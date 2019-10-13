Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев

|Профессия
|Организация
|Заработок от
|Телефон
|Агент коммерческий
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|Агент по продаже недвижимости
|ООО «Городское Жилищное Агентство»
|14100
|(923) 2297639
|Агент по снабжению
|ООО «Юншэн»
|18000
|(383) 2010974
|Агент торговый
|ООО «Юншэн»
|18000
|(383) 2010974
|Администратор
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
|(913) 4725877
|Администратор
|ИП Поляков А.А.
|20000
|(913) 3881555
|Администратор
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|13536
|(38343) 29316
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
|(38343) 23844
|Аналитик
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|14100
|(38343) 29818
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|22000
|(383) 2305084
|Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|14101
|(38343) 49642
|Аппаратчик химводоочистки
|ООО «СибТЭК»
|16400
|(38343) 50124
|Аппаратчик химводоочистки электростанции
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15000
|(923) 1280903
|Арматурщик
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Балансировщик шин
|ООО Юг
|20000
|(903) 0497879
|Балансировщик шин
|ИП Елисеев Павел Геннадьевич
|15000
|(38343) 68008
|Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 6 разряда-7 разряда
|Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1
|44627
|(383) 3379513
|Бухгалтер
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|28000
|(952) 9061090
|Бухгалтер
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Бухгалтер
|ООО «Путеводная звезда»
|14100
|(38343) 20441
|Бухгалтер
|МКУ ДО ГРЦ ОООД Формула Успеха
|25000
|(383) 3252581
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|Бухгалтер
|ООО «ИЭК»
|14100
|(38343) 27600
|Бухгалтер
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|15000
|(38343) 29615
|Бухгалтер
|ООО «Легостаевский хлеб»
|19000
|(913) 7059455
|Бухгалтер (средней квалификации)
|АО «Полевод»
|14100
|(38343) 61131
|Ведущий Бухгалтер
|МКУ Управление культуры г. Искитима НСО
|25000
|(38343) 47315
|Ведущий Инженер-технолог
|ООО «ЖБИ-5»
|33500
|(38343) 35308
|Ведущий Инженер
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|14700
|(38343) 92349
|Ведущий Инженер
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|14600
|(38343) 92349
|Ведущий Менеджер по персоналу
|ООО «Путеводная звезда»
|14100
|(38343) 20441
|Ведущий Специалист по составлению и проверке сметной документации
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|17251
|(38343) 92349
|Весовщик
|ООО ПК «Кристалл»
|15000
|(38341) 29623
|Ветеринарный врач
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92420
|Ветеринарный врач
|ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО»
|18000
|(38343) 23480
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|22000
|(38343) 51217
|Ветеринарный врач
|ОАО «Преображенское»
|14100
|(38343) 63248
|Ветеринарный врач
|АО «Новоозерское»
|14100
|(38343) 59018
|Водитель автомобиля
|ООО «СГН-девелоп»
|55000
|(999) 3005560
|Водитель автомобиля
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
|(38343) 33022
|Водитель автомобиля
|ИП Черняева Е.А.
|20000
|(923) 1822848
|Водитель автомобиля
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|35000
|(952) 9061090
|Водитель автомобиля
|ИП «Атаманов А.И.»
|40000
|(953) 7897065
|Водитель автомобиля
|ИП Волгин Ю.В.
|30000
|(983) 3005852
|Водитель автомобиля
|ООО «СГИ»
|45000
|(913) 9038868
|Водитель автомобиля
|ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск»
|20000
|(913) 9190409
|Водитель автомобиля
|ООО «Автострой»
|30000
|(913) 2091616
|Водитель автомобиля
|ООО «Искитимский таксопарк»
|14100
|(38343) 25555
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|26900
|(38343) 49642
|Водитель автомобиля
|ИП Шибанова Е.В.
|14100
|(38343) 43111
|Водитель автомобиля
|ООО «Росагрокорм»
|14100
|(38343) 43637
|Водитель автомобиля
|ЗАО Степное
|14100
|(38343) 55122
|Водитель автомобиля
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|25000
|(38343) 24710
|Водитель автомобиля
|ООО «Спецмонтажстрой»
|25000
|(913) 7808237
|Водитель автомобиля
|ООО «Темур-2»
|18000
|(38343) 29716
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
|(38343) 76272
|Водитель автомобиля
|ООО «ЭММИТ ТРАНС»
|30000
|(913) 4553233
|Водитель автомобиля
|ООО «А-РОСА»
|20000
|(913) 9578436
|Водитель автомобиля
|ООО «ЧОП «Вертикаль»
|15000
|(38343) 31769
|Водитель автомобиля
|ООО «АВТ»
|39000
|(913) 8994797
|Водитель автомобиля
|ООО «Магистраль»
|30000
|(913) 7756926
|Водитель автомобиля
|ООО «ЭММИТ ТРАНС»
|20000
|(913) 4553233
|Водитель автомобиля
|ИП Митчин А.А.
|30000
|(952) 9445777
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|50000
|(383) 3284862
|Водитель автомобиля
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|39000
|(905) 9044784
|Водитель автомобиля
|ООО «СГИ»
|40000
|(913) 9038868
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|33200
|(38343) 49642
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|24500
|(38343) 25740
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|22700
|(38343) 25740
|Водитель автомобиля
|ООО «Вертикаль»
|30000
|(913) 2099020
|Водитель автомобиля
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92420
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|Водитель автомобиля
|ИП Хусинов Абдурасул Абдуманонович
|20000
|(913) 4718272
|Водитель автомобиля
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|14700
|(38343) 26014
|Водитель автомобиля
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15400
|(38343) 47164
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
|(38343) 72217
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
|(38343) 72217
|Водитель погрузчика
|ООО «Аквилон»
|14500
|(383) 3522599
|Водитель погрузчика
|ООО «Автострой»
|35000
|(953) 8038762
|Водитель погрузчика
|ООО «Рассвет»
|20000
|(961) 8470765
|Водитель погрузчика
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|14100
|(38343) 30623
|Воспитатель
|МБДОУ №22 Родничок
|19000
|(38343) 25880
|Воспитатель
|МБДОУ № 3 «Дюймовочка»
|15000
|(38343) 24621
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|16000
|(38343) 26046
|Воспитатель
|МБДОУ №20 «Орленок»
|15000
|(38343) 20840
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|14100
|(38343) 26046
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево
|14100
|(38343) 33329
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №17 «Огонек»
|19000
|(38343) 24765
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №9 «Незабудка»
|15000
|(838343) 23304
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|18000
|(38343) 22748
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|14100
|(38343) 25114
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|Врач-акушер-гинеколог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-аллерголог-иммунолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-анестезиолог-реаниматолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|39000
|(38343) 23844
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38500
|(38343) 23844
|Врач-отоларинголог
|ООО БОБЕР
|30000
|(913) 9221911
|Врач-оториноларинголог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|36000
|(38343) 23844
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|36000
|(38343) 23844
|Врач-офтальмолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
|(38343) 23844
|Врач-педиатр
|ЗАО «Клиника Санитас»
|25000
|(38343) 25612
|Врач-педиатр
|МКОУ КШ № 7
|14100
|(38343) 21658
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
|(38343) 23844
|Врач-стоматолог-терапевт
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|Врач-стоматолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|41000
|(38343) 23844
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|Врач-стоматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|Врач-стоматолог
|Алесик ООО
|14100
|(923) 2300151
|Врач-терапевт
|ООО БОБЕР
|25000
|(913) 9221911
|Врач-терапевт
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|18000
|(38343) 22184
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|Врач-терапевт
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|Врач-травматолог-ортопед
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|Врач
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|25000
|(38343) 25526
|Врач по спортивной медицине
|АНО СК «Кристалл»
|14100
|(913) 9268444
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|37000
|(38343) 23844
|Газовщик
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Газорезчик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20300
|(8383) 435087
|Газорезчик 4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|24000
|(983) 3156478
|Газосварщик
|ООО «Триал»
|24000
|(38343) 29881
|Главный бухгалтер
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|28000
|(38343) 29818
|Главный специалист
|администрация Искитимского района НСО
|19000
|(38343) 24401
|Главный Технолог
|ООО «ЖБИ-5»
|49400
|(38343) 35308
|Главный экономист
|АО «Полевод»
|18750
|(38343) 61131
|Главный энергетик (в промышленности)
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|25000
|(38343) 72217
|Главный энергетик (в прочих отраслях)
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|15000
|(913) 9555420
|Горнорабочий на маркшейдерских работах
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|15200
|(38343) 49642
|Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|17000
|(38343) 23888
|Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|17000
|(38343) 23888
|Грохотовщик 3 разряда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|25000
|(38345) 69238
|Грузчик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|16000
|(38343) 92420
|Грузчик
|ООО «Темур-2»
|14100
|(38343) 29716
|Грузчик
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Грузчик
|ООО «Рассвет»
|18000
|(961) 8470765
|Грузчик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(383) 3621545
|Грузчик
|ООО «Опт Регион»
|15000
|(983) 1236333
|Грузчик
|ИП Фабер Алена Викторовна
|15000
|(913) 4566800
|Грузчик
|АО «Искитимцемент»
|17550
|(38343) 49642
|Грузчик
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|19000
|(913) 9467831
|Грузчик
|ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|14100
|(38343) 92130
|Грузчик
|ООО «Общепит»
|14100
|(923) 1575718
|Дворник
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Дворник
|ООО «Алмаз»
|14100
|(38343) 52142
|Дворник
|ООО Евсинский КХП
|14500
|(38343) 76488
|Дворник
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|14100
|(38343) 92420
|Дворник
|ООО СКК»АВАНГАРД»
|14100
|(913) 3796490
|Дворник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|14100
|(38343) 50807
|Дворник
|ООО БОБЕР
|14100
|(913) 9221911
|Дворник
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Дворник
|ООО «ИЭК»
|14100
|(38343) 27600
|Дворник
|ООО «ЖилСервис»
|14100
|(38343) 25703
|Дежурный оперативный
|МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
|16000
|(38343) 25445
|Дежурный по выдаче справок (бюро справок)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|14100
|(38343) 23844
|Делопроизводитель
|ИП Витман Т.П.
|15000
|(38343) 42080
|Директор (заведующий) предприятия розничной торговли
|АО «Тандер»
|35000
|(963) 9495097
|Директор (начальник) котельной
|МУП ИР «Южное»
|27500
|(38343) 71303
|Диспетчер
|ИП Шибанова Е.В.
|14100
|(38343) 43111
|Дозировщик компонентов бетонных смесей
|ООО «ЖБИ-5»
|18754
|(38343) 35308
|Дояр
|ООО «Алмаз»
|20000
|(38343) 52142
|Дояр
|ООО Агрофирма «Овощевод»
|24000
|(906) 9087600
|Дояр
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|14100
|(923) 1043662
|Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15000
|(38343) 24805
|Заведующий аптекой
|АО «Тандер»
|42700
|(383) 3196022 доб. (259)
|Заведующий аптекой
|АО «Тандер»
|37149
|(383) 3196022
|Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|35000
|(38343) 25588
|Заведующий складом
|ООО «Росагрокорм»
|14100
|(38343) 43637
|Заведующий столовой
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|14100
|(38343) 74110
|Заведующий столовой
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|17000
|(38343) 71240
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции
|ООО «Солод»
|27000
|(38343) 23641
|Заместитель Директор (начальник, управляющий) предприятия
|МБОУ — ООШ №10
|24000
|(38343) 45162
|Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|30000
|(38343) 23888
|Заместитель Начальник части (специализированной в прочих отраслях)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|25000
|(38343) 26014
|Заточник деревообрабатывающего инструмента
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|Затяжчик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Затяжчик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Затяжчик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|14100
|(923) 2274896
|Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|Инженер-конструктор
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|32000
|(38343) 33184
|Инженер-механик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
|(38343) 76272
|Инженер-программист
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14100
|(38343) 35960
|Инженер-проектировщик
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20000
|(38343) 20175
|Инженер-технолог
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Инженер-энергетик
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|17000
|(38343) 92349
|Инженер-энергетик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|35000
|(38343) 92420
|Инженер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92420
|Инженер
|ООО «Вектор плюс»
|20000
|(923) 1275454
|Инженер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|25000
|(383) 3284862
|Инженер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|22000
|(38343) 76272
|Инженер высшей категории (класса)
|МБУ «УБиДХ»
|19000
|(38343) 24727
|Инженер компьютерной обработки информации
|АО «Искитимцемент»
|29250
|(38343) 49642
|Инженер по автоматизированным системам управления производством
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|31000
|(38343) 50807
|Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
|ООО Евсинский КХП
|37000
|(38343) 76488
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|28000
|(38343) 76488
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|20000
|(38343) 51217
|Инженер по охране труда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|Инженер по охране труда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|19000
|(38345) 69238
|Инженер по охране труда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Инженер по охране труда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|Инженер по охране труда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|22000
|(38345) 69238
|Инженер по охране труда
|МУП ИР «Центральное»
|17000
|(38343) 76195
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|ООО «Бастет»
|17000
|(923) 7059097
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20134
|(38343) 20148
|Инженер электросвязи
|Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком»
|20000
|(38343) 21880
|Инспектор
|МУП «РКЦ р.п. Линево»
|17394
|(38343) 33840
|Инспектор
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|14100
|(38343) 92349
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|14100
|(38343) 24651
|Инспектор центра занятости населения
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|Инструктор по лечебной физкультуре
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|23900
|(38343) 23844
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МБДОУ №17 «Огонек»
|19000
|(38343) 24765
|Каменщик 3 разряда
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|16000
|(38343) 76272
|Кассир
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|18000
|(38343) 22212
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|20000
|(923) 1334369
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|17000
|(923) 1334369
|Кладовщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Кладовщик
|ООО «Бёрнс»
|25000
|(996) 3760004
|Кладовщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|16000
|(38343) 25588
|Кладовщик
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|Командир отделения (горно-спасательной, пожарной части)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|23000
|(38343) 26014
|Комплектовщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20130
|(38343) 92420
|Кондитер
|ИП Малахов Д.А.
|20000
|(38343) 24329
|Кондитер
|ИП Ромахина С.Ю.
|15000
|(913) 4674422
|Кондитер
|ИП Дадыко Д.А.
|19500
|(913) 7387699
|Кондуктор
|МУП «ЦПАТП»
|18000
|(38343) 24710
|Кондуктор
|МКП ИР «ПАТП»
|17397
|(38343) 25740
|Контролер-кассир
|МУП «РКЦ р.п. Линево»
|17100
|(38343) 33840
|Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда
|ООО «ЛДСК»
|23000
|(38343) 31663
|Кровельщик по стальным кровлям
|ООО «УК УСПХ»
|18000
|(38343) 39111
|Кухонный рабочий
|ООО «Завьяловский дом отдыха»
|14100
|(923) 1861111
|Лаборант-микробиолог
|ООО Евсинский КХП
|20500
|(38343) 76488
|Лаборант
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|Лаборант
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|Лаборант
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|15000
|(38341) 29623
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|15000
|(38341) 29623
|Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|Маляр
|ИП Королева О.Г.
|25000
|(953) 8071221
|Маляр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|18000
|(38343) 23844
|Маляр
|ИП Воронин В.В.
|14100
|(913) 9443534
|Маляр 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|16290
|(38343) 92420
|Маляр 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|14100
|(38343) 76488
|Массажист
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
|(913) 4725877
|Мастер
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Мастер
|МУП ИР «Южное»
|24000
|(38343) 71303
|Мастер
|ООО «Водоканал»
|29550
|(38343) 25599
|Мастер
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|24000
|(383) 2305084
|Мастер
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|Мастер жилищного хозяйства
|ООО «ИЭК»
|14100
|(38343) 27600
|Мастер жилищного хозяйства
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|18000
|(38343) 36691
|Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
|(923) 1280903
|Мастер по ремонту приборов и аппаратуры
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|15000
|(983) 3155715
|Мастер производственного обучения
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|29000
|(38341) 58910
|Мастер участка
|Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1
|45000
|(383) 3379513
|Машинист (кочегар) котельной
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|14100
|(38343) 74110
|Машинист (кочегар) котельной
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|16000
|(968) 2226308
|Машинист (кочегар) котельной
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Машинист автогрейдера
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|20000
|(38343) 21112
|Машинист компрессорных установок
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|18000
|(923) 1280903
|Машинист компрессорных установок 3 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Машинист конвейера
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|20000
|(38345) 69238
|Машинист котлов
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|Машинист крана (крановщик)
|АО «Искитимцемент»
|31000
|(38343) 49642
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
|(38343) 45156
|Машинист крана (крановщик) 6 разряда-7 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|Машинист крана автомобильного
|ООО «Спецмонтажстрой»
|25000
|(913) 7808237
|Машинист мостового перегружателя
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|14100
|(913) 9555420
|Машинист насосных установок
|ООО «Энергосервис»
|15000
|(38343) 50141
|Машинист насосных установок
|АО «Сибирский Антрацит»
|16300
|(999) 4686172
|Машинист тепловоза
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
|(923) 1280903
|Машинист установок обогащения и брикетирования
|АО «Сибирский Антрацит»
|16000
|(999) 4686172
|Машинист экскаватора
|ООО «Жилсервис»
|25000
|(38343) 31154
|Машинист экскаватора 5 разряда
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|Машинистка
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|14100
|(38343) 29615
|Медицинская сестра
|ЗАО «Клиника Санитас»
|20000
|(38343) 25612
|Медицинская сестра
|ООО БОБЕР
|19000
|(913) 9221911
|Медицинская сестра
|АНО СК «Кристалл»
|14100
|(913) 9268444
|Медицинская сестра
|МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области
|20000
|(38343) 24007
|Медицинская сестра
|Алесик ООО
|15000
|(923) 2300151
|Медицинская сестра
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92420
|Медицинская сестра
|ЗАО «Клиника Санитас»
|20000
|(38343) 25612
|Медицинская сестра по массажу
|АНО СК «Кристалл»
|14100
|(913) 9268444
|Меланжист
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Менеджер
|ООО «Росагрокорм»
|14100
|(38343) 43637
|Менеджер
|ЗАО «Завод ЖБИ-1»
|22000
|(383) 3284862
|Менеджер
|ИП Ларин А.А.
|15000
|(923) 7003222
|Менеджер
|АО Связной Логистика
|29000
|(913) 7503060
|Менеджер
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|20000
|(38343) 22212
|Менеджер
|ООО Евсинский КХП
|37000
|(38343) 76488
|Менеджер
|ИП Воронин В.В.
|14100
|(913) 9443534
|Менеджер
|ООО «Водоканал»
|26246
|(38343) 25599
|Менеджер
|КПК «Кредитный союз 6»
|19500
|(923) 3796203
|Менеджер (в коммерческой деятельности)
|ООО «Триал»
|15000
|(913) 7679708
|Менеджер по рекламе
|ИП Волков А.П.
|20000
|(923) 7755720
|Менеджер по рекламе
|ИП Витман Т.П.
|15000
|(38343) 42080
|Методист
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|14100
|(38343) 42764
|Механик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|26000
|(38343) 51217
|Механик
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Механик
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|Механик
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|35000
|(38345) 71145
|Механик
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|38500
|(38345) 69238
|Механик автомобильной колонны
|МКП ИР «ПАТП»
|18000
|(38343) 25740
|Микробиолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|29000
|(38343) 25588
|Микробиолог
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|18000
|(38343) 39657
|Младший Инспектор отдела режима и охраны
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|Мойщик автомобилей
|ООО Юг
|15000
|(905) 9512102
|Мойщик автомобилей
|ООО «НовоСкан»
|24000
|(38343) 92050
|Мойщик автомобилей
|ИП Поляков А.А.
|15000
|(913) 3881555
|Мойщик автомобилей
|ИП Митчин А.А.
|20000
|(952) 9445777
|Мойщик посуды
|МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|14100
|(38343) 30265
|Мойщик посуды
|ООО «Общепит»
|14100
|(923) 1575718
|Мойщик тары и оборудования
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|18000
|(38343) 25588
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18822
|(38343) 49478
|Моторист (машинист)
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ № 24 «Журавушка»
|22000
|(38343) 20005
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик»
|14100
|(38343) 49068
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|16000
|(38343) 25114
|Музыкальный руководитель
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|14100
|(38343) 74218
|Наладчик кузнечно-прессового оборудования
|ООО «Искитиммаш»
|19000
|(38343) 37100
|Насыпщик цемента
|АО «Искитимцемент»
|23000
|(38343) 49642
|Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|30000
|(38343) 26014
|Начальник отдела (материально-технического снабжения)
|ООО «ЖБИ-5»
|55800
|(38343) 35308
|Начальник отдела (финансово-экономического и административного)
|Администрация р.п.Линево
|15000
|(38343) 31217
|Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15500
|(38343) 22184
|Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|40000
|(38343) 26014
|Начальник службы (в промышленности)
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|43500
|(38343) 92420
|Начальник участка (в промышленности)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|23000
|(38343) 23152
|Начальник цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|33900
|(38343) 92420
|Начальник цеха
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|45000
|(38345) 69238
|Начальник штаба (авиационного, гражданской обороны, предприятия, училища)
|АО «Искитимцемент»
|41250
|(38343) 49642
|Начальник юридического отдела
|ООО Евсинский КХП
|48000
|(38343) 76488
|Облицовщик-плиточник
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 7059097
|Обойщик мебели
|ИП Крючков Н.П.
|14100
|(962) 8263016
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|14100
|(38343) 25474
|Обработчик рыбы
|ИП Фабер Алена Викторовна
|15000
|(913) 4566800
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|14100
|(38343) 25474
|Обрубщик
|ООО ПК «Кристалл»
|25000
|(38343) 47241
|Овощевод
|ООО Международная компания Содружество
|15000
|(383) 2010974
|Овощевод
|ООО «Юншэн»
|15000
|(383) 2010974
|Оперативный уполномоченный
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|47000
|(38343) 29678
|Оперативный уполномоченный
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|ООО «Компания Металл Профиль»
|30000
|(961) 2206268
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 1 разряда-3 разряда 3 категории (класса)
|ООО «Жилсервис»
|20000
|(38343) 31154
|Оператор автоматической газовой защиты
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Оператор линии в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15000
|(38343) 92420
|Оператор по ветеринарной обработке животных
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|14100
|(38343) 92420
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|15000
|(38343) 72217
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|19000
|(38343) 92420
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Оператор пульта управления
|ООО «ЧОП «Вертикаль»
|18000
|(38343) 31769
|Оператор пульта управления
|Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ
|28000
|(923) 7030229
|Оператор связи
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14115
|(38343) 35960
|Оператор технологических установок
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Отделочник железобетонных изделий
|ООО «ЛДСК»
|24000
|(38343) 31663
|Официант
|ООО «Автофуд»
|14100
|(38343) 23301
|Официант
|ООО «Селена»
|15000
|(913) 4516585
|Охранник
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Охранник
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|14100
|(38343) 51217
|Охранник
|ООО Евсинский КХП
|14100
|(38343) 76488
|Охранник
|ООО Евсинский КХП
|14100
|(38343) 76488
|Охранник
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|14100
|(38343) 20341
|Охранник
|ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск»
|15000
|(38343) 50829
|Парикмахер
|ИП Чарыкова Л.П.
|14100
|(905) 9552856
|Парикмахер
|МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области
|14155
|(38343) 29461
|Парикмахер
|ИП Веневская Яна Владимировна
|18000
|(903) 9046919
|Парикмахер
|ИП Полякова И.А.
|15000
|(923) 1449745
|Парикмахер
|ИП Хмелевских Н.В.
|14100
|(905) 9353458
|Парикмахер
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
|(913) 4725877
|Парикмахер
|ИП Жеребцова Т.Н.
|15000
|(983) 3199090
|Педагог-организатор
|МБОУ О(С)ОШ №1
|15000
|(38343) 29526
|Педагог-психолог
|МБДОУ № 3 «Дюймовочка»
|15000
|(38343) 24621
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
|(38341) 58918
|Педагог-психолог
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Педагог-психолог
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|15000
|(38343) 44147
|Педагог-психолог
|МКОУ ООШ п.Барабка
|14100
|(38343) 20694
|Педагог-психолог 1 категории (класса)
|МБДОУ 12 Березка
|20000
|(38343) 24623
|Педагог-психолог 1 категории (класса)
|МБДОУ 12 Березка
|20000
|(38343) 24623
|Педагог дополнительного образования
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|14100
|(38343) 26120
|Педагог дополнительного образования
|МАОУ ДО ЦДО
|15000
|(913) 2043486
|Педагог дополнительного образования
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|14100
|(38343) 26120
|Педагог социальный
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|14100
|(38343) 24651
|Пекарь
|МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15000
|(38343) 30265
|Пекарь
|ООО «Автофуд»
|20000
|(38343) 23301
|Пекарь
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Пекарь
|ИП Ромахина С.Ю.
|15000
|(913) 4674422
|Пекарь
|ООО «Завьяловский дом отдыха»
|14100
|(923) 1861111
|Пекарь
|ООО «Завьяловский дом отдыха»
|16000
|(923) 1861111
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|20000
|(913) 7387699
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|18000
|(913) 7387699
|Пекарь
|ООО «Вероника»
|14100
|(913) 4885383
|Пекарь
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|14100
|(905) 9309415
|Пекарь
|ИП Аракелян С.Г.
|14100
|(903) 9341233
|Первый помощник Юрист
|ООО «Правосудие»
|14100
|(905) 9318904
|Переводчик
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Переводчик
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Плотник
|ИП Петин В.Г.
|25000
|(906) 9949027
|Плотник 5 разряда
|ООО Евсинский КХП
|21500
|(38343) 76488
|Повар
|ООО «Селена»
|20000
|(913) 4516585
|Повар
|ООО «Совхоз Бердский»
|16000
|(923) 1161616
|Повар
|ООО «Сибирские пельмени»
|18000
|(962) 8363736
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|18000
|(923) 1804858
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|15000
|(923) 1804858
|Повар
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|15700
|(38343) 44147
|Повар
|МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево»
|14100
|(38343) 41949
|Повар
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Повар
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|14100
|(38343) 35985
|Повар
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|14100
|(905) 9309415
|Повар
|Благотворительный фонд поддержки здорового образа жизни «Белый лотос»
|14100
|(906) 9953610
|Повар
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|14100
|(38343) 74218
|Повар
|Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ
|26000
|(923) 7030229
|Повар
|МУП ЦУМ Искитим
|14100
|(38343) 23121
|Повар
|ООО «Вега»
|14100
|(383) 2304790
|Повар
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|14100
|(38343) 71240
|Повар
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14100
|(38343) 93021
|Повар
|Искитимское ПООП
|14100
|(38343) 24835
|Повар 1 разряда
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|15000
|(38343) 25114
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|14100
|(38343) 30623
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад «Журавлик» ст.Евсино
|14100
|(38343) 76773
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|14100
|(38343) 30623
|Повар 4 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево
|15000
|(38343) 31863
|Повар 4 разряда
|ООО «Автофуд»
|20000
|(38343) 23301
|Повар 4 разряда
|МБДОУ №17 «Огонек»
|14100
|(38343) 24765
|Повар 4 разряда
|МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик»
|14100
|(38343) 49068
|Подсобный рабочий
|ИП Ушакова А.В.
|17000
|(838343) 49099
|Подсобный рабочий
|АНО ЦРЛ «ТОЧКА РОСТА»
|14100
|(951) 3895522
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Подсобный рабочий
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|14100
|(38343) 25588
|Подсобный рабочий
|ООО «ЛДСК»
|14100
|(38343) 31663
|Подсобный рабочий
|ООО Евсинский КХП
|14500
|(38343) 76488
|Подсобный рабочий
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|14100
|(38343) 25588
|Подсобный рабочий
|ООО «ЛДСК»
|14100
|(38343) 31663
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|14100
|(38343) 92420
|Подсобный рабочий
|ООО «ЖБИ-5»
|14100
|(38343) 35308
|Подсобный рабочий
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|14100
|(38343) 93002
|Подсобный рабочий
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14115
|(38343) 35960
|Подсобный рабочий
|ИП Хачикян Л.Г.
|14100
|(953) 7639809
|Подсобный рабочий
|ИП Петин В.Г.
|20000
|(906) 9949027
|Подсобный рабочий
|ОАО «Преображенское»
|14100
|(38343) 63248
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|14100
|(38343) 92420
|Подсобный рабочий
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|14100
|(38343) 51217
|Подсобный рабочий 1 разряда
|АО «Искитимцемент»
|14100
|(38343) 49642
|Подсобный рабочий 1 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|14100
|(38343) 49642
|Подсобный рабочий 2 разряда
|АО «Искитимцемент»
|14100
|(38343) 49642
|Пожарный
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
|(38343) 26014
|Полицейский-водитель
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|25000
|(38343) 29818
|Полицейский
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|Помощник воспитателя
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|14100
|(38343) 22748
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево
|14100
|(38343) 31863
|Помощник воспитателя
|МБДОУ 12 Березка
|14100
|(38343) 24623
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|14100
|(38343) 30623
|Помощник врача-эпидемиолога
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|25000
|(38343) 25526
|Помощник мастера
|ООО «Линевский завод металлоконструкций»
|22000
|(383) 3639201 доб. (170)
|Помощник машиниста сырьевых мельниц
|ООО ПК «Кристалл»
|19000
|(38341) 29623
|Помощник Монтажник
|ИП Питецкий Максим Федорович
|15000
|(913) 7677608
|Помощник Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|18000
|(913) 7387699
|Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|14100
|(38343) 22184
|Портной
|ИП Корбатова Л.А.
|15000
|(913) 9073468
|Почтальон
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14100
|(38343) 35960
|Почтальон
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14100
|(38343) 35960
|Почтальон
|Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России»
|14115
|(38343) 35960
|Представитель военного представительства
|5366 военное представительство МО РФ
|14100
|(913) 9287537
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения»
|25000
|(38343) 30713
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23098
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23098
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23098
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23098
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|14100
|(38343) 74110
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ с. Белово»
|20000
|(38343) 61191
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|20000
|(38343) 76168
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15000
|(38343) 72198
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ с.Улыбино»
|21000
|(38343) 57173
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|21066
|(38343) 76182
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|22000
|(38343) 23954
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|19000
|(38343) 44147
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|18000
|(38343) 71240
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15000
|(38343) 73121
|Прессовщик-формовщик пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92420
|Прессовщик
|ООО «Прогресс»
|20000
|(913) 9102210
|Приемщик заказов
|ООО «ФитСервис Искитим»
|25000
|(383) 2142101
|Проводник (вожатый) служебных собак
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|14100
|(38343) 51217
|Проводник пассажирского вагона
|Сибирское железнодорожное агентство — СП ЗС филиала АО ФПК
|23000
|(383) 2293436
|Программист
|ООО Евсинский КХП
|36000
|(38343) 76488
|Продавец-консультант
|ИП Ушакова А.В.
|30000
|(838343) 49099
|Продавец-консультант
|ООО «ТД Олимп»
|15000
|(913) 7888000
|Продавец-консультант
|ООО Мобильный город
|25000
|(383) 3613010
|Продавец-консультант
|Филиал «Линевский» ООО «НОВЭКС»
|15000
|(38343) 41880
|Продавец-консультант
|АО «Тандер»
|18000
|(906) 9969935
|Продавец-консультант
|АО «Тандер»
|20000
|(963) 9495097
|Продавец-консультант
|ИП Вдовенко И.В.
|14100
|(962) 1286524
|Продавец непродовольственных товаров
|ИП Малахов Д.А.
|17000
|(38343) 42026
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Янтарь»
|18000
|(923) 1054030
|Продавец продовольственных товаров
|ООО Андреевский
|16000
|(913) 0016996
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Эверест-Трейд»
|20000
|(913) 9236454
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Кузеванов И.В.
|20000
|(923) 2469575
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Чечкина Т.А.
|15000
|(913) 3745604
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Авангард»
|16000
|(913) 9082685
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Ахтулова Н.Г.
|18000
|(913) 2012009
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Решетова Л.А.
|16500
|(913) 0690262
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Вагнер В.В.
|20000
|(983) 3081760
|Продавец продовольственных товаров
|Надежда ООО
|15000
|(913) 3769017
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Семенихина Е.В.
|14100
|(906) 9963425
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Селиверстова Г.П.
|15000
|(38343) 33132
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Темур-2»
|15000
|(38343) 29716
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|ООО «Вектор плюс»
|25000
|(923) 1275454
|Промышленный альпинист
|ООО «УК УСПХ»
|14100
|(38343) 39111
|Промышленный альпинист
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|20000
|(983) 3155715
|Профконсультант
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|Птицевод
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92420
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|14100
|(38343) 50807
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|14100
|(923) 1280903
|Рабочий плодоовощного хранилища
|ООО «Юншэн»
|15000
|(913) 9861388
|Рабочий плодоовощного хранилища
|ООО Оникс
|15000
|(383) 2010974
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|14100
|(38343) 44142
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ — СОШ №3
|14100
|(38343) 22328
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|14100
|(38343) 49642
|Рабочий по уходу за животными
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Рабочий по уходу за животными
|ОАО «Преображенское»
|14100
|(38343) 63248
|Рабочий сельскохозяйственного производства
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Рабочий сельскохозяйственного производства
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|14100
|(923) 1043662
|Разнорабочий
|АО «Сибирский Антрацит»
|20000
|(999) 4686172
|Разнорабочий
|ООО «Искитимский кондитер»
|14100
|(913) 0695969
|Разнорабочий
|ИП Королева О.Г.
|15000
|(953) 8071221
|Разнорабочий
|ООО «МПЗ»
|25000
|(913) 7175827
|Разнорабочий
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|Разнорабочий
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14100
|(38343) 72217
|Разнорабочий
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14100
|(38343) 72217
|Разрубщик мяса
|ИП Адова С.В.
|15000
|(913) 3733798
|Рамщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|Раскройщик
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|14100
|(913) 7111779
|Раскройщик листового материала
|ООО «Триал»
|20000
|(38343) 29881
|Резчик труб и заготовок
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|Сборщик изделий
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|15000
|(923) 7751810
|Сборщик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|Сборщик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|Сборщик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|Сварщик арматурных сеток и каркасов
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Сварщик арматурных сеток и каркасов
|ООО «ЛДСК»
|17000
|(38343) 31663
|Секретарь
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(913) 2072452
|Секретарь
|ИП Витман Т.П.
|15000
|(38343) 42080
|Секретарь руководителя
|АО «Новосибирскэнергосбыт»
|22000
|(838343) 28201
|Секретарь руководителя
|ООО «Росагрокорм»
|14100
|(38343) 43637
|Системный администратор
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|24000
|(38343) 39657
|Системный администратор
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|35000
|(38343) 76272
|Системный администратор
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25500
|(38343) 92420
|Системный администратор
|ООО «Путеводная звезда»
|14100
|(38343) 20441
|Следователь
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|Следователь
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|47000
|(38343) 29678
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|29000
|(38343) 37100
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЖБИ-5»
|21000
|(38343) 35308
|Слесарь-ремонтник
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|Слесарь-ремонтник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|24700
|(38343) 50807
|Слесарь-ремонтник
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Слесарь-ремонтник
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЛДСК»
|23000
|(38343) 31663
|Слесарь-ремонтник
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|Слесарь-ремонтник
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|23000
|(38345) 69238
|Слесарь-ремонтник
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92420
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|20000
|(38343) 76488
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|23000
|(983) 3156478
|Слесарь-ремонтник 5 разряда
|ООО Евсинский КХП
|23000
|(38343) 76488
|Слесарь-сантехник
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
|(999) 4686172
|Слесарь-сантехник
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
|(999) 4686172
|Слесарь-сантехник
|МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета
|17000
|(38343) 71199
|Слесарь-сантехник
|ООО УК «Уютсервис»
|14100
|(38343) 23680
|Слесарь-сантехник
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15000
|(38343) 36691
|Слесарь-сантехник
|АО «РЭС»
|15000
|(38343) 20323
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖЭУ №1»
|14100
|(38343) 28610
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖилСервис»
|15000
|(38343) 25703
|Слесарь-сантехник
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14100
|(38343) 72217
|Слесарь-сборщик
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20150
|(38343) 25599
|Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Слесарь механосборочных работ
|ООО «Технощит»
|18000
|(905) 9325253
|Слесарь механосборочных работ
|ФГУП «Опытный завод»
|27000
|(913) 7970128
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|МУП ИР «Южное»
|18000
|(38343) 71303
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «СибТЭК»
|27000
|(38343) 50124
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|17000
|(38343) 76272
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО ПК «Кристалл»
|14100
|(38341) 29623
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22000
|(38343) 92420
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «Спика-Сибирь»
|30000
|(913) 3770295
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Юг
|25000
|(38343) 25593
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «АВТ»
|25000
|(913) 8994797
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Автодизель
|15000
|(983) 1232144
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «ФитСервис Искитим»
|35000
|(383) 2142101
|Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда-5 разряда
|Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1
|32165
|(913) 3803091
|Слесарь по ремонту технологических установок
|ООО ПК «Кристалл»
|18000
|(38341) 29623
|Слесарь по ремонту технологических установок
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|22000
|(913) 9467831
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
|МУП ИР «Южное»
|15000
|(38343) 71303
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
|МУП ИР «Южное»
|15000
|(38343) 71303
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда
|ООО «ЛиневоГазСервис»
|18500
|(913) 8950836
|Сортировщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|Сортировщик
|ООО «Юншэн»
|15000
|(383) 2010974
|Спасатель
|АНО СК «Кристалл»
|14100
|(913) 9004362
|Специалист
|Администрация Преображенского с/с
|16243
|(38343) 63192
|Специалист
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|19400
|(38343) 20488
|Специалист
|Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО
|14100
|(38343) 51280
|Специалист
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|27000
|(38343) 39657
|Специалист
|АО «Сибирский Антрацит»
|25000
|(999) 4686172
|Специалист
|МУП ИР «Центральное»
|25000
|(38343) 76195
|Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|14100
|(38343) 24628
|Специалист
|МУП ИР «Центральное»
|20000
|(38343) 76195
|Специалист по маникюру (Маникюрша)
|ИП Осинцева Н.В.
|15000
|(913) 4725877
|Станочник-распиловщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|Станочник-распиловщик
|ООО «ЖБИ-5»
|14500
|(38343) 35308
|Станочник деревообрабатывающих станков
|ИП Воронин В.В.
|14100
|(913) 9443534
|Станочник на механической обработке электродной продукции
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|Станочник широкого профиля
|ООО ТПК «Северное Сияние»
|20000
|(913) 9172726
|Старший Водитель автомобиля
|ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы»
|20000
|(38343) 26014
|Старший Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|23000
|(38343) 23888
|Старший Инженер-механик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|35000
|(38343) 76272
|Старший Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|27000
|(38343) 25588
|Старший машинист котельного оборудования 5 разряда
|ООО «СибТЭК»
|25200
|(38343) 50124
|Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15000
|(38343) 26120
|Старший Полицейский
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|26000
|(38343) 29818
|Старший помощник Юрист
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15500
|(38343) 22184
|Старший Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|14000
|(38343) 23888
|Столяр
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|18000
|(38343) 50807
|Столяр
|ООО «Сибирский партнер»
|14100
|(38343) 21557
|Столяр
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|18000
|(38343) 51217
|Столяр
|ООО «Стандарт»
|14100
|(38343) 44254
|Столяр
|ИП Крючков Н.П.
|14100
|(962) 8263016
|Сторож (вахтер)
|СНТ «Культура»
|14100
|(953) 8038762
|Сторож (вахтер)
|Прилив СПК
|14100
|(913) 9584405
|Сторож (вахтер)
|МУП «Ритуальное хозяйство»
|14100
|(913) 7222575
|Стропальщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|Стропальщик
|ООО Краномонтаж
|30000
|(383) 3730947
|Стропальщик 3 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|26000
|(38343) 23799
|Табельщик
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|25000
|(905) 9044784
|Техник-метролог (техник по метрологии)
|ООО «Водоканал»
|20100
|(38343) 25599
|Техник
|ИП Шаймарданов К.Р.
|25000
|(913) 3700505
|Техник
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|23000
|(38343) 51217
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|27000
|(38343) 25588
|Технолог
|ООО «КЕРБЕР и К»
|19000
|(38343) 47164
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|17000
|(38343) 25588
|Технолог
|ООО «Легостаевский хлеб»
|29000
|(913) 7059455
|Товаровед
|ООО «Торгсервис 54»
|25000
|(383) 3253976
|Товаровед
|АО «Тандер»
|30000
|(906) 9969935
|Токарь-карусельщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20500
|(38343) 50807
|Токарь-расточник
|ФГУП «Опытный завод»
|27000
|(913) 7970128
|Токарь
|АО «Сибирский Антрацит»
|32000
|(999) 4686172
|Токарь
|АО «Сибирский Антрацит»
|32000
|(999) 4686172
|Токарь
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|32000
|(38343) 33184
|Токарь
|Прогресс ООО
|14100
|(960) 7942854
|Токарь
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|40000
|(3842) 346126
|Токарь
|ИП Долгополова Т.В.
|20000
|(923) 7038705
|Токарь
|ИП Долгополова Т.В.
|20000
|(923) 7038705
|Токарь 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15000
|(38343) 92420
|Токарь 3 разряда-6 разряда
|ФГУП «Опытный завод»
|29000
|(913) 7970128
|Токарь 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|Токарь 4 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
|(923) 1280903
|Токарь 4 разряда
|АО «РЭС»
|15000
|(38343) 20323
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|23000
|(38345) 69238
|Токарь 5 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Полевод»
|15000
|(38343) 61131
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Быстровское»
|29000
|(38343) 59140
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Быстровское»
|29000
|(38343) 59140
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса)
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|40000
|(38343) 76272
|Тракторист
|ЗАО Степное
|14100
|(38343) 55122
|Тракторист
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92420
|Тракторист
|ИП Таранов Е.В.
|50000
|(913) 9478808
|Тракторист
|ООО Агрофирма «Овощевод»
|20000
|(906) 9087600
|Тракторист
|Сыновья КХ
|16000
|(953) 8704592
|Тракторист
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14100
|(38343) 72217
|Тракторист 4 разряда
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|15000
|(38343) 21112
|Транспортерщик
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|14100
|(38343) 45156
|Транспортный экспедитор
|ООО Международная компания Содружество
|15000
|(383) 2010974
|Транспортный экспедитор
|ООО «Юншэн»
|15000
|(383) 2010974
|Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса)
|МАОУ ДО ДЮСШ
|14100
|(38343) 27402
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|14100
|(38343) 23592
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ КШИ № 12
|14100
|(38343) 24905
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|17900
|(38343) 92130
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|14100
|(38343) 20434
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЖЭУ №1»
|14100
|(38343) 28610
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|14100
|(38343) 22212
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Фабер Алена Викторовна
|14100
|(913) 0185650
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|14100
|(38343) 23592
|Уборщик производственных и служебных помещений
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|14100
|(38343) 29316
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево»
|14100
|(38343) 41949
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|18200
|(38343) 50404
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЗубЛаб»
|14100
|(923) 2274896
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО СКК»АВАНГАРД»
|16000
|(913) 3796490
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Поляков А.А.
|14100
|(913) 3881555
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|14100
|(905) 9044784
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|14100
|(38343) 39657
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15000
|(38343) 25588
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|14100
|(38343) 31465
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «АВТ»
|15000
|(913) 8994797
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «НовоСкан»
|17500
|(38343) 92050
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Строительные системы,ООО
|15000
|(38341) 58198
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ИЭК»
|14100
|(38343) 27600
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Сервис-интегратор Амур»
|14100
|(952) 9418029
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Общепит»
|14100
|(923) 1575718
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево
|14100
|(38343) 31863
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Готика»
|14100
|(903) 9997666
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «АлтайКлининг»
|14100
|(903) 9021897
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|14100
|(38343) 39657
|Уборщик территорий
|ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|14100
|(38343) 92130
|Уборщик территорий
|МБОУ — СОШ №3
|14100
|(38343) 22332
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|14100
|(38343) 23844
|Уборщик территорий
|АО «Сибирский Антрацит»
|14100
|(999) 4686172
|Уборщик территорий
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|14100
|(38343) 35985
|Уборщик территорий
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|14100
|(38343) 24651
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15000
|(38343) 25588
|Укладчик-упаковщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|Укладчик-упаковщик
|ООО «Компания Металл Профиль»
|30000
|(961) 2206268
|Укладчик-упаковщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92420
|Упаковщик
|ООО «Торговый зал №1»
|20000
|(923) 7751810
|Упаковщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|15000
|(923) 7751810
|Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)
|ИП Черниченко А.А.
|14100
|(961) 2197039
|Участковый Маркшейдер
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|51000
|(38343) 93002
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|47000
|(38343) 29678
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|Учитель-логопед
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Учитель-логопед
|МКОУ ООШ п.Барабка
|14100
|(38343) 20694
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
|14100
|(38343) 68377
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
|(38341) 58918
|Учитель (преподаватель) биологии
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|20000
|(38343) 44142
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|14100
|(38343) 42764
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|14100
|(38343) 42764
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — ООШ №10
|14100
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ п.Барабка
|17000
|(38343) 20694
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|17000
|(38343) 22328
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «Гимназия 1»
|22000
|(38343) 31851
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — ООШ №10
|17000
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Быстровка»
|20000
|(38343) 59141
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|15000
|(38343) 37264
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|20000
|(38343) 38408
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15000
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Китерня»
|14100
|(38343) 75124
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|14100
|(38343) 22328
|Учитель (преподаватель) информатики
|МБОУ — ООШ №10
|14100
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) информатики
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23098
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23592
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|14100
|(38343) 23954
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ с.Старый Искитим»
|20000
|(38343) 64133
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|20000
|(952) 9061265
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|14100
|(38343) 28695
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|14100
|(38343) 28695
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15000
|(38343) 28695
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|14100
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
|(38341) 58918
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15000
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|20000
|(38343) 44147
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15000
|(38343) 72198
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
|(38343) 31851
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|24000
|(38343) 23954
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «ООШ д.Китерня»
|14100
|(38343) 75124
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ КШ № 7
|14100
|(38343) 21658
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|14100
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|18000
|(38341) 58918
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — ООШ №10
|14100
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|14100
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|14100
|(38343) 71240
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|14100
|(38343) 24805
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15000
|(38343) 72198
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|14100
|(38343) 74110
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с. Белово»
|20000
|(38343) 61191
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|14100
|(952) 9061265
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|14100
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|14100
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Улыбино»
|26000
|(38343) 57173
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|22500
|(38343) 23954
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15000
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|15000
|(38343) 37264
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ п.Барабка
|14100
|(38343) 20694
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|17000
|(38343) 51201
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ — ООШ №10
|14100
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|14100
|(38343) 30265
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|14100
|(38343) 74110
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|14100
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) физики
|МБОУ — ООШ №10
|14100
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «ООШ д.Китерня»
|14100
|(38343) 75124
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|14100
|(952) 9061265
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|14100
|(38343) 67140
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|14100
|(38343) 72198
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|14100
|(38343) 42764
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|15000
|(38343) 42764
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|14100
|(38343) 20522
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15000
|(38343) 26120
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ — ООШ №10
|14100
|(38343) 45162
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|14100
|(38343) 76182
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|14100
|(38343) 72198
|Учитель 1 категории (класса)
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
|(38343) 31851
|Фармацевт
|АО «Тандер»
|26535
|(383) 3196022
|Фармацевт
|ООО Мелодия здоровья 5
|29000
|(383) 3736869 доб. (2)
|Фасовщица
|ООО «Искитимский кондитер»
|14100
|(913) 0695969
|Фельдшер-лаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
|(38343) 23844
|Фельдшер-лаборант
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|25000
|(38343) 25526
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|34000
|(38343) 23844
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|Фельдшер
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|Фельдшер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|14100
|(38343) 76272
|Фельдшер
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|14100
|(38343) 22184
|Флорист
|ИП Витман Т.П.
|15000
|(38343) 42080
|Флорист
|ИП Литвинов Артемий Александрович
|15000
|(923) 1231611
|Формовщик деталей и изделий
|ООО ПК «Кристалл»
|25000
|(38343) 47241
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций 2 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|Фрезеровщик
|ФГУП «Опытный завод»
|27000
|(913) 7970128
|Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|Химик-эксперт медицинской организации
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло.в НСО» в Искитимском р-н
|30000
|(38343) 25526
|Хореограф
|ИП Каравайцев А.Ф.
|20000
|(913) 9500347
|Хореограф
|МБУ ДК «Октябрь» г.Искитима
|25000
|(38343) 26390
|Художественный руководитель
|МКУК «Центр досуга п.Степной»
|20000
|(838343) 55261
|Швея
|ИП Сподырева З.Г.
|15000
|(913) 7008618
|Швея
|ИП Сподырева З.Г.
|15000
|(913) 7008618
|Швея
|ИП Першин А.П.
|18000
|(913) 7657098
|Швея
|ИП Крючков Н.П.
|20000
|(962) 8263016
|Швея
|ИП Корбатова Л.А.
|15000
|(913) 9073468
|Швея
|ООО «Торговый зал №1»
|20000
|(923) 7751810
|Швея
|ООО ПФ «СпецСиб»
|18000
|(929) 3030407
|Швея
|ИП Первухин М.И.
|14100
|(38343) 23181
|Шлифовщик 5 разряда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|16700
|(38343) 50807
|Штамповщик
|ООО «Искитиммаш»
|17000
|(38343) 37100
|Штукатур
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 7059097
|Штукатур
|ИП Королева О.Г.
|25000
|(953) 8071221
|Штукатур 4 разряда
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|Экономист
|МУП ИР «Западное»
|24000
|(952) 9074761
|Экономист
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|14700
|(38343) 92349
|Экономист
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|15000
|(38343) 77228
|Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|Эксперт
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 23888
|Электрик участка
|ООО «Поиск»
|14100
|(38343) 20616
|Электрик участка
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|19000
|(968) 2226308
|Электрик участка
|ООО «УК УСПХ»
|16265
|(38343) 39111
|Электрик участка
|ИП Поляков А.А.
|30000
|(913) 3881555
|Электрик участка
|МУП ИР «Восточное»
|14100
|(38343) 52296
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ №1»
|14100
|(38343) 28610
|Электрогазосварщик
|АО «Искитимцемент»
|31100
|(38343) 49642
|Электрогазосварщик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|20000
|(38343) 51217
|Электрогазосварщик
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|18000
|(38343) 24370
|Электрогазосварщик
|МУП ИР «Южное»
|18000
|(38343) 71303
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖЭУ №1»
|16000
|(38343) 28610
|Электрогазосварщик
|ИП Королева О.Г.
|25000
|(953) 8071221
|Электрогазосварщик
|ООО «УК УСПХ»
|18000
|(38343) 39111
|Электрогазосварщик
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|Электрогазосварщик
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|Электрогазосварщик
|ИП Петин В.Г.
|25000
|(906) 9949027
|Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда
|Вагонное ремонтное депо Инская ОСП НФ АО ВРК-1
|32025
|(383) 3379513
|Электрогазосварщик 4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|25000
|(983) 3156478
|Электрогазосварщик 6 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|26133
|(38343) 49642
|Электромонтажник по вторичным цепям
|ООО «Технощит»
|18000
|(905) 9325253
|Электромонтажник по распределительным устройствам
|ИП Питецкий Максим Федорович
|20000
|(913) 7677608
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО «Маджеста»
|21000
|(383) 3830313
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|15000
|(38343) 20341
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|20000
|(38343) 24210
|Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|20000
|(923) 7751810
|Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
|АО «Сибирский Антрацит»
|36000
|(999) 4686172
|Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда
|ООО «Водоканал»
|20000
|(38343) 25599
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|15000
|(38343) 24370
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92420
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СибТЭК»
|26000
|(38343) 50124
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|22000
|(38343) 50807
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|20000
|(38343) 92130
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
|(38343) 45156
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|23000
|(38343) 76272
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|27000
|(923) 1280903
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|18000
|(38343) 51217
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20380
|(38343) 25599
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|20880
|(38343) 49642
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
|АО «Искитимцемент»
|31100
|(38343) 49642
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|25000
|(38343) 20385
|Электросварщик ручной сварки
|ООО «ЛДСК»
|23000
|(38343) 31663
|Электросварщик ручной сварки
|АО «Полевод»
|15000
|(38343) 61131
|Электросварщик ручной сварки 5 разряда
|ООО «ЖБИ-5»
|22139
|(38343) 35308
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО «Сибирский Антрацит»
|19468
|(999) 4686172
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|25000
|(38345) 69238
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92420
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|21100
|(38343) 49642
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 6 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|21100
|(38343) 49642
|Энергетик
|АО «Искитимцемент»
|36450
|(38343) 49642
|Энергетик
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|15000
|(913) 9555420
|Энергетик
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|16000
|(38343) 72217
|Энергетик
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|14100
|(38343) 72217
|Энергетик
|СНТ «Зеленый бор»
|14100
|(913) 9142074
|Юрист
|ООО «Правосудие»
|17000
|(905) 9318904
|Юрист
|ООО «Городское Жилищное Агентство»
|14100
|(923) 2297639
Работа в Искитиме: 923 вакансии ждут искитимцев
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Последние предложения работодателей на бирже труда.
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