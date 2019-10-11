Разожгли костер неизвестные в лесополосе у федерального нефтехранилища «Гигант» в Бердске

Черный дым поднялся над лесополосой за «Астором» из-за разведенного костра. Рядом с ним были дети, они утверждали, что пошли в поход и увидели огонь. В лесополосе был много бытового мусора и даже старая выброшенная мебель.

Костер полыхал рядом со складами нефтехранилища в Бердске

Сегодня, 11 октября, около 14.30 над лесополосой Молодежного микрорайона Бердска поднялся дым. Оказалось, неизвестные разожгли костер. Рядом находились дети, но они утверждали, что пошли в поход. Они тоже пришли на дым, чтобы спасти деревья от огня.

— У нас даже бутерброды и термос с собой, это не мы подожги, — утверждали подростки.

Костер разведен рядом с досками, стоящими у деревьев. Возможно, это шалаш, либо просто несанкционированная свалка.

В Единой диспетчерской службе «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что к ним звонков о пожаре не поступало.

— Сообщений в службу спасения «112» и к нам по поводу пожаров в этом месте не поступало, — уточнил дежурный ЕДДС сегодня, 11 октября.

В лесополосе был не только строительный, но и бытовой мусор. Мужчины из гаражей, засыпали землей костер.

Костер мог стать причиной пожара в лесу

Автор видео Алена Романцова.