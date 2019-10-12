Не падают в голодные обмороки ученики школы №10 в Бердске

Директор школы №10 Виктор Мысак отметил, что есть случаи, когда детям становится плохо, головокружение, боль в животе, из-за пропуска завтрака. Но всегда помогает чашка сладкого чая.

В каждой школе есть столовая, где школьник всегда может позавтракать или пообедать

Падают в голодные обмороки дети в школах Бердска. Данную информацию, прошедшую в одном из бердских СМИ обсуждали родители в группе Вконтакте «Ревизорро Новосибирск». Речь идет о бердской школе №10 со ссылкой на директора Виктора Мысака, что оказывать помощь таким детям приходится от одного до трех раз в неделю.

Пользователи соцсетей выразили свое мнение на этот счет.

— А чем кормят в столовых? А с собой еду из дома запретили брать, но голодные обморок — это уж перебор. Бухенвальд какой-то, — отметил Егор Волосатов.

— При чем тут школа? Этим должны родители заниматься, — возмутилась Люба Артеменко.

Директор школы №10 Виктор Мысак опроверг тот факт, что школьники падают в голодные обмороки.

— Бывает, что с утра на первых уроках дети плохо себя чувствуют: жалуются на головокружение и боль в животе. Когда медицинский работник начинает выяснять в чем причина, то оказывается, что дети утром не завтракали. Причины: либо родители рано утром уехали на работу, и школьники проспали, либо старшеклассницы соблюдают фигуру, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Мысак.

По оценке Виктора Мысака, подобные случаи происходят уже не первый год. И не только в школе №10. Виктор Александрович приводит пример, что когда на базе его школы проходит сдача ЕГЭ или ОГЭ, то обязательно в медпункт, который разворачивают в приемной, обязательно выводят с экзаменов несколько человек с жалобами на головокружение. Когда медработники спрашивают, что они утром ели и пили, отвечают, что и не ели, и не пили. Отпаивают детей теплым сладким чаем, самочувствие улучшается, и они продолжают сдавать экзамен.

Еще ни разу в школу не вызывали скорую помощь в подобных случаях, с данной проблемой справляется школьный медработник. «Скорую» вызывают только при травмировании либо в других серьезных случаях, подчеркнул директор школы.

— Многие родители работают в Новосибирске, уезжают рано. Дети потом досыпают, вскакивают и бегут в школу. Мы эту проблему обсуждаем на каждом собрании много лет. Людям нужно менять образ жизни. Каждое утро ребенок должен хотя бы съесть бутерброд и выпить стакан чая, — подчеркнул Мысак.

Есть и вариант, когда старшеклассницам становится плохо из-за того, что они специально не едят, чтобы не испортить фигуру. Эти ситуации педагоги обсуждают и индивидуально, и в классах.

Наталья, мама старшеклассницы из школы №10, которая тесно общается и с педагогами, и с родителями, и с детьми в своем классе, ни разу не слышала, чтобы кто-то из детей падал в голодный обморок. Данное сообщение ее повергло в небольшой шок. По словам Натальи, если бы такое случилось даже в других классах, то это стало бы ей известно. Не слышала она и о том, чтобы кому-то из детей в их классе становилось плохо из-за того, что они не поели, заверила бердчанка. Дети питаются по картам, и легко отследить, на что были потрачены деньги, добавила мама школьницы.

Напомним, в школе №10 незадолго до начала учебного года ученикам со 2 по 9 классы и их родителям сообщили, что линейки на 1 сентября у них не будет. Тревогу забила родительская общественность, пообещав, что на 1 сентября школьники и их родители возложат цветы к крыльцу школы. Ведь их лишили праздника, которого они с нетерпением ждали. В конфликт вмешался вице-мэр по социальной политике Сергей Носов. 1 сентября торжественная линейка в школе №10 прошла для всех классов.