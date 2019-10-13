Депутаты утвердили новую налоговую ставку на недвижимость

В 2020 году для объектов недвижимости на территории города будет установлена кадастровая стоимость. С 2021 года начнут приходить налоги уже исходя из неё.

Мнения депутатов об установлении налоговой ставки на объекты недвижимости разделились

В 2020 году для объектов недвижимости на территории города будет установлена кадастровая стоимость. С 2021 года начнут приходить налоги уже исходя из неё. Муниципалитет должен определить налоговые ставки, которые будут применяться в рамках новой системы начисления налогов.

Налоговый кодекс даёт возможность самостоятельно поднимать исходную ставку в три раза. Базовая ставка сегодня составляет 0.1 процента. Администрация Бийска предлагает установить её на уровне 0.3. При этом имеется возможность снизить её в будущем. Например, в октябре 2020 года, в том случае если после перехода на начисления исходя из кадастровой стоимости у горожан значительно вырастут налоги. Зампред Думы Игорь Степанов отметил, что законодательство позволяет снизить налоговую ставку, а вот поднять её уже будет нельзя.

Наталья Быкова, председатель комитета по экономической политике, заметила, что комитет согласится с таким предложением, если только в будущем вопрос будет рассмотрен вновь с возможностью снижения ставок. Это не убедило оппозиционные фракции, которые голосовали против. Однако голосов «Единой России» хватило для того, чтобы провести предложение.

Источник: biwork.ru