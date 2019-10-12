12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой

14:04 12.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки.

Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой
Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»

Около 80% опрошенных пользователей сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов, соответствующее голосование размещено на официальной странице Государственной думы в соцсети, пишет РИА Новости.
На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тысяч человек выбрали ответ «Да», это составляет около 80% опрошенных. Ответ «Нет» выбрали более 9 тысяч человек (17%).
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».

Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. Задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».


Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно вернуть смертную казнь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак!
14:30 12-10-2019
Проверь себя: Какие продукты категорически нельзя есть на завтрак!
Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой
14:04 12-10-2019
Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей требуют 80% опрошенных Госдумой
Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
13:56 12-10-2019
Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
БердскНа закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику "Алмаз" в Бердске 3
11:12 12-10-2019
На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику
Обиделся на полицейского, облил его Lada бензином и поджег житель Новосибирской области
11:02 12-10-2019
Обиделся на полицейского, облил его Lada бензином и поджег житель Новосибирской области
Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске
10:58 12-10-2019
Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске
Число жертв стрелка Владислава Рослякова в колледже Керчи выросло до 21 1
10:39 12-10-2019
Число жертв стрелка Владислава Рослякова в колледже Керчи выросло до 21
Сожгли ягодицы аппаратом для удаления варикоза пациенту в Подмосковье 1
10:32 12-10-2019
Сожгли ягодицы аппаратом для удаления варикоза пациенту в Подмосковье
Из-за "солнышка" сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ в Москве 4
10:27 12-10-2019
Из-за
Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство
20:18 11-10-2019
Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство