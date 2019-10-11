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С меня корона не упадет: Зеленский о своих звонках Путину

17:00 11.10.2019 Фото: pixabay.com
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Президент Украины подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе. Владимир Зеленский «действительно хочет закончить войну».

С меня корона не упадет: Зеленский о своих звонках Путину
Зеленский подчеркнул готовность к диалогу с РФ по конфликту на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе.

«Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (удерживаемыми лицами — ИФ). Все звонки совершал я. У меня корона не упадет. Слава богу, у меня ее нет. Я действительно хочу закончить войну», — сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что со стороны Украины это и были первые шаги навстречу.

«Далее обе стороны должны очень хотеть завершить войну. Должны хотеть сесть в том или ином формате, начать говорить, закончит войну, изменить риторику общения», — пояснил он.

Президент Украины считает, что «шаги навстречу друг другу — это продолжить обмен и завершить его».

«Там же не только граждане Украины, но и граждане РФ у нас», — добавил он.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Война закончится?

Аноним, 11 октября 2019 17:50
Странно, да? Президент, который не раз в год озабоченность высказывает и одни и те же обещания перевыдаёт, не мультика про ракеты кичится, не амфоры со дна достаёт и не "статусность" свою любой ценой удерживает, а реально берёт и что-то делает. Как нормальный человек.
Новый мэр, 11 октября 2019 19:46
Нам кажется это фантастикой,но оказывается и такие бывают.
Гость, 11 октября 2019 19:36
Как нормальный человек? А чё он войска не отводит? Ему донецкие сигнал об отводе под контролем обсе дважды давали белой ракетой! Он же главнокомандовач - где отвод всу?! Зато нацики понаехали в Золотое. Может пора дело делать - подписанное в договоре и формуле штайнмайера? Или только болтать языком?
Аноним, 11 октября 2019 20:48
А вы там на передовой с биноклем что-ли? Или на диване перед телевизором - соловьиное усваиваете?

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