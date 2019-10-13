Чем же так хороши натяжные потолки? Например, ценой!

Тканевые бесшовные потолки производятся из полиэстеровой нити

Она позволяет быстро и качественно обновить старую поверхность потолка и установить самое разнообразное освещение в комнате. Каковы плюсы данного вида услуг? Сколько способен отслужить натяжной потолок, какие покрытия лучше всего использовать?

Для начала узнаем, что же такое натяжной потолок. Это специально сооруженная конструкция, полотнище, закрепленное под потолком на различном виде профиля(пластиковый, алюминиевый). Существует несколько видов натяжных потолков, первый – виниловая пленка или ПВХ и второй вид потолка – тканевый бесшовный.

Потолки ПВХ бывают нескольких видов: глянцевые, матовые и сатиновые. Глянцевое покрытие позволяет создать зеркальный эффект и визуально немного увеличить пространство, возможны самые разнообразные варианты цветовых решений. Минус данного покрытия в том, что при больших площадях натяжения потолка шов может быть заметен. Покрытие матовое впишется в любой интерьер, ведь оно не имеет отблесков и не дает светоотражающий эффект, способно предать любой выбранный цвет. Это самый популярный вариант для установки. Сатиновые потолки имеют гладкий рельеф, обладают светоотражающим эффектом, за счет чего покрытие кажется ослепительно белоснежным. ПВХ покрытия отличаются прочностью, водонепроницаемыми качествами, могут быть изготовлены под любые размеры помещения.

Тканевые бесшовные потолки производятся из полиэстеровой нити и являются единым текстильным полотнищем трикотажного плетения. Установка данного вида потолка заключается в фиксировании нужного размера полотна в монтажном профиле. Возможны различные вариации цветовых решений.

Рынок натяжных потолков предоставляет огромный выбор: потолки с фотопечатью, многоуровневые покрытия и даже бактерицидные натяжные потолки. Фотопечать позволяет использовать на поверхности потолка любое понравившееся изображение, будь то звездное небо, космос или ваша личная фотография. Многоуровневый потолок — это использование нестандартной конструкции не в один слой, а натяжение нескольких полотен на разной высоте, комбинирование различных форм и соединений. Такой вид натяжения позволяет сделать яркий акцент на потолке и отлично справляется с задачей зонирования помещения. Форма может быть не только прямой, но и изогнутой, это позволяет воплотить в жизнь самые смелые интерьерные решения. Натяжные потолки с бактерицидным эффектом чаще всего используются в больницах и санаториях. Они препятствуют образованию плесневых грибов, различного рода бактерий и даже золотистого стафилококка, все это благодаря антимикробной и антигрибковой пропитке полотнища.

Монтаж натяжного потолка не требует специальной подготовки заранее, что очень удобно. Главное, чтобы после ремонта были закончены все грязные, черновые работы. По технологии установки полагается отступить от несущего потолка минимум 3 см, возможно больше, это позволит установить светильники, проводку и прочие коммуникации. Полотнище крепится к профилям, которые зафиксированы на дюбель-саморезы, способ крепления подбирается индивидуально и зависит от типа натяжного потолка.

Срок службы натяжного потолка при правильной установке и бережной эксплуатации может достигать 30, а то и 35 лет. Для того чтобы покрытие прослужило долгие годы, необходимо выбрать высококвалифицированных специалистов, которые занимаются монтажом натяжных потолков минимум три года, такой срок работы говорит о том, что фирма успела зарекомендовать себя и пользуется спросом.

Изучите отзывы и посмотрите различные предложения, сейчас большое количество компаний, предлагающих данный вид услуг, обязательно найдется оптимальный вариант, который будет сочетать в себе высокое качество материалов и отличный сервис. Большая конкуренция в этой области, возможно, позволит сэкономить копеечку. Но выбирая, помните про поговорку о скупце, который платит дважды.

Цены на установку натяжного потолка варьируются от 250 до 2500 руб за квадратный метр, все сугубо индивидуально и зависит от сложности работы и желаемого результата. Рассчитать точную стоимость вам помогут в фирме, которая будет заниматься установкой.

Натяжные потолки — это быстро, удобно, современно. Огромный выбор дизайна и цветовых решений позволяет угодить любому, даже самому привередливому клиенту. Всего несколько часов ожидания и новый, красивый потолок может быть и в вашей квартире.