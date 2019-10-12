Обиделся на полицейского, облил его Lada бензином и поджег житель Новосибирской области

Впоследствии по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту поджога автомобиля сотрудника полиции

Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту поджога автомобиля сотрудника полиции, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога)

Следствием установлено, что 20 августа 2019 года 28-летний мужчина совместно со своим 21-летним знакомым передвигались на автомобиле по городу Куйбышеву и во время движения употребляли спиртные напитки, в один из моментов не справились с управлением и съехали в кювет. Прибывшие на место сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» указанный автомобиль не обнаружили, однако увидели его уже ехавшим им на встречу.

На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля марки «Лифан» не отреагировал. Через непродолжительное время преследования сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали 28-летнего водителя за совершение административного правонарушения.

В этот же день, в ночное время, 21-летний пассажир автомобиля «Лифан», недовольный законными действиями сотрудников ДПС ГИБДД по отношению к его 28-летнему знакомому, подошел к автомобилю марки «Лада Приора», находящегося в личном пользовании сотрудника ДПС ГИБДД, облил его легковоспламеняющейся горючей жидкостью и поджог. Далее злоумышленник с места преступления скрылся.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту поджога автомобиля сотрудника полиции

Во ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» лицо совершившее преступление было установлено и задержано.

Впоследствии по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком