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Пронес травматический пистолет на борт лайнера пассажир рейса Москва-Болгария

17:30 11.10.2019 Фото: rostov.kp.ru
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Как только стюардессе стало известно о запрещенном предмете, она — как и положено по инструкции, передала информацию командиру экипажа. В итоге тот принял решение об экстренной посадке в Ростове-на-Дону.

Пронес травматический пистолет на борт лайнера пассажир рейса Москва Болгария
В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва — Бургас»

В четверг, 10 октября, в ростовском аэропорту «Платов» совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов», на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет.

— Говорят, во время полета мужчине-астматику стало плохо прямо на борту, — рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. — А когда он полез в сумку за лекарством, то увидел в ней свой пистолет, о чем и сообщил бортпроводнице. Позже пассажир рассказал правоохранителям, что забыл травматическое оружие в своей ручной клади.

Как только стюардессе стало известно о запрещенном предмете, она — как и положено по инструкции, передала информацию командиру экипажа. В итоге тот принял решение об экстренной посадке.

Сообщается, что самолет приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Посадка прошла без происшествий.

Известно, что как только все детали ЧП стали известны, самолет вылетел в пункт назначения.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каким образом забывчивый мужчина мог пронести оружие на борт лайнера через рамки металлодетекторов.

Однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Источник: rostov.kp.ru

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