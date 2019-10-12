Не падают в голодные обмороки ученики школы №10 в Бердске

Падают в голодные обмороки дети в школах Бердска. Данную информацию, прошедшую в одном из бердских СМИ обсуждали родители в группе Вконтакте «Ревизорро Новосибирск». Речь идет о бердской школе №10 со ссылкой на директора Виктора Мысака, что оказывать помощь таким детям приходится от одного до трех раз в неделю.
Пользователи соцсетей выразили свое мнение на этот счет.
— А чем кормят в столовых? А с собой еду из дома запретили брать, но голодные обморок — это уж перебор. Бухенвальд какой-то, — отметил Егор Волосатов.
— При чем тут школа? Этим должны родители заниматься, — возмутилась Люба Артеменко.
Директор школы №10 Виктор Мысак опроверг тот факт, что школьники падают в голодные обмороки.
— Бывает, что с утра на первых уроках дети плохо себя чувствуют: жалуются на головокружение и боль в животе. Когда медицинский работник начинает выяснять в чем причина, то оказывается, что дети утром не завтракали. Причины: либо родители рано утром уехали на работу, и школьники проспали, либо старшеклассницы соблюдают фигуру, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Мысак.
По оценке Виктора Мысака, подобные случаи происходят уже не первый год. И не только в школе №10. Виктор Александрович приводит пример, что когда на базе его школы проходит сдача ЕГЭ или ОГЭ, то обязательно в медпункт, который разворачивают в приемной, обязательно выводят с экзаменов несколько человек с жалобами на головокружение. Когда медработники спрашивают, что они утром ели и пили, отвечают, что и не ели, и не пили. Отпаивают детей теплым сладким чаем, самочувствие улучшается, и они продолжают сдавать экзамен.
Еще ни разу в школу не вызывали скорую помощь в подобных случаях, с данной проблемой справляется школьный медработник. «Скорую» вызывают только при травмировании либо в других серьезных случаях, подчеркнул директор школы.
— Многие родители работают в Новосибирске, уезжают рано. Дети потом досыпают, вскакивают и бегут в школу. Мы эту проблему обсуждаем на каждом собрании много лет. Людям нужно менять образ жизни. Каждое утро ребенок должен хотя бы съесть бутерброд и выпить стакан чая, — подчеркнул Мысак.
Есть и вариант, когда старшеклассницам становится плохо из-за того, что они специально не едят, чтобы не испортить фигуру. Эти ситуации педагоги обсуждают и индивидуально, и в классах.
Наталья, мама старшеклассницы из школы №10, которая тесно общается и с педагогами, и с родителями, и с детьми в своем классе, ни разу не слышала, чтобы кто-то из детей падал в голодный обморок. Данное сообщение ее повергло в небольшой шок. По словам Натальи, если бы такое случилось даже в других классах, то это стало бы ей известно. Не слышала она и о том, чтобы кому-то из детей в их классе становилось плохо из-за того, что они не поели, заверила бердчанка. Дети питаются по картам, и легко отследить, на что были потрачены деньги, добавила мама школьницы.
Напомним, в школе №10 незадолго до начала учебного года ученикам со 2 по 9 классы и их родителям сообщили, что линейки на 1 сентября у них не будет. Тревогу забила родительская общественность, пообещав, что на 1 сентября школьники и их родители возложат цветы к крыльцу школы. Ведь их лишили праздника, которого они с нетерпением ждали. В конфликт вмешался вице-мэр по социальной политике Сергей Носов. 1 сентября торжественная линейка в школе №10 прошла для всех классов.
рекомендую всегда после интервью самим выкладывать свою версию на своих сайтах во избежании таких случаев.
Вы точно из Бердска (или России хотя бы)?
Пищевое поведение необходимо менять. Нельзя питаться быстрыми углеводами: бутербродами, сладким чаем. От этого питания резкие скачки сахара и происходят. Сладким чаем детям поднимают сахар в крови, им становится типа лучше на какое-то время.
Хотите жить долго и качественно - завязывайте с быстрыми углеводами.
будут и завтраки и обеды и ужины и отбой в нужное время
тут некоторые прибедняются, что на эти обеды им денег не хватает, а вы завтраки предлагаете! во всей этой обморочной системе необходимо и достаточно подкрутить один главный винтик: питание в семье. Это забота родителей. На школу это перекладывать не надо. школа должна давать знания.
И все под чутким руководством воспитателей(по моему в Южной Корее так).