Писатель Захар Прилепин стал членом жюри на конкурсе красоты для тех, кому за 50

После 50 -ти жизнь только начинается! Все без исключения участницы признались: они снова почувствовали, что могут быть красивы.

Женщины на пенсии стали участницами уникального социального проекта «Леди года-2019»

Врачи, соцработники, учителя, управленцы и просто активные женщины на пенсии стали участницами уникального социального проекта «Леди года-2019» для нижегородок старше 50-ти. В числе членов жюри отметился знаменитый земляк, известный писатель Захар Прилепин.

Как рассказали организаторы проекта, «Леди года» была придумана и реализована для того, чтобы помочь зрелым женщинам адаптироваться к новым для себя социально-экономическим условиям — продлению пенсионного возраста.

17 участниц из Дзержинска, Городца, Нижнего Новгорода и Сарова дошли до финала конкурса, для чего им потребовалась месячная подготовка: кроме того, что с женщинами работали психологи, тренеры, стилисты и парикмахеры, нужно было пройти мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, дефиле, хореографии, фото-позированию.

Усилия зрелых дам оценивало жюри, состоящее исключительно из мужчин. Среди них оказались глава федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев, член регионального кабинета, замминистра социальной политики Александр Бовин, пресс-секретарь корпорации «Росатом» Роман Скудняков и Захар Прилепин.

— В молодости мы о таком и не мечтали! Благодаря этому проекту я открыла в себе новые способности. Например, на занятиях по ароматам — способность распознавать тончайшие нотки запахов. Мастер-класс по аргентинскому танго дал мне возможность владеть своим телом даже лучше, чем в молодости. А ещё появились новые подруги — тоже увлеченные, умные, красивые, — говорит участница конкурса, военный пенсионер, серебряный волонтер, участник боевых действий Светлана Булатова. И добавляет:

— Я всегда чем-то увлечена, благо сегодня для людей старшего возраста много интересных возможностей. Вожу машину, леплю из глины, рисую, шью славянских кукол. Сейчас занимаюсь верховой ездой в клубе для серебряных волонтёров «Здоровье — мой конек», там же осваиваю владение саблей. Чувствую себя просто великолепно!

Корону победительницы получила нижегородка Екатерина Таврова, дипломированный мастер-косметолог. Но фактически мало кто из участниц ушел с конкурса без приза: кроме титула победительницы женщинам были присвоены и другие, например, «Леди Бренд», «Леди Креатив», «Леди Муза», «Леди Прорыв», «Леди Фитнес» и «Леди Фэшн». И все без исключения участницы признались: после 50-ти они снова почувствовали, что могут быть красивы.

Источник: МедикФорум