12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Почему не поднимается тема безопасности на дорогах? Каждый день в Бердске на переходах сбивают людей?

23:53 12.10.2019
1

Поднимите вопрос установки лежачих полицейских на всех переходах, установку камер видеонаблюдения.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:
Уважаемая редакция, почему вы не поднимаете глобально вопрос безопасности на дорогах, практически каждый день сбивают людей на зебре, поднимите вопрос установки лежачих полицейских на всех переходах, установку камер видеонаблюдения.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где опасные места на дорогах Бердска?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Двое в плоть едину: против многоженства выступила РПЦ
00:19 13-10-2019
Двое в плоть едину: против многоженства выступила РПЦ
Почему не поднимается тема безопасности на дорогах? Каждый день в Бердске на переходах сбивают людей?
23:53 12-10-2019
Почему не поднимается тема безопасности на дорогах? Каждый день в Бердске на переходах сбивают людей?
Вот теперь, действительно, навсегда покинул Землю Алексей Леонов 2
23:47 12-10-2019
Вот теперь, действительно, навсегда покинул Землю Алексей Леонов
БердскНе падают в голодные обмороки ученики школы №10 в Бердске 15
17:27 12-10-2019
Не падают в голодные обмороки ученики школы №10 в Бердске
БердскМать-потеряшка из Бердска после пяти лет "бегов" пожелала платить алименты детям
14:44 12-10-2019
Мать-потеряшка из Бердска после пяти лет
Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс-губернатора Челябинской области 6
14:38 12-10-2019
Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс-губернатора Челябинской области
Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак! 1
14:30 12-10-2019
Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак!
Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой 15
14:04 12-10-2019
Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой
Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
13:56 12-10-2019
Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
БердскНа закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику "Алмаз" в Бердске 5
11:12 12-10-2019
На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику