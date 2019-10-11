Шоу-румы Бердска: подбери свой индивидуальный стиль

И если раньше заведения были доступны только высшему классу общества, то сейчас все больше и больше людей стараются одеваться именно в шоу-румах. В отличии от обычных магазинов, здесь можно найти одежду хорошего качества и обратиться за помощью к вежливому персоналу.



Главной задачей любого шоу-рума является обеспечение максимального комфорта потенциальному клиенту. Предприниматели организовывают шоу-румы так, чтобы посетитель смог окунуться в настоящую атмосферу шоппинга. Посещая шоу-рум, клиент может отдохнуть в удобном кресле с чашечкой чая или кофе, листая каталог ассортимента продукции, а уже затем приступить к выбору и подбору одежды. В некоторых заведениях работают манекенщицы, демонстрирующие образцы товара клиенту на себе. Для мамочек и папочек организованы детские уголки, где ребенок может развлечься, пока родители заняты. А стилисты-консультанты помогут подобрать индивидуальный стиль каждому посетителю.