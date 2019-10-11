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Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске

17:14 11.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Черный дым поднялся над лесополосой за «Астором» из-за разведенного костра. Рядом с ним были дети, они утверждали, что пошли в поход и увидели огонь. В лесополосе был много бытового мусора и даже старая выброшенная мебель.

Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Костер полыхал рядом со складами нефтехранилища в Бердске

Сегодня, 11 октября, около 14.30 над лесополосой Молодежного микрорайона Бердска поднялся дым. Оказалось, неизвестные разожгли костер. Рядом находились дети, но они утверждали, что пошли в поход. Они тоже пришли на дым, чтобы спасти деревья от огня.

— У нас даже бутерброды и термос с собой, это не мы подожги, — утверждали подростки.

Костер разведен рядом с досками, стоящими у деревьев. Возможно, это шалаш, либо просто несанкционированная свалка.

В Единой диспетчерской службе «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что к ним звонков о пожаре не поступало.

— Сообщений в службу спасения «112» и к нам по поводу пожаров в этом месте не поступало, — уточнил дежурный ЕДДС сегодня, 11 октября.

В лесополосе был не только строительный, но и бытовой мусор. Мужчины из гаражей, засыпали землей костер.

Костер мог стать причиной пожара в лесу

Автор видео Алена Романцова.

Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске
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От редакции

Разводите костры в лесу?

Аноним, 11 октября 2019 18:12
Этот Гыгант снова ещё раз боком Бердску выйдет.
Надо Путину писать.
Зачем потенциально привлекательный для террористов объект посреди города, в непосредственной близости к водохранилищу и водозаборам всех городов ниже по течению.
Пусть в поля переносят и обносят собаками с колючей проволокой и рвом с водой и полицией.
Это и будет самая настоящая контртеррористическая операция.
Аноним, 11 октября 2019 18:18
Частенько видно по городу бомжей ожигающих провода или готовящих еду.
Кто то насмерть угорает в теплокамерах, а кто то спалит лес.
Ничего личного и человечного - просто капитализьмь, к которому некоторые так стремились по головам других.

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