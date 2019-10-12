Почему не поднимается тема безопасности на дорогах? Каждый день в Бердске на переходах сбивают людей?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:

Уважаемая редакция, почему вы не поднимаете глобально вопрос безопасности на дорогах, практически каждый день сбивают людей на зебре, поднимите вопрос установки лежачих полицейских на всех переходах, установку камер видеонаблюдения.