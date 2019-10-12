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Из-за «солнышка» сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ в Москве

10:27 12.10.2019 Фото: РЕН ТВ
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Врач не пустила в реанимацию 60-летнего мужчину по причине, как ей показалось, неуважительного к ней отношения.

Из за солнышка сын не смог попрощаться с умирающей матерью ветераном ВОВ в Москве
В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ

60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц. По данным РЕН ТВ, 90-летняя пенсионерка, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, скончалась в тот момент, когда ее сын уехал из клиники в отдел полиции. Это произошло несколько часов назад.

Стоит отметить, что минувшим летом Госдума приняла закон, по которому двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии должны быть открыты для родителей и других членов семьи тяжелобольных людей.

В документе прописана обязанность медицинской организации предоставлять возможность родственникам или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

При этом, согласно правилам, которые разработал Минздрав, родственники должны получать согласие лечащего врача и заведующего отделением на посещение пациента.

Ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. По его словам, женщину перевезли в больницу для проведения коронарного шунтирования.


«Родственники приехали позавчера еще, сын и внук — достойные, нормальные ребята, москвичи. Говорят: «Пустите нас к бабушке». А им говорят: «В реанимацию не пускаем». Есть законодательная проблема, что был закон до недавнего времени, который запрещал доступ в реанимацию. Госдума его переделала. Сейчас это отменено, но этот закон еще не вступил в силу. Он вступает в силу только в ноябре или декабре… И сейчас вопрос на усмотрении лечащего врача», — сказал Бенхин.

Юрист отметил, что мужчины пытались договориться с врачом и получить согласие на визит к матери, но получили отказ. При этом медики попросили посетителей принести извинения доктору, к которому, как посчитали в больнице, обратились неуважительно.

Речи о врачебной ошибки нет. Родственники возмущены тем, что в данной ситуации посещение зависело от симпатий врача, которая, по их мнению, обиделась на то, что ее назвали «солнышком».

Источник: ren.tv

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От редакции

нужно ли придавать очень большое значение тому, как вас называют?

Аноним, 12 октября 2019 11:01
Какое к черту оно после это "солнышко".
Технички и санитарки считают себя вторыми после Бога.
И неметет..
Вася, 12 октября 2019 11:01
Что ж у нас за страна-то такая ,как говорил М.Жванецкий: " В драке не выручат ,в войне победят!"
Аноним, 12 октября 2019 11:47
НВР:
А вы видели то солнышко?
Наверняка 190-160-190.
Там не солнышко, а альдебаран целый.
Аноним, 12 октября 2019 14:02
Обида для кого то ,а с другой стороны потеря родного человека, может бабуля и ещё пожила увидев своего сына и внука. Родственникам врачей ,вход в реанимацию открыт,знаю -видела сама,а там может ручку не позолотили???

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