель) физической культуры МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 14100 (38343) 67140

Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ с.Сосновка 14100 (38343) 72198

Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ д.Калиновка 14100 (38343) 42764

Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ д.Калиновка 15000 (38343) 42764

Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 14100 (38343) 20522

Учитель (преподаватель) химии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15000 (38343) 26120

Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 14100 (38343) 45162

Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 14100 (38343) 76182

Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ с.Сосновка 14100 (38343) 72198

Учитель 1 категории (класса) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851

Фармацевт АО «Тандер» 26535 (383) 3196022

Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 29000 (383) 3736869 доб. (2)

Фасовщица ООО «Искитимский кондитер» 14100 (913) 0695969

Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844

Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 25000 (38343) 25526

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 34000 (38343) 23844

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844

Фельдшер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903

Фельдшер АО «Птицефабрика «Евсинская» 14100 (38343) 76272

Фельдшер «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 14100 (38343) 22184

Флорист ИП Витман Т.П. 15000 (38343) 42080

Флорист ИП Литвинов Артемий Александрович 15000 (923) 1231611

Формовщик деталей и изделий ООО ПК «Кристалл» 25000 (38343) 47241

Формовщик железобетонных изделий и конструкций 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 27000 (913) 7970128

Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100

Химик-эксперт медицинской организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н 30000 (38343) 25526

Хореограф ИП Каравайцев А.Ф. 20000 (913) 9500347

Хореограф МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима 25000 (38343) 26390

Художественный руководитель МКУК «Центр досуга п.Степной» 20000 (838343) 55261

Швея ИП Сподырева З.Г. 15000 (913) 7008618

Швея ИП Сподырева З.Г. 15000 (913) 7008618

Швея ИП Першин А.П. 18000 (913) 7657098

Швея ИП Крючков Н.П. 20000 (962) 8263016

Швея ИП Корбатова Л.А. 15000 (913) 9073468

Швея ООО «Торговый зал №1» 20000 (923) 7751810

Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000 (929) 3030407

Швея ИП Первухин М.И. 14100 (38343) 23181

Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700 (38343) 50807

Штамповщик ООО «Искитиммаш» 17000 (38343) 37100

Штукатур ООО «Бастет» 22000 (923) 7059097

Штукатур ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272

Экономист МУП ИР «Западное» 24000 (952) 9074761

Экономист МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 14700 (38343) 92349

Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 15000 (38343) 77228

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663

Эксперт Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 23888

Электрик участка ООО «Поиск» 14100 (38343) 20616

Электрик участка ЗАО «Коченевская птицефабрика» 19000 (968) 2226308

Электрик участка ООО «УК УСПХ» 16265 (38343) 39111

Электрик участка ИП Поляков А.А. 30000 (913) 3881555

Электрик участка МУП ИР «Восточное» 14100 (38343) 52296

Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 14100 (38343) 28610

Электрогазосварщик АО «Искитимцемент» 31100 (38343) 49642

Электрогазосварщик АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000 (38343) 51217

Электрогазосварщик ООО ЖЭУ «Центральное» 18000 (38343) 24370

Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 18000 (38343) 71303

Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ №1» 16000 (38343) 28610

Электрогазосварщик ИП Королева О.Г. 25000 (953) 8071221

Электрогазосварщик ООО «УК УСПХ» 18000 (38343) 39111

Электрогазосварщик ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663

Электрогазосварщик ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663

Электрогазосварщик ИП Петин В.Г. 25000 (906) 9949027

Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1 32025 (383) 3379513

Электрогазосварщик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 25000 (983) 3156478

Электрогазосварщик 6 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 26133 (38343) 49642

Электромонтажник по вторичным цепям ООО «Технощит» 18000 (905) 9325253

Электромонтажник по распределительным устройствам ИП Питецкий Максим Федорович 20000 (913) 7677608

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000 (383) 3830313

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15000 (38343) 20341

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 20000 (38343) 24210

Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования ООО «КРОКМАРТ-Производство» 20000 (923) 7751810

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций АО «Сибирский Антрацит» 36000 (999) 4686172

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 20000 (38343) 25599

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ЖЭУ «Центральное» 15000 (38343) 24370

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92420

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 26000 (38343) 50124

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (38343) 50807

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 20000 (38343) 92130

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Птицефабрика «Евсинская» 23000 (38343) 76272

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000 (923) 1280903

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда АО «Агрофирма «Лебедевская» 18000 (38343) 51217

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380 (38343) 25599

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880 (38343) 49642

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100 (38343) 49642

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000 (38343) 20385

Электросварщик ручной сварки ООО «ЛДСК» 23000 (38343) 31663

Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15000 (38343) 61131

Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 22139 (38343) 35308

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО «Сибирский Антрацит» 19468 (999) 4686172

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 25000 (38345) 69238

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92420

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 21100 (38343) 49642

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 6 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 21100 (38343) 49642

Энергетик АО «Искитимцемент» 36450 (38343) 49642

Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 15000 (913) 9555420

Энергетик ЗАО «Коченевская птицефабрика» 16000 (38343) 72217

Энергетик ЗАО «Коченевская птицефабрика» 14100 (38343) 72217

Энергетик СНТ «Зеленый бор» 14100 (913) 9142074

Юрист ООО «Правосудие» 17000 (905) 9318904