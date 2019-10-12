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Общество / Происшествия

Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов

13:56 12.10.2019 Фото: МЧС по НСО
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Горело помещение в трехэтажном здании, находящимся на реконструкции, пациентов в помещениях не было.

Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов
Из соседнего здания сотрудники больницы переместили 50 человек в здание, находящееся на удалении

Пожарные Новосибирской области оперативно ликвидировали пожар в городской больнице города Обь и не допустили перехода огня на соседние корпуса. В момент возникновения возгорания в самом здании пациентов не было, сообщает МЧС по НСО.

Сегодня,12 октября, в 11:37 пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в городской больнице города Обь. Две минуты потребовалось пожарным, чтобы добраться до места и начать работу по тушению. По прибытии сотрудниками МЧС было установлено, что трехэтажное здание находится на реконструкции, пациенты в помещениях отсутствуют. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из соседнего здания сотрудники больницы переместили 50 человек в здание, находящееся на удалении.

В 12:03 (вр.мест.) пожар был полностью ликвидирован. Пожарные работали по повышенному рангу пожара. На месте работало шесть автоцистерн, автолестница, коленчатый подъемник и 4 единицы специальной пожарной техники. Погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России.

Огонь не перекинулся на соседние корпуса больницы в Оби. Эвакуировали 50 пациентов

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