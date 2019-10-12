В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:
Уважаемая редакция, почему вы не поднимаете глобально вопрос безопасности на дорогах, практически каждый день сбивают людей на зебре, поднимите вопрос установки лежачих полицейских на всех переходах, установку камер видеонаблюдения.
Почему не поднимается тема безопасности на дорогах? Каждый день в Бердске на переходах сбивают людей?
23:53 12.10.2019
Поднимите вопрос установки лежачих полицейских на всех переходах, установку камер видеонаблюдения.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:
Спасибо за ваш голос
От редакции
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Почему не поднимается тема безопасности на дорогах? Каждый день в Бердске на переходах сбивают людей?
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