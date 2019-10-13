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Сорванную ураганам крышу колледжа «вернули на место» за 1,5 млн рублей в Карасуке

11:54 13.10.2019 Фото: www.nsktv.ru
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2 августа сильный ветер сорвал бо́льшую часть кровельного покрытия (металлопрофиль) с обрешёткой, частично была повреждена стропильная система, разрушены водостоки, разрушено кровельное ограждение.

Сорванную ураганам крышу колледжа вернули на место за 1,5 млн рублей в Карасуке
Крышу соврало в августе 2019 года во время урагана

О результатах ремонтных работ в Карасукском профессиональном политехническом лицее доложили Губернатору Андрею Травникову во время его рабочей поездки в Карасукский район 11 октября, сообщает сайт правительства региона.
Напомним, кровля лицея пострадала в результате урагана (шквалистого ветра скоростью до 36 м/с), обрушившегося на Карасукский район 2 августа этого года. Была сорвана бо́льшая часть кровельного покрытия (металлопрофиль) с обрешёткой, частично повреждена стропильная система, разрушены водостоки, разрушено кровельное ограждение. Площадь разрушения составила 695,7 кв. м.

Уже через день Андрей Травников дал указание соответствующим ведомствам: в кратчайшие сроки – до начала учебного года – произвести основные ремонтные работы. На это министерством образования Новосибирской области было оперативно выделено 1 млн 454 тыс. рублей.

Необходимые работы по ремонту кровли были начаты 25 августа и проведены без нарушения учебного процесса. До конца этой недели объект ремонта будет полностью сдан после обустройства новых водостоков.

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От редакции

Больше не сорвет?

Аноним, 13 октября 2019 15:59
О, а ещё из каких-нибудь забытых богом деревень будут новости, это же так интересно!
Эх, 13 октября 2019 16:57
Сорванную ураганОм.

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