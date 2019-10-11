Спортивные мероприятия в мире и их спонсорство

Что касается альтернативного спорта, многие руководители не обращают внимания на этот вид PR только во вред себе. Они просто не видят всех открывающихся перспектив. А потому лишаются множества бонусов.

СТО ПРОЦЕНТОВ УПУЩЕНИЙ

Что касается альтернативного спорта, многие руководители не обращают внимания на этот вид PR только во вред себе. Они просто не видят всех открывающихся перспектив. А потому лишаются множества бонусов.

В частности, это:

1) Использование популярности спорта в своих коммерческих целях. Часто заказчики даже не представляют, что скрывается под термином «альтернативный спорт». Когда начинаешь им рассказывать о роликах и велосипедах, сразу возникает волна протестов, касающихся повышенной опасности таких развлечений. При этом никто не вспоминает, что спорт – это прежде всего важная составная часть здорового образа жизни. Есть один наглядный пример – McDonald’s и Олимпийские игры. Символика Олимпиады на обычных стаканчиках помогла ресторану быстрого питания поднять свои продажи. Что уж тут скрывать, спорт сейчас – это модное развлечение, завоевавшее любовь у аудитории всех возрастов.

2) Выход на богатую целевую аудиторию. Большинство людей думают, что альтернативным спортом увлекается только молодежь. Это неправда. Во-первых, с помощью спортивных коммуникаций можно преподносить абсолютно любую продукцию. А во-вторых, спортом

интересуются не только подростки. Существует множество спортивных увлечений, которые могут позволить себе только весьма состоятельные люди. Например, серфинг вряд ли сможет себе позволить какой-нибудь небогатый студент. Зато им может заинтересоваться состоятельный молодой человек, который сможет оплатить и саму поездку в далекие жаркие страны, и отдых в самых лучших отелях на закрытых курортах.

3) Возможность постоянного продвижения бренда. Однажды испытав на своей компании подобный PR, большинство фирм начинают видеть эту сферу жизни изнутри. Они понимают, что спорт – дело прибыльное, и что от увлеченных людей можно ждать весьма значительной отдачи.

ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ УПУЩЕНИЙ

Если все же руководитель компании оценил возможности альтернативного спорта, то далеко не всегда он использует их на все сто процентов. Часто компании не переходят на следующий уровень. Что имеется ввиду? Финансировать мероприятие – это еще не предел возможностей. В рамках одного проекта можно организовать несколько небольших акций.

Иногда спонсоры спортивных мероприятий ведут себя просто странно. Часто они просто вкладывают свои средства, а сами не принимают никакого участия в проекте. Они думают, что одного названия их компании на плакатах, размещенных на мероприятии, будет достаточно.

ОДИН ПРОЦЕНТ УПУЩЕНИЙ

Есть еще несколько незначительных недочетов, связанных с определенными проектами. Понятно, что организация мероприятий – дело непростое, каждый раз устроителей и заказчиков поджидает масса неприятных сюрпризов. И пусть даже произошло что-то не очень серьезное и ни один гость этого не заметил, все равно факт остается фактом.

Источник: check-live.net