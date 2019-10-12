Отгубернаторствовал: в хищении 20 млрд рублей подозревают экс-губернатора Челябинской области

Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Весной 2019 года президент Путин освободил его от должности.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку

Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей», — рассказал защитник.

По его словам, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 год Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщал ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

Фабула дела

Как говорится в материалах дела, «в период с 2016 по 2018 годы, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО «Южуралмост». В постановлении о возбуждении дела в отношении Дубровского утверждается, что с этой компанией было заключено 15 контрактов.

«Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО «Виста», владельцем контрольного пакета которого является Дубровский», — считает следствие.

В августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба РФ по факту сговора на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог и ограничении конкуренции возбудила дело в отношении Дубровского, Министерства дорожного хозяйства региона и компании «Южуралмост».

Источник: ТАСС