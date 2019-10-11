Более 1 млрд рублей незаконно вывела за рубеж росиянка

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Сотрудниками полиции в Москве по подозрению в незаконном выводе за рубеж свыше 1 миллиарда рублей задержана организатор группы

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России перекрыт нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж с использованием подложных документов.

Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 миллиарда рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.

В Московском регионе и на территории города Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей.

Предполагаемый организатор противоправной деятельности – 34-летняя женщина – задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

— Предварительное расследование уголовного дела продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД РФ