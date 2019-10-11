Власть вмешалась: Ищут перекупщиков квартир ради отопления дольщики скандальной новостройки в Бердске

Чтобы дать отопление в 6-этажку №11 на ул. К. Маркса, которая еще не сдана в эксплуатацию, но заселена, КБУ и УК «Вымпел Сервис» разработают беспрецедентное соглашение.

Дольщики дома №11 на ул. К. Маркса удовлетворены встречей: появилась надежда на подключение отопления

У новоселов дома №11 на ул. К. Маркса в Бердске, остающегося пока без отопления, забрезжила надежда на то, что батареи в их квартирах в ближайшее время потеплеют. На совещании в мэрии с участием собственников жилья, застройщика, коммунальщиков и чиновников рассмотрели несколько вариантов выхода из «холодной» ситуации. И решили к 14 октября разработать образец соглашения об оплате коммунальных услуг, которое устроит все стороны.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6-этажку №11 на ул. К. Маркса уже три года не могут сдать в эксплуатацию из-за проблем с документами и «лишнего» этажа. Дом пока числится как строительный объект, а у его собственника ПСК «Капитал» есть долги перед Комбинатом бытовых услуг по коммуналке.

Дольщики категорически отказались создавать ЖСК, поскольку считают, что такая форма управления позволит застройщику «повесить» на них все долги. Жильцы уже выбрали управляющую компанию «Вымпел Сервис», директор которой Николай Яковченко активно включился в решение проблем собственников квартир.

— Главное — не замерзнуть зимой. Дом не сдан, но заселен. Это такая стандартная российская традиция, — начал совещание вечером 10 октября вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, предложив высказывать идеи по схеме оплаты, которая позволила бы КБУ подать теплоноситель.

Варианты

Автор видео Анастасия Солодкова

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Яковченко предложил разработать соглашение о платежах на подобие того, как еще 10 лет назад заключил с абонентами «Новосибирскэнергосбыт».

— Все, что касается обслуживания системы теплоснабжения, ведение учета, мы берем на себя. У нас отработана схема с платежами через РКЦ — проблем нет. Если КБУ готов пойти по пути заключения соглашений с жителями, а те со своей стороны гарантируют оплату, проблема решится, — озвучил свою схему директор УК «Вымпел Сервис».

Свой вариант предложил Владимир Захаров: УК заключает договор с Комбинатом на поставку тепла, платит за него, а потом собирает деньги с жителей. Яковченко не против, несмотря на большую ответственность.

Но коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий обозначил риски, появляющиеся при такой системе оплаты:

— Налогообложение привязано к компании «Капитал», у которой есть требование по налогам. Если ее вывести из схемы, то как выполнять требования 354-го закона (Постановление правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» — прим. ред.)? Прямые платежи мы здесь не можем применять. Мы обсуждали с жителями их самоорганизацию. Но на сегодняшний день даже письма от них нет. Собравшиеся здесь готовы платить, а половина квартир не готова. При создании жилищного или жилищно-строительного кооператива все бы несли ответственность — каждый собственник за каждый квадратный метр. А так может получиться, что у застройщика задолженность, а потом и по соглашениям появится задолженность.

Николай Яковченко парировал: подписывать соглашение тогда, когда «будет лежать стопка договоров». По его мнению, в первую очередь необходимо оперативно с юристами разработать проект соглашения и в ближайшие дни обсудить его с КБУ.

— Мы готовы платить любым способом, надо его только определить, — высказалась одна из собственников жилья Вера Махинова.

Директора «Вымпел Сервиса» уточнил: договор заключается с УК, и жители, приходя в кассы, по распоряжению «Капитала» переводят деньги сразу управляющей компании, которая перечисляет КБУ за потребленное тепло.

Но все-таки засомневались и сами собственники, опасаясь, что так называемые перекупщики квартир платить откажутся. А таких половина дома. Представитель застройщика Андрей Кудинов заверил, что у него есть контакты всех и он готов оказать содействие в том, чтобы и они подписали соглашение с «Вымпелом».

Риски

Автор видео Анастасия Солодкова

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Готовность принимать тепло надстроенного 6-го этажа, из-за которого дом не могут сдать в эксплуатацию, тоже беспокоит КБУ — как утеплены этажи, есть ли там батареи. Яковченко поддержал Лапицкого: радиаторы в закрытых и пустующих квартирах могут быть вообще не заглушены, не ясно, выдержит ли дом опрессовку и гидравлические испытания перед запуском тепла, стоит только один насос, нет дублирующего.

— Мы идем по очень тонкому льду. Такого соглашения еще никогда не было на моей практике. Здесь сидит 9 человек, придут на собрание еще 9. А остальные 50? — высказал сомнения Владимир Захаров. — Инициативная группа должна взять списки и координаты собственников, обзвонить их и уговорить подписать.

Яковченко предложил упростить процедуру:

— Если есть акты выдачи ключей у жителей, мы можем провести юридически законное общее собрание собственников. Заочное, не надо собираться всем и руки поднимать. На собрании мы вправе определить производить оплату, даже если кто-то из дольщиков не подписал соглашение. Даже если сейчас человек не заплатит, мы его через полгода, через год «догоним», когда дом сдастся. Главное — согласие КБУ.

Итог

Кудинов заверил, что «подвешенная» ситуация надолго не затянется, так как «Капитал» 10 октября подал извещение на сдачу дома. При оптимистичном сценарии строительный объект станет жилой 6-этажкой через неделю.

Семен Лапицкий выразил готовность поучаствовать в разработке соглашения, чтобы не оставлять жителей без тепла накануне зимы.

Захаров подвел итог собранию: 14 октября Лапицкий и Яковченко информируют о результатах по разработке соглашения:

— Время «Ч» — понедельник 16.00.

Кроме того, вице-мэр предложил инициативной группе жильцов выбрать «командира» и оказывать ему всестороннюю помощь по обзвону всех собственников ради ускорения процедуры сбора подписей, а значит, и запуску отопления.