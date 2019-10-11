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Красота / Общество

Проверь, правильно ли ты спишь? Топ — 6 советов, как спать и не стареть

17:54 11.10.2019 Фото: pixabay.com
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Сон способен не только дарить бодрость и силы организму, но и способствовать ускорению процессов старения. Какие факторы влияют на этот процесс и что сделать, чтобы предотвратить преждевременное старение во время сна, узнаем в статье.

Проверь, правильно ли ты спишь? Топ 6 советов, как спать и не стареть
Неправильная поза для сна может способствовать старению

Сон – важнейший фактор влияния на состояние тела: он может как омолаживать, так и ускорять процессы старения. Что же заставляет организм стареть быстрее, когда мы спим?

Сон на боку. Привычка спать на боку, которой мы храним верность на протяжении многих лет, может способствовать лицевой деформации и усиливать эффект асимметрии лица.  Когда человек спит на боку, он, как правило, предпочитает делать это на одной и той же стороне. Как результат: одна половина лица может начать стареть быстрее – на ней появляются морщины, поскольку она больше подвергается трению о постельное белье, на ней образуется больше кожных складок.

Сон на животе. В таком положении тела происходит сдавливание грудной клетки, что затрудняет дыхание. Организм при этом не может полноценно насытиться кислородом, и на состоянии кожи это отразится самым неблагополучным образом. Плюс в такой позе быстрее формируются глубокие морщины, особенно на участках лба и носогубного треугольника.

Повязка для сна. Врачи рекомендуют спать в полной темноте – так лучше синтезируется гормон сна мелатонин, и сон становится более глубоким и качественным. Но те, кто использует с этой целью повязку для сна, может однажды обнаружить у себя морщины под глазами.

Высокая подушка. У людей, которые предпочитают спать на таких подушках, во время переворачиваний во сне активнее двигается кожа на щеках, подбородке и шее – на ней образуется больше складок и заломов, причем они еще и глубокие. В результате можно заполучить ранние морщины на шее, в области рта и подбородка, обвислые щеки, «поплывшую» линию лицевого овала.

Увлажнение. Активное питье воды во второй половине дня, а также использование увлажняющих кожу средств перед сном могут провоцировать отечность на лице.

Позднее засыпание. Пик выработки гормона мелатонина приходится на период с 12 часов ночи до 5 утра. Мелатонин важен для регулирования работы эндокринной системы, иммунитета, обмен веществ и другие важнейших процессов в организме. Нередко мелатонин называют «гормоном молодости»: эксперименты на животных показали, что его дополнительный прием может тормозить старение. По мнению ученых, если регулярно ложиться спать позднее полуночи, это может стать причиной того, что вы будете выглядеть старше своих лет.

Источник: МедикФорум

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От редакции

А в какой позе спите вы?

Аноним, 11 октября 2019 19:39
Сидя

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