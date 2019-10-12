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Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске

10:58 12.10.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало 29 человек и 7 единиц техники, был организован штаб пожаротушения.

Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске
В момент возгорания люди в помещении отсутствовали

Силами пожарных города Новосибирск был ликвидирован пожар в складском помещении. На месте пожара работали дознаватели МЧС России.

11 октября в  17:29  пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в складском помещении, где хранился пух и перо для текстильной промышленности по улице Богдана Хмельницкого. Через две минуты первые пожарные расчеты были на месте. В момент возгорания люди в помещении отсутствовали.

В 18:48 (вр.мест.) пожарные ликвидировали открытое горение в здании склада. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало 29 человек и 7 единиц техники, был организован штаб пожаротушения. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, предположительно – нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления.

Два часа полыхал склад с пухом и пером в Новосибирске

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