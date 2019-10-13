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Здоровье / Общество

Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году

12:37 13.10.2019 Фото: pixabay.com
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От онкологии в 2018 году умерли 9,6 млн человек. Каждая шестая смерть в мире связана с злокачественными образованиями.

Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году
Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя
Сюжет: Онкология
Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 году

Не заболеть раком: По 2 млн человек умерли от рака легких и рака молочной железы в мире в 2018 годуПризнаки рака прямой кишки: анемия, кровь при дефекации, боли в животеЕщё 77 новостей

Онкологические заболевания— это общее название большой группы болезней, которые могут поражать любую часть организма. Используются также такие понятия, как злокачественные опухоли и новообразования. Одним из характерных признаков новообразовании является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться  в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака, сообщает Роспотребнадзор.

Онкологические новообразования является второй из основных причин смерти в мире; так,  2018 г. от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Каждая шестая смерть в мире связана с злокачественными образованиями.

Наиболее распространёнными видами рака являются:

• рак лёгких (2,09 млн случаев смерти);

• рак молочной железы (2,09 млн случаев);

• рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев);

• рак предстательной железы (1,28 млн случаев);

• рак кожи (немеланомный) (1,04 млн случаев);

• рак желудка (1,03 млн случаев).

Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

В 2015 году Международное Агентство по Изучению Рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Потребление более 100 г мяса вдень может повышать риск развития новообразований до 17%.

Также на развитие онкозаболеваний заболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки— это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

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