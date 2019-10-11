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Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального

18:25 11.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Квартира 78 кв. м станет обеспечительной мерой по иску на 4,9 млн рублей из-за летних акции протеста в Москве.

Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального
Оппозиционер Алексей Навальный

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать квартиру политика Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску на 4,9 млн рублей из-за летних акции протеста в Москве. Об этом Навальный рассказал в инстаграме, передает Медиазона.

Прокуратура подала два иска к оппозиционерам на 2,5 и 2,4 млн рублей из-за участия «дополнительных сил и средств» Нацгвардии в митингах, а также трат на «горюче-смазочные материалы». Навальный пишет, что прокурор требует арестовать его «единственный существеннный объект имущества» — квартиру в Марьино площадью 78,5 квадратных метров.

В качестве ответчиков, кроме основателя Фонда борьбы с коррупцией, в исках указаны Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов.

Адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы Соловьева, рассказал «Медиазоне», что прокурор просил арестовать имущество всех ответчиков еще 9 сентября, но суд отказал. Тогда же иск оставили без движения. 23 сентября его все-таки приняли к производству, но прокуратура не стала повторно требовать ареста имущества.

Позднее эту информацию подтвердили в Черемушкинском суде Москвы, передает «Интерфакс».

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От редакции

Арестуют?

Гость, 11 октября 2019 19:26
Нет. Уже нет. Суд не стал арестовывать. Заигрались в добреньких??
Аноним, 11 октября 2019 22:10
чет уже конкретно поднадоел это персонаж
Аноним, 11 октября 2019 22:44
Проведение акций протеста - это не преступление. Преступление - это запрет на их проведение. А вообще не забывайте главного, великие россияне. Сегодня пришли за Навальным и другими борцами с диктаторским и воровским режимом, а завтра придут за вами. Только защитить вас будет уже некому.

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