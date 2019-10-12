Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой

Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»

Около 80% опрошенных пользователей сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов, соответствующее голосование размещено на официальной странице Государственной думы в соцсети, пишет РИА Новости.

На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тысяч человек выбрали ответ «Да», это составляет около 80% опрошенных. Ответ «Нет» выбрали более 9 тысяч человек (17%).

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».



Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. Задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».