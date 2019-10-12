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Вот теперь, действительно, навсегда покинул Землю Алексей Леонов

23:47 12.10.2019
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…человек-эпоха, впервые вышедший в открытый космос. Невероятный человек.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Вот теперь, действительно, навсегда покинул Землю Алексей Леонов, человек-эпоха, впервые вышедший в открытый космос. Невероятный человек.

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От редакции

Очень жаль.

Наталка, 13 октября 2019 00:31
Как бы ни была сурова правда,
Но хочу сказать на этот счёт:
Вот и начался у космонавта
Самый продолжительный полёт...
Поросёнок Пётр, 13 октября 2019 00:50
Ad Astra!
В этом году ушли в Вечность двое из первых, Быковский и Леонов, теперь, из первого отряда космонавтов остался только один, Борис Валентинович Волынов.

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