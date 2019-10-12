Из-за «солнышка» сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ в Москве

Врач не пустила в реанимацию 60-летнего мужчину по причине, как ей показалось, неуважительного к ней отношения.

В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ

60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц. По данным РЕН ТВ, 90-летняя пенсионерка, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, скончалась в тот момент, когда ее сын уехал из клиники в отдел полиции. Это произошло несколько часов назад.

Стоит отметить, что минувшим летом Госдума приняла закон, по которому двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии должны быть открыты для родителей и других членов семьи тяжелобольных людей.

В документе прописана обязанность медицинской организации предоставлять возможность родственникам или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

При этом, согласно правилам, которые разработал Минздрав, родственники должны получать согласие лечащего врача и заведующего отделением на посещение пациента.

Ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. По его словам, женщину перевезли в больницу для проведения коронарного шунтирования.



«Родственники приехали позавчера еще, сын и внук — достойные, нормальные ребята, москвичи. Говорят: «Пустите нас к бабушке». А им говорят: «В реанимацию не пускаем». Есть законодательная проблема, что был закон до недавнего времени, который запрещал доступ в реанимацию. Госдума его переделала. Сейчас это отменено, но этот закон еще не вступил в силу. Он вступает в силу только в ноябре или декабре… И сейчас вопрос на усмотрении лечащего врача», — сказал Бенхин.

Юрист отметил, что мужчины пытались договориться с врачом и получить согласие на визит к матери, но получили отказ. При этом медики попросили посетителей принести извинения доктору, к которому, как посчитали в больнице, обратились неуважительно.

Речи о врачебной ошибки нет. Родственники возмущены тем, что в данной ситуации посещение зависело от симпатий врача, которая, по их мнению, обиделась на то, что ее назвали «солнышком».

Источник: ren.tv