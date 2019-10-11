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Общество / Стиль жизни

Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50

17:37 11.10.2019 Фото: pixabay.com
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После 50 -ти жизнь только начинается! Все без исключения участницы признались: они снова почувствовали, что могут быть красивы.

Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50
Женщины на пенсии стали участницами уникального социального проекта «Леди года-2019»

Врачи, соцработники, учителя, управленцы и просто активные женщины на пенсии стали участницами уникального социального проекта «Леди года-2019» для нижегородок старше 50-ти. В числе членов жюри отметился знаменитый земляк, известный писатель Захар Прилепин.

Как рассказали организаторы проекта, «Леди года» была придумана и реализована для того, чтобы помочь зрелым женщинам адаптироваться к новым для себя социально-экономическим условиям — продлению пенсионного возраста.

17 участниц из Дзержинска, Городца, Нижнего Новгорода и Сарова дошли до финала конкурса, для чего им потребовалась месячная подготовка: кроме того, что с женщинами работали психологи, тренеры, стилисты и парикмахеры, нужно было пройти мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, дефиле, хореографии, фото-позированию.

Усилия зрелых дам оценивало жюри, состоящее исключительно из мужчин. Среди них оказались глава федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев, член регионального кабинета, замминистра социальной политики Александр Бовин, пресс-секретарь корпорации «Росатом» Роман Скудняков и Захар Прилепин.

— В молодости мы о таком и не мечтали! Благодаря этому проекту я открыла в себе новые способности. Например, на занятиях по ароматам — способность распознавать тончайшие нотки запахов. Мастер-класс по аргентинскому танго дал мне возможность владеть своим телом даже лучше, чем в молодости. А ещё появились новые подруги — тоже увлеченные, умные, красивые, — говорит участница конкурса, военный пенсионер, серебряный волонтер, участник боевых действий Светлана Булатова. И добавляет:

— Я всегда чем-то увлечена, благо сегодня для людей старшего возраста много интересных возможностей. Вожу машину, леплю из глины, рисую, шью славянских кукол. Сейчас занимаюсь верховой ездой в клубе для серебряных волонтёров «Здоровье — мой конек», там же осваиваю владение саблей. Чувствую себя просто великолепно!
Корону победительницы получила нижегородка Екатерина Таврова, дипломированный мастер-косметолог. Но фактически мало кто из участниц ушел с конкурса без приза: кроме титула победительницы женщинам были присвоены и другие, например, «Леди Бренд», «Леди Креатив», «Леди Муза», «Леди Прорыв», «Леди Фитнес» и «Леди Фэшн».

И все без исключения участницы признались: после 50-ти они снова почувствовали, что могут быть красивы.

Источник: МедикФорум

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