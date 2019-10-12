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Сожгли ягодицы аппаратом для удаления варикоза пациенту в Подмосковье

10:32 12.10.2019 Фото: pixabay.com
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В больнице попытались скрыть этот факт, дав ложные сведения, что в ожоге виноват йод, который, по сведениям медицинских работников больницы, был приготовлен ими самостоятельно.

Сожгли ягодицы аппаратом для удаления варикоза пациенту в Подмосковье
Руководство подмосковной больницы представило в территориальный орган Росздравнадзора ложные сведения

«Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в октябре завершена внеплановая проверка подмосковной ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница» по факту жалобы гражданина, который обратился в медицинское учреждение для устранения варикоза нижних конечностей, а в итоге получил ожог ягодиц. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что руководство подмосковной больницы представило в территориальный орган Росздравнадзора ложные сведения о том, что пациентом был получен химических ожог в результате применения спиртового раствора йода (который, по сведениям медицинских работников больницы, был приготовлен ими самостоятельно, что уже является нарушением)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам экспертного анализа ситуации установлено, что на самом деле пациент получил термический ожог ягодиц в результате неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.

«Также выявлено, что техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет. По итогам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях. Рассматривается вопрос о направлении материалов проверки в СК для возбуждения уголовного дела», — добавили в пресс-службе.

Источник: mskagency.ru

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От редакции

Вам причиняли травмы при лечении?

Аноним, 12 октября 2019 14:19
Жаль пациента. Каждый ошибается и старается скрыть свою косяки. Вот ошибка врача,а мы расплачиваемся болью в лучшем случае ,а то и жизнью. Просто не повезло с врачом.

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