Меньше чем за сутки после объявления о вознаграждении нашлась виновница ДТП с Land Rover в Бердске

Виновницу ДТП зафиксировала видеокамера, установленная на аптеке

Благодарит за помощь в розыске виновницы ДТП «Курьер. Среда. Бердск» водитель Land Rover Елена.

На следующий день после того, как вышла статья, в которой предлагалось вознаграждение за информацию о водителе, объявилась сама водитель Toyota Camry, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 октября Елена.

— Она признала свою неправоту, идет на контакт в плане возмещения убытков, — отметила бердчанка.

Напомним, в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась водитель Land Rover Елена. Она просила разместить информацию по розыску виновницы ДТП — хотела все уладить мирным путем. 4 сентября около 16.00 Елена оставила автомобиль на парковке между остановкой «18 квартал» и Райффайзенбанком. Через какое-то время вернулась и отправилась домой. То, что у машины поврежден задний бампер и фонарь, увидела только на следующий день, когда мыли автомобиль. Так как его могли повредить только на 18 квартале, Елена обошла расположенные рядом с парковкой организации и на записи камеры с аптеки увидела и автомобиль и его водителя — женщину. Вместе с этой записью Елена отправилась в полицию и написала заявление. Дело передали в ГИБДД. На автостанции подсчитали, что ремонт иномарки обойдется Елене в 70 тыс. рублей. Бердчанка хотела бы решить ситуацию с ДТП мирным путем. Она просила водителя Toyota Camry отозваться или дать ее координаты тех, кто знает автоледи. Но на просьбу бедчанки никто не отозвался, и тогда она объявила, что заплатит за информацию о виновнице ДТП в размере 5000 рублей.