Это невыносимо! Болят суставы!

Когда болят суставы

Пожилые люди знакомы с болью в суставах не понаслышке. Но сегодня можно встретить и молодых, которым этот недуг доставляет дискомфорт. Боли могут возникать в разных частях тела, быть продолжительными или кратковременными, слабыми или сильными. Совокупность всех симптомов дает возможность определить заболевание, поскольку в этой области их множество. Почему людей так часто беспокоят суставы и как устранить причины боли?

Основные причины болей в суставах

Боль в суставах иначе называют артралгией. Она может возникать из-за целого ряда заболеваний: артритов, инфекций, опухолей, аутоимунных и других. Одна из наиболее частных причин появления болей – нарушение кровообращения в оболочке сустава. Синовиальная жидкость зашлаковывается, что стопорит восстановление хрящевой ткани. Это приводит к разрушению суставного хряща, результат – сильная боль. Другая причина – неправильное питание, связанное с недостаточным потреблением макроэлементов, которые требуются организму. Среди них кальций, фосфор, цинк, марганец, калий, кремний, бор. Связки и кости ослабевают из-за того, что организм восполняет недостаток этих элементов, заимствуя у костно-суставного аппарата. Это приводит к развитию остеохондроза и остеосклероза. Также заболевания суставов могут спровоцировать малоподвижный образ жизни, большие физические нагрузки, лишний вес, возраст, травмы, употребление гормональных препаратов. Поэтому четко сказать, почему болят суставы, нельзя. Диагноз может поставить только врач, проведя комплекс исследований.

Главные симптомы

— Сильная боль различной интенсивности.

— Покраснение в области больного сустава.

— Припухлость и мягкость.

— Общая слабость организма.

— Хромота.

— Снижение подвижности.

В некоторых случаях боль можно устранить в домашних условиях, но все же лучше обратиться к доктору. Есть симптомы, при которых госпитализация должна проводиться немедленно. Это – деформация сустава из-за травмы, нестерпимая боль, внезапный отек, невозможность пошевелиться в районе больного места.

Советы по профилактике

Существует ряд профилактических мер, которые помогут сохранить здоровые суставы на долгие годы.

— Движение – жизнь. Чем больше мы двигаемся, тем лучше чувствует себя организм в целом и суставы, в частности. Наиболее полезны для суставов езда на велосипеде, плавание, ходьба.

— Соблюдайте правильную осанку, это уменьшает нагрузку на позвоночник.

— Избегайте травм. Если вы работаете или занимаетесь видами спорта там, где есть определенные риски, то одевайте специальное защитное оборудование. Травмированный сустав при долгом бездействии теряет часть своих функций.

— Укрепляйте мышцы. Не достаточно развитые мышцы способствуют развитию артритов и артрозов, а это наиболее частые заболевания суставов.

— Следите за своим весом. Каждый набранный лишний килограмм увеличивает на четыре килограмма нагрузку на тело.

— Избегайте боли при занятии спортом.

— Употребляйте полезные для хрящевой ткани вещества. Глюкозамин, хондроитин, витамины группы В. Если вы мало получаете полезных элементов с пищей, то постарайтесь восполнить их недостаток приемом специальных препаратов.