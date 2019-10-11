Шоу-румы Бердска: подбери свой индивидуальный стиль
Несколько лет назад рынок индустрии моды захватили маленькие площадки для демонстрации новых образцов одежды – шоу-румы. В заведениях этого рода потребитель сможет приобрести брендовую одежду от производителей, которые только начали свое дело
Шоу-румы Бердска: подбери свой индивидуальный стиль
Несколько лет назад рынок индустрии моды захватили маленькие площадки для демонстрации новых образцов одежды – шоу-румы. В заведениях этого рода потребитель сможет приобрести брендовую одежду от производителей, которые только начали свое дело
И если раньше заведения были доступны только высшему классу общества, то сейчас все больше и больше людей стараются одеваться именно в шоу-румах. В отличии от обычных магазинов, здесь можно найти одежду хорошего качества и обратиться за помощью к вежливому персоналу.
Главной задачей любого шоу-рума является обеспечение максимального комфорта потенциальному клиенту. Предприниматели организовывают шоу-румы так, чтобы посетитель смог окунуться в настоящую атмосферу шоппинга. Посещая шоу-рум, клиент может отдохнуть в удобном кресле с чашечкой чая или кофе, листая каталог ассортимента продукции, а уже затем приступить к выбору и подбору одежды. В некоторых заведениях работают манекенщицы, демонстрирующие образцы товара клиенту на себе. Для мамочек и папочек организованы детские уголки, где ребенок может развлечься, пока родители заняты. А стилисты-консультанты помогут подобрать индивидуальный стиль каждому посетителю.
Главной задачей любого шоу-рума является обеспечение максимального комфорта потенциальному клиенту. Предприниматели организовывают шоу-румы так, чтобы посетитель смог окунуться в настоящую атмосферу шоппинга. Посещая шоу-рум, клиент может отдохнуть в удобном кресле с чашечкой чая или кофе, листая каталог ассортимента продукции, а уже затем приступить к выбору и подбору одежды. В некоторых заведениях работают манекенщицы, демонстрирующие образцы товара клиенту на себе. Для мамочек и папочек организованы детские уголки, где ребенок может развлечься, пока родители заняты. А стилисты-консультанты помогут подобрать индивидуальный стиль каждому посетителю.
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Какие бывают шоу-румы?
Шоу-румы бывают нескольких видов. Так, например, в демонстрационном зале можно почувствовать себя настоящей моделью, выйдя на небольшой подиум перед зеркалами. Такие шоу-румы, как правило, находятся при швейных фабриках или крупном дорогом магазине. Шоу-румы открытого и закрытого типов различаются тем, что в закрытый шоу-рум можно попасть только по предварительной записи. Ассортимент товарной категории в шоу-румах не ограничивается одними текстильными изделиями. Здесь клиент найдет для себя сезонную верхнюю одежду, обувь, косметику, парфюмерию, аксессуары, сумки и кошельки, посуду и даже предметы для дома. Шоу-румы продают как в розницу, так и оптом. Многие заведения заводят странички в социальных сетях, поэтому посетитель может предварительно ознакомиться с наличием тех или иных товаров прежде, чем отправиться в мир шоппинга.
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Подробнее об ассортименте
Ассортимент представлен последними новинками и трендами осени -. Во многих шоу-румах города можно найти модные куртки и пуховики типа «одеяло», длинные пальто нюдовых и горчичных оттенков, свитеры «оверсайз», теплые костюмы «тройки»: юбка, топ и водолазка-«лапша». На ноги можно найти джинсы, джоггеры, палаццо и кюлоты. Широкой популярностью пользуются изделия из кожи – ботинки, мини-юбки, леггинсы и куртки-«косухи». Мода офисного стиля на сегодняшний день тесно переплетена со спортивным, поэтому найти удобный и современный деловой костюм можно в одном из шоу-румов Бердска.
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Подробнее об ассортименте
Ассортимент представлен последними новинками и трендами осени -. Во многих шоу-румах города можно найти модные куртки и пуховики типа «одеяло», длинные пальто нюдовых и горчичных оттенков, свитеры «оверсайз», теплые костюмы «тройки»: юбка, топ и водолазка-«лапша». На ноги можно найти джинсы, джоггеры, палаццо и кюлоты. Широкой популярностью пользуются изделия из кожи – ботинки, мини-юбки, леггинсы и куртки-«косухи». Мода офисного стиля на сегодняшний день тесно переплетена со спортивным, поэтому найти удобный и современный деловой костюм можно в одном из шоу-румов Бердска.
Здесь же к образу посетитель сможет подобрать подходящий аксессуар в виде шапки, шарфа, сумочки или рюкзачка, перчаток, пояса и мелкой бижутерии. В некоторых шоу-румах Бердска представлен ассортимент косметики по уходу за кожей лица и волосами из самого сердца Южной Кореи. Ведь кто, если не кореянки могут похвастаться чистой белоснежной кожей и густыми длинными волосами.
Почти каждый шоу-рум города осуществляет доставку почтой в удаленные от Бердска уголки России или привозит курьером в пригороды Новосибирска.
Любой, кто желает организовать частный бизнес может открыть шоу-рум. Для этого всего лишь понадобится выбрать и арендовать помещение, оформить располагающий к покупкам интерьер и создать атмосферу уюта, определить, кто будет поставщиком партии одежды и создать рекламную кампанию, благодаря которой о вас смогут узнать. Если средств для старта бизнеса недостаточно, можно открыть шоу-рум дома или по франшизе от уже имеющихся крупных заведений. При этом помните, что часть прибыли придется отдавать поставщику – это обязательное условие сотрудничества.
Любой, кто желает организовать частный бизнес может открыть шоу-рум. Для этого всего лишь понадобится выбрать и арендовать помещение, оформить располагающий к покупкам интерьер и создать атмосферу уюта, определить, кто будет поставщиком партии одежды и создать рекламную кампанию, благодаря которой о вас смогут узнать. Если средств для старта бизнеса недостаточно, можно открыть шоу-рум дома или по франшизе от уже имеющихся крупных заведений. При этом помните, что часть прибыли придется отдавать поставщику – это обязательное условие сотрудничества.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com