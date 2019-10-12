На закон о коррупции проверила прокуратура птицефабрику «Алмаз» в Бердске

А вы знали, что надо уведомлять?

11:12 12.10.2019, А вы знали, что надо уведомлять? Фото: pixabay.com

Птицефабрика приняла на должность бухгалтера, экс- госслужащую отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области и не уведомила об этом в 10-дневный срок эту структуру.

Птицефабрика Алмаз вовремя не уведомила о приеме на работу бывшего госслужащего

Прокуратурой Бердска проверила в ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» соблюдение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает Прокуратура НСО.

Установлено, что в общество на должность бухгалтера принята бывший госслужащий, работавший ранее старшим казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области.

При трудоустройстве экс-служащий предъявил трудовую книжку, содержащую запись о федеральной государственной гражданской службе, однако работодатель вопреки закону не направил уведомление в 10-дневный срок на предыдущее место его службы о заключении контракта.

По результатам проверки прокурором города в отношении бывшего директора ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), руководителю организации внесено представление.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.