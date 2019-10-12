12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс-губернатора Челябинской области

14:38 12.10.2019 Фото: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
4 1

Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Весной 2019 года президент Путин освободил его от должности.

Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс губернатора Челябинской области
Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку

Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей», — рассказал защитник.

По его словам, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 год Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.
Источник, знакомый с материалами дела, сообщал ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

Фабула дела
Как говорится в материалах дела, «в период с 2016 по 2018 годы, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО «Южуралмост». В постановлении о возбуждении дела в отношении Дубровского утверждается, что с этой компанией было заключено 15 контрактов.

«Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО «Виста», владельцем контрольного пакета которого является Дубровский», — считает следствие.

В августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба РФ по факту сговора на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог и ограничении конкуренции возбудила дело в отношении Дубровского, Министерства дорожного хозяйства региона и компании «Южуралмост».

Источник: ТАСС

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошо быть губернатором в России?

Аноним, 12 октября 2019 14:43
Есть тут кто удивлён?
Поросёнок Пётр, 12 октября 2019 14:55
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении губернатора Челябинской области, члена "Единой России" Бориса Дубровского, Орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Документ подписан 21 ноября 2018 года. Под руководством Бориса Дубровского в Челябинской области удалось достичь крупных позитивных изменений в экономике и социальной сфере, говорится в представлении к награде.
Борис Дубровский ранее был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003 г.) и Орденом Почета (2012 г.)
Что ещё можно добавить к этой истории? Да пожалуй ничего, какие времена, такие и герои...
Новый мэр, 12 октября 2019 20:46
Тише Вова,я Дубровский
Да уж.., 12 октября 2019 20:06
Страшно, что таких эпизодов сотни, если не тысячи. Похоже, сегодняшняя "власть" не контролирует вообще ничего. Наверное, такие же заботы о выводе бабла..

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМать-потеряшка из Бердска после пяти лет "бегов" пожелала платить алименты детям
14:44 12-10-2019
Мать-потеряшка из Бердска после пяти лет
Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс-губернатора Челябинской области 4
14:38 12-10-2019
Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс-губернатора Челябинской области
Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак! 1
14:30 12-10-2019
Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак!
Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой 10
14:04 12-10-2019
Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой
Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
13:56 12-10-2019
Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
БердскНа закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику "Алмаз" в Бердске 5
11:12 12-10-2019
На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику
Обиделся на полицейского, облил его Lada бензином и поджег житель Новосибирской области
11:02 12-10-2019
Обиделся на полицейского, облил его Lada бензином и поджег житель Новосибирской области
Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске
10:58 12-10-2019
Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске
Число жертв стрелка Владислава Рослякова в колледже Керчи выросло до 21 1
10:39 12-10-2019
Число жертв стрелка Владислава Рослякова в колледже Керчи выросло до 21
Сожгли ягодицы аппаратом для удаления варикоза пациенту в Подмосковье 1
10:32 12-10-2019
Сожгли ягодицы аппаратом для удаления варикоза пациенту в Подмосковье