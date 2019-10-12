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Не падают в голодные обмороки ученики школы №10 в Бердске

17:27 12.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор школы №10 Виктор Мысак отметил, что есть случаи, когда детям становится плохо, головокружение, боль в животе, из-за пропуска завтрака. Но всегда помогает чашка сладкого чая.

Не падают в голодные обмороки ученики школы №10 в Бердске
В каждой школе есть столовая, где школьник всегда может позавтракать или пообедать

Падают в голодные обмороки дети в школах Бердска. Данную информацию, прошедшую в одном из бердских СМИ обсуждали родители в группе Вконтакте «Ревизорро Новосибирск». Речь идет о бердской школе №10 со ссылкой на директора Виктора Мысака, что оказывать помощь таким детям приходится от одного до трех раз в неделю.

Пользователи соцсетей выразили свое мнение на этот счет.

— А чем кормят в столовых? А с собой еду из дома запретили брать, но голодные обморок — это уж перебор. Бухенвальд какой-то, — отметил Егор Волосатов.

— При чем тут школа? Этим должны родители заниматься, — возмутилась Люба Артеменко.

Директор школы №10 Виктор Мысак опроверг тот факт, что школьники падают в голодные обмороки.

— Бывает, что с утра на первых уроках дети плохо себя чувствуют: жалуются на головокружение и боль в животе. Когда медицинский работник начинает выяснять в чем причина, то оказывается, что дети утром не завтракали. Причины: либо родители рано утром уехали на работу, и школьники проспали, либо старшеклассницы соблюдают фигуру, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Мысак.

По оценке Виктора Мысака, подобные случаи происходят уже не первый год. И не только в школе №10. Виктор Александрович приводит пример, что когда на базе его школы проходит сдача ЕГЭ или ОГЭ, то обязательно в медпункт, который разворачивают в приемной, обязательно выводят с экзаменов несколько человек с жалобами на головокружение. Когда медработники спрашивают, что они утром ели и пили, отвечают, что и не ели, и не пили. Отпаивают детей теплым сладким чаем, самочувствие улучшается, и они продолжают сдавать экзамен.

Еще ни разу в школу не вызывали скорую помощь в подобных случаях, с данной проблемой справляется школьный медработник. «Скорую» вызывают только при травмировании либо в других серьезных случаях, подчеркнул директор школы.

— Многие родители работают в Новосибирске, уезжают рано. Дети потом досыпают, вскакивают и бегут в школу. Мы эту проблему обсуждаем на каждом собрании много лет. Людям нужно менять образ жизни. Каждое утро ребенок должен хотя бы съесть бутерброд и выпить стакан чая, — подчеркнул Мысак.

Есть и вариант, когда старшеклассницам становится плохо из-за того, что они специально не едят, чтобы не испортить фигуру. Эти ситуации педагоги обсуждают и индивидуально, и в классах.

Наталья, мама старшеклассницы из школы №10, которая тесно общается и с педагогами, и с родителями, и с детьми в своем классе, ни разу не слышала, чтобы кто-то из детей падал в голодный обморок. Данное сообщение ее повергло в небольшой шок. По словам Натальи, если бы такое случилось даже в других классах, то это стало бы ей известно. Не слышала она и о том, чтобы кому-то из детей в их классе становилось плохо из-за того, что они не поели, заверила бердчанка. Дети питаются по картам, и легко отследить, на что были потрачены деньги, добавила мама школьницы.

Напомним, в школе №10 незадолго до начала учебного года ученикам со 2 по 9 классы и их родителям сообщили, что линейки на 1 сентября у них не будет. Тревогу забила родительская общественность, пообещав, что на 1 сентября школьники и их родители возложат цветы к крыльцу школы. Ведь их лишили праздника, которого они с нетерпением ждали. В конфликт вмешался вице-мэр по социальной политике Сергей Носов. 1 сентября торжественная линейка в школе №10 прошла для всех классов.

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От редакции

В вашей школе детям становится плохо из-за голода?

аноним, 11 октября 2019 12:56
Какое-то СМИ совравши. Так рождаются "сенсации"
Мысак В.А., 11 октября 2019 13:29
Во избежание домыслов и слухов. Несколько дней назад ко мне обратилась корреспондент газеты "Свидетель" с просьбой рассказать как в школе оказывается медицинская помощь. После того, как я рассказал алгоритм оказания помощи, оповещения родителей и т.п., меня спросили, с какими жалобами дети обращаются в медпункт школы. В числе прочих, я упомянул, что достаточно часто дети обращаются с жалобами на головокружение, плохое самочувствие во время первых уроков. В результате опроса медик выясняет, что ребёнок дома не позавтракал. ВСЁ!!! Ещё раз уточняю, в числе прочих. Ни о каких голодных обмороках речи не шло. Заметьте, вся эта информация, по правилам оказания медицинской помощи, о порядке сопровождения ребёнка в травмпункт, составления документов при несчастном случае, оказалась невостребованной. Из всего этого контекста была вырвана только одна фраза. Видимо, информация показалась "пресной" и кто-то в газете решил добавить "жару". Остальные налетели на эту "утку" как стая стервятников. Что ж, это свойство "жёлтой" прессы, которая, к великому сожалению, определяет общественное мнение значительной части горожан.
Аноним, 11 октября 2019 13:49
это сми и современный мир эпохи интернета.
рекомендую всегда после интервью самим выкладывать свою версию на своих сайтах во избежании таких случаев.
Аноним, 11 октября 2019 14:04
Просто мы в нищете все живем. Некоторым не хватает даже на еду.
Аноним, 11 октября 2019 14:17
таких нет ни среди знакомых, ни соседей, ни одноклассников детей.
Вы точно из Бердска (или России хотя бы)?
Аноним, 11 октября 2019 16:07
Не думаю, что в Бердске много таких, кому не хватает на тарелку каши по утрам. Скорее поверю, что дети действительно ленятся погреть себе еду, когда торопятся по утрам в школу, а родители уже уехали на работу.
Adeli, 11 октября 2019 15:07
Подобные недомогания (боли в желудке, головокружение, слабость) при пропуске завтрака говорит о том, что питание ребенка (да и вообще людей) преимущественно УГЛЕВОДНОЕ. Все эти симптомы от резкого скачка вниз сахара крови. Это уже преддиабетное состояние. Такого при правильном питании в принципе не может быть. Правильное питание - это низкоуглеводное среднебелковое высокожировое. В последнее время было модно обвинять во всём жиры и урезать их в рационе, налегая на белки и углеводы. Накопилась статистика по болезням, вытекающим из такого пищевого поведения. Тут же ввели новые стандарты, по которым нормальные показатели "подкрутили".
Пищевое поведение необходимо менять. Нельзя питаться быстрыми углеводами: бутербродами, сладким чаем. От этого питания резкие скачки сахара и происходят. Сладким чаем детям поднимают сахар в крови, им становится типа лучше на какое-то время.
Хотите жить долго и качественно - завязывайте с быстрыми углеводами.
Олешко, 11 октября 2019 23:06
Им хоть что показывай, хоть что принеси...
Илона, 11 октября 2019 16:13
Статья ни о чем. Нет голодных обмороков, и слава Богу.
Аноним, 11 октября 2019 18:15
Сограждане,не хочется верить в то,что утром ребенку совершенно нечего предложить на завтрак...Можно проспать,заленится,приготовить то что не нравится чаду своему...Однако опыт показывает несколько иные причины,ЗАСИДЕВШИСЬ в игрухах и соцсетях детки просыпаются в школу "на последних минутах",им тяжко с утра,им простите,не до завтрака,а через час они запивают газировкой сухой дошик,и на карманные деньги покупают чбу****ли всякие...Нужно менять алгоритм употребления пищи,может стоит завтраками в школе их кормить?
Adeli, 11 октября 2019 18:49
тогда уже надо вводить режим интернатов на полном пансионе!
будут и завтраки и обеды и ужины и отбой в нужное время

тут некоторые прибедняются, что на эти обеды им денег не хватает, а вы завтраки предлагаете! во всей этой обморочной системе необходимо и достаточно подкрутить один главный винтик: питание в семье. Это забота родителей. На школу это перекладывать не надо. школа должна давать знания.
Аноним, 12 октября 2019 07:59
Ресурсов в стране полно,кормить детей пора бесплатно и вкусно,а про режим интернатов,идея неплоха,занятия,спортивно-технические секции,проф ориентация,все в рамках школы,позволило бы отвлечь деток от бесполезного "сжигания жизни"в соцсетях и игрушках...
И все под чутким руководством воспитателей(по моему в Южной Корее так).
аноним, 12 октября 2019 10:12
Училась в школе в 70-х. В школе был только буфет, в котором продавали жареные во фритюре! пирожки, беляши, трубочки с повидлом, бутерброды, чай, компот, соки из стеклянных банок. А ещё карандаши, авторучки, тетради и прочую мелкую канцелярию. Наши учителя вообще никаким боком не интересовались питанием. Они нас учили! Причём все ребята в классе были нормального роста, веса, абсолютное большинство выполняли нормативы по физре на хорошо и отлично. Освобождённых в моём классе из +- 40 человек не было вообще! Если у меня было копеек 20, мне хватало на три пирожка и стакан чая, ещё три копейки сдачи. Когда в середине 80-х я начинала работать в школе, кроме буфетной продукции можно было в школе купить и первое и второе. Но никто из администрации меня, классного руководителя, не спрашивал сколько моих детей питаются и сколько раз. Единственное, что я со своим классом по графику дежурила по школе, в т.ч. и в столовой, обеспечивая порядок на перемене. Сейчас, только за сентябрь в школу приходило штук десять запросов/отчётов об организации питания. Причём, никаких решений по этим отчётом не было и не будет. Совершенно бессмысленно указывать в отчётах, что не хватает кадров столовских работников, морально и физически устарело оборудование, вечно ломается и не работает, что площади столовых не могут пропустить весь контингент обучающихся. Бумажки для бумажек, чтобы оправдать существование целой армии чиновников, контролирующих питание (но не отвечающих ни за что). Вот здесь о завтраках в школе. Хорошо, обычная школьная столовая в школах Бердска может за одну перемену пропустить максимум 150 человек. в одну смену учится до 800 человек. Даже если количество работников столовой, мощности оборудования хватит часам к 9-ти приготовить завтрак на 800 человек, какой продолжительности должна быть перемена для завтрака? Смысл существования школы сведётся к кормлению детей, а столовая станет главным подразделением школы??? А может всё-таки вернуться к здравому смыслу и развести обязанности. Школа учит, родители кормят?
Аноним, 12 октября 2019 22:40
У вас опыт,вам виднее...
Арсен, 12 октября 2019 22:30
Нужно спортом заниматься, а не заниматься не понятно чем, там секция ММА в в 10 школе есть для мальчиков, да и для девочек тоже занятие найдется в ней. Приходите на тренировки,скучно не будет.

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