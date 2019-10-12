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На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику «Алмаз» в Бердске

11:12 12.10.2019, А вы знали, что надо уведомлять? Фото: pixabay.com
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Птицефабрика приняла на должность бухгалтера, экс- госслужащую отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области и не уведомила об этом в 10-дневный срок эту структуру.

При трудоустройстве экс-

На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику Алмаз в Бердске
Птицефабрика Алмаз вовремя не уведомила о приеме на работу бывшего госслужащего

Прокуратурой Бердска проверила в ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» соблюдение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает Прокуратура НСО.
Установлено, что в общество на должность бухгалтера принята бывший госслужащий, работавший ранее старшим казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области.

При трудоустройстве экс-служащий предъявил трудовую книжку, содержащую запись о федеральной государственной гражданской службе, однако работодатель вопреки закону не направил уведомление в 10-дневный срок на предыдущее место его службы о заключении контракта.

По результатам проверки прокурором города в отношении бывшего директора ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), руководителю организации внесено представление.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Гость, 12 октября 2019 11:57
Надо бы как в пиндосии сделать барьерный срок по трудоустройству в коммерческие структуры для госчиновников и муниципалов - пять лет! Но мы же "идём своим путём"??!
Бердчанин, 12 октября 2019 12:51
А кто владелец ооо Бердская птицефабрика "Алмаз" ?
Поросёнок Пётр, 12 октября 2019 13:22
Это какая-то юридическая мелочь, другое дело свежая история, бывший губернатор Челябинской области, пламенный патриот и единоросс Борис Александрович Дубровский, будучи губернатором, стырил 20 миллиардов рублей и как подобает пламенному патриоту и члену ПЖиВ, смылся в Швейцарию
Вот это я понимаю, настоящий единоросс

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