На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику «Алмаз» в Бердске

Прокуратурой Бердска проверила в ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» соблюдение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает Прокуратура НСО.
Установлено, что в общество на должность бухгалтера принята бывший госслужащий, работавший ранее старшим казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области.
При трудоустройстве экс-служащий предъявил трудовую книжку, содержащую запись о федеральной государственной гражданской службе, однако работодатель вопреки закону не направил уведомление в 10-дневный срок на предыдущее место его службы о заключении контракта.
По результатам проверки прокурором города в отношении бывшего директора ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), руководителю организации внесено представление.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Вот это я понимаю, настоящий единоросс