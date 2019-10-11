В рубрику «сообщи свои новости» написал Местин:
Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! Россия еще может стать самой сильной и могущественной. Честно говоря, это единственная страна в мире, которая не идет по пути саморазрушения. Посмотрите на страны бывшего СССР ( Украина и другие): они тонут из-за влияния Европы. И кто это говорит? Американец, родившийся и выросший в Америке, и теперь переехавший в Москву жить! Невероятно, но факт: этот чувак понимает о России больше, чем многие тут живущие. А знаете почему? Да потому что он сам своими глазами посмотрел разные страны и сравнил, а не верил тупо всяким шоу по ТВ и СМИ. Все еще не верите? Настоятельно рекомендую послушать и вдуматься. Всех благ и процветания!
Видео: Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! И это говорит американец!
Невероятно, но факт: этот чувак понимает о России больше, чем многие тут живущие.
В рубрику «сообщи свои новости» написал Местин:
От редакции
А вы верите?
чувак вообще выглядит конечно странно.
зато вот говорит толково и по теме
У меня вот сразу вопрос возник - про какую страну он всё понял - про страну-Москву в рамках садового кольца или какую-то другую?
А так - смешно конечно. Какой-то полуголый фрик даже по русски не говорит. Понял он всё про страну ))