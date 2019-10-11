С меня корона не упадет: Зеленский о своих звонках Путину

Президент Украины подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе. Владимир Зеленский «действительно хочет закончить войну».

Зеленский подчеркнул готовность к диалогу с РФ по конфликту на Донбассе



Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе.

«Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (удерживаемыми лицами — ИФ). Все звонки совершал я. У меня корона не упадет. Слава богу, у меня ее нет. Я действительно хочу закончить войну», — сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что со стороны Украины это и были первые шаги навстречу.

«Далее обе стороны должны очень хотеть завершить войну. Должны хотеть сесть в том или ином формате, начать говорить, закончит войну, изменить риторику общения», — пояснил он.

Президент Украины считает, что «шаги навстречу друг другу — это продолжить обмен и завершить его».

«Там же не только граждане Украины, но и граждане РФ у нас», — добавил он.

Источник: Интерфакс