Иностранные врачи займут вакантные места в больницах России

«Кадровый» вопрос в государственной медицине сегодня один из самых острых. В государственных поликлиниках и больницах сейчас трудится около 2 миллионов врачей, фельдшеров, медсестер. При этом, исходя из потребностей, в целом по стране не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала.
«Ситуация с дефицитом по отдельным специальностям различна, — сообщили «РГ» в Минздраве. — Например, врачей-офтальмологов в общей сложности не хватает 240 специалистов, но в поликлиниках не заполнена 521 ставка, а в стационарах, наоборот, имеется избыток специалистов — 279 врачей. Аналогичная ситуация и с ортопедами. В поликлиниках не хватает 600 специалистов, а в стационарах имеем профицит. Психиатров нехватка и в амбулаторной службе, и в больницах — всего не хватает 1059 врачей».
Остро стоит проблема и с подготовкой онкологов, особенно если учесть большие планы по развитию онкологической службы.
Создать условия, которые помогли бы привлечь врачей из иностранных государств (речь идет, конечно же, о наших ближайших соседях, где половина населения говорит по-русски), желающих переехать и работать в России, решено было несколько лет назад. С 2015 года в утверждаемом Минтрудом перечне профессий, специальностей и должностей для иностранных граждан, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, появилась категория «врач». А сейчас Минтруд конкретизировал и расширил медицинскую часть перечня, перечислив практически все специальности, по которым ощущается кадровый голод.
Если перечень будет утвержден (сейчас идет общественное обсуждение проекта документа), то через год работы по специальности гражданство смогут получить педиатры и терапевты, психиатры, наркологи, хирурги, офтальмологи, стоматологи, ортопеды-травматологи, врачи скорой помощи, а также медсестры и фельдшеры разных специализаций.При этом в Минздраве подчеркивают, что речь идет исключительно о квалифицированных специалистах
Сначала в Рособрнадзоре необходимо пройти процедуру признания диплома, если медвуз доктор заканчивал не в России. Потом копия диплома, документов о последипломном образовании (ординатура, интернатура, курсы повышения квалификации и т.д.), а также справки о всех местах работы по специальности предоставляются в Роздравнадзор. Третий этап — обязательное прохождение экзамена в одном из российских образовательных учреждений. И только после этого врач получает в Росздравнадзоре сертификат специалиста, с которым может устроиться на работу.
Впрочем, на практике эта жесткая схема работает не всегда. Уже сейчас вовсе не редкость, когда приходя на прием, пациент сталкивается с врачом, плохо говорящим по-русски. Оценить уровень профессиональной компетенции такого доктора человеку, не имеющему медицинского образования, весьма не просто.
Время от времени в прессу попадают и вопиющие случаи, когда пациент пострадал от рук некомпетентного доктора. И во время расследования выяснялось, что диплом у врача фальшивый.
В Росздравнадзоре «РГ» пояснили, что оценить компетентность, проверить уровень подготовки доктора должен еще и главный врач, который принимает претендента на работу. Работодатель имеет полное право попросить соискателя предоставить справку из вуза, где тот учился. Можно подтвердить подлинность диплома и через портал «Госуслуги», где с нынешнего года работает такой сервис. Правда, стоит такая услуга 2,5 тысячи рублей, а потому особого энтузиазма у главврачей этот путь проверки кандидата не вызывает.
Более того, во время проверок медучреждений представители Росздравнадзора сталкивались с ситуацией, когда на работу брали врачей, не прошедших процедуру сертификации.
Одним словом, проблемы с подготовкой и профессиональным уровнем врачей-иностранцев, определенно, есть. Возможно, еще и поэтому в Минздраве не считают привлечение врачей из других стран «панацеей», способной решить проблему дефицита. Скорее, тут делают ставку на подготовку собственных кадров.
«Если говорить о динамике, то с 2014 года число врачей в поликлиниках увеличилось на 6,3 тысячи человек. Увеличилась и численность педиатров-участковых — более чем на 1,8 тысячи человек, врачей общей практики на 1,8 тысячи человек, врачей анастезиологов-реаниматологов на 2,3 тысячи, врачей-онкологов на 1,3 тысячи. Сокращается коэффициент совместительства», — сообщили в министерстве.
В 2016 году Минздрав упростил процедуру аккредитации, разрешив участковым терапевтам и педиатрам начинать профессиональную деятельность без обязательного прохождения ординатуры. Можно спорить, насколько рискованным был этот шаг, как отразилось решение на уровне подготовки врачей, работающих с населением на участках. Но в какой-то мере острую нехватку терапевтов и педиатров таким образом уже удалось преодолеть.
«По данным федерального регистра медицинских работников за 2017-2018 годы, на эти должности после прохождения аккредитации устроились почти шесть тысяч терапевтов и более трех тысяч педиатров, — поясняют в министерстве. — Подавляющее большинство этих специалистов продолжают работать на своих должностях и сегодня, то есть эффективность решения достаточно высокая. Если тенденция будет сохраняться, это позволит ликвидировать дефицит специалистов в первичном звене в течение следующих двух лет».
Предлагают в Минздраве также увеличить целевой набор — выпускники, отучившиеся за счет бюджета, должны несколько лет отработать, по сути, «по распределению».
«В этом году на первый курс подведомственных Минздраву вузов за счет бюджета было зачислено более девяти тысяч ординаторов. Для сравнения — в 2017 году прием составил 6700 человек», — говорят в министерстве.
По-прежнему делают ставку в министерстве и на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые помогают привлечь медиков в сельскую местность. Причем если вначале стать участниками программы и получить «подъемные» (один миллион рублей врач и полмиллиона — фельдшер) могли только молодые специалисты, то со следующего года возрастные ограничения будут сняты. Опросы показали, что среди медиков предпенсионного и пенсионного возраста хватает специалистов, готовых переехать и продолжать работать на селе.
Всего, по данным Минздрава, с 2012 года в села и деревни переехали 34,3 тысячи врачей и фельдшеров, в этом году, по планам, участниками программы должны стать почти 6,7 тысячи врачей.
Источник: Российская Газета
Если наши врачи предпочитают идти работать в частные клиники,
а на зарплаты в обычные больницы очередь врачей из других стран - почему бы и нет?
Или у вас есть другой рецепт?
P.S. Только учтите, поднять зарплату врачам в обычных больницах можно только за счет ваших налогов, которые вы точно не захотите платить еще больше
(Нет)
На самом деле импорт специалистов, особенно высокого уровня - это хорошо. Это подстегивает конкуренцию, стимулирует профессиональный рост. Наш хороший знакомый-сириец, прекрасный врач-гастроэнтеролог работает сейчас в России, к примеру. Однако все положительные моменты в такой ситуации возникают лишь при выполнении главного и базового условия - "своих" специалистов должны быть в достатке, а потому иностранцы и становятся стимулирующим развитие отрасли фактором.
Если импорт специалистов осуществляется на фоне жесточайшего кадрового дефицита - это дополнительно угнетает систему подготовки кадров. За примером ходить далеко не надо - именно так "при Медведеве" попытались разрешить катастрофическую нехватку отечественных пилотов гражданской авиации. В итоге получили падение уровня и квалификации "своих" пилотов, что подтверждается статистикой авиапроисшествий. Она уже выходит на африканский уровень.
Но вариантов нет - психология воров иного не предполагает. Они понятия не имеют, как развивать страну. А потому им проще что-то купить, чем сделать самим. Делать их не учили, да они этого и не умеют." (c)
Недолго думая тот сказал ей : "Обойди мой участок в рамках программы "диспансеризация" , составь планирование по месяцам вызова и осмотра диспансерной группы два года и более, выполни план по платным услугам, платной вакцинации от гриппа, собери все необходимые заявления, посети всех СОПов и обязанных,оформи акты обследования с подробным описанием каждого посещения, заполни журнал, паспорт участка, составь план работы по профилактике смертности в трудоспособном возрасте, профилактике ССЗ у мужчин после сорока, прими все необходимые профилактические меры всех видов онкологических заболеваний, продумай, как обеспечить комплектность к лечению каждого больного и доступное дополнительное обследование на бесплатной основе в течение десяти дней. Сделай все это в первой половине каждого месяца.
Не упусти из виду ведение электронных журналов и дневников. И не забывай при этом о качественном лечении подготовке каждого пациента в рамках клинических протоколов отечественными и недорогими препаратами. А ещё самообразование, инновационные технологии, исследовательские работы,обмен опытом, обучение на рабочем месте без отрыва от приема, субботники, хоккеи и медосмотры...
И круглосуточную доступность для пациентов , этику и деонталогию не забудь, халат белоснежный, улыбку " чего изволите- все сделаем"......"
И ответила рыбка не раздумывая: "ЖАРЬ!!!!!
Вывод : Здравоохранение как отрасль убита напрочь последними "реформами" и восстановлению не подлежит. Легче новую построить.
Большинство стран бывшего СССР опережают Россию в рейтинге. Эстония находится на 29-м месте (74), Латвия — на 45-м (69), Литва — на 47-м (6, Узбекистан — на 55-м (67), Туркменистан — на 60-м (66), Азербайджан — на 75-м (63), Молдавия — на 80-м (62), Казахстан — на 85-м (62), Армения — на 86-м (62), Таджикистан — на 99-м (59), Грузия — на 106-м (5, Киргизстан — на 113-м (56). Худшие показатели у России по таким параметрам, как уровень употребления алкоголя (7), количество самоубийств (21) и гибель от насильственных действий (25). https://www.kommersant.ru/doc/3098853
Медвепуты развалили здравоохранение, поэтому не возмущайтесь, что скоро нас будут лечить папуасы из Гвинеи совместно с РПЦ.