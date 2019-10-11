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Видео: Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! И это говорит американец!

18:14 11.10.2019
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Невероятно, но факт: этот чувак понимает о России больше, чем многие тут живущие.

В рубрику «сообщи свои новости» написал Местин:
Я вижу будущее для России: она еще не потеряна! Россия еще может стать самой сильной и могущественной. Честно говоря, это единственная страна в мире, которая не идет по пути саморазрушения. Посмотрите на страны бывшего СССР ( Украина и другие): они тонут из-за влияния Европы. И кто это говорит? Американец, родившийся и выросший в Америке, и теперь переехавший в Москву жить! Невероятно, но факт: этот чувак понимает о России больше, чем многие тут живущие. А знаете почему? Да потому что он сам своими глазами посмотрел разные страны и сравнил, а не верил тупо всяким шоу по ТВ и СМИ. Все еще не верите? Настоятельно рекомендую послушать и вдуматься. Всех благ и процветания!

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От редакции

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Аноним, 11 октября 2019 18:45
Хосспади, мало ли фриков.
Аноним, 11 октября 2019 19:11
фриков много.
чувак вообще выглядит конечно странно.
зато вот говорит толково и по теме
Аноним, 11 октября 2019 20:58
"Прилетел в Домодедово и прогуливаясь по улицам всего час ПОНЯЛ ПРО СТРАНУ ВСЁ" (sic!)

У меня вот сразу вопрос возник - про какую страну он всё понял - про страну-Москву в рамках садового кольца или какую-то другую?

А так - смешно конечно. Какой-то полуголый фрик даже по русски не говорит. Понял он всё про страну ))
Аноним, 11 октября 2019 19:45
Американцу простительно
Новый мэр, 11 октября 2019 20:25
В Красноярске 14 октября пройдут общественные слушания материалов о воздействии на город Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа).Но теперь КрАЗ и в целом «Русал» и Еn + подконтрольны американскому минфину. Для чего теперь очереди раковых больных? Для чего смердят плавильные печи? Помогать США и странам НАТО?У детей до 14 лет с 2013 по 2015-й случаи рака выросли почти вдвое.Взнос КрАЗа в бюджет края упал в сто раз — ​до Дерипаски завод давал 30–35% консолидированного бюджета края и в Красноярске был основным налогоплательщиком.Что такого случилось при Путине? Ельцин и откровенные бандосы, рулившие КрАЗом в 90-е и вообще ничего не боявшиеся, параллельные государству, с ним не соприкасавшиеся, ничего хорошего от него не видевшие, да и видеть не хотевшие. И — ​твердящий о правовом государстве Путин с «визионером» (как его аттестуют собственные пиарщики) Дерипаской, неустанно подчеркивающим свою удаленность от криминалитета. А налоги — ​падают на порядки. Да лучше бы пил и курил.https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/11/82310-krasnoyarskiy-ray

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