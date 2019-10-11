Загорелся частный дом по ул. Красноармейской в Бердске

В результате пожара огнем повреждены деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие. Работал 1 ствол «Б» по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров.

В г.Бердске Новосибирской области по ул. Красноармейская загорелся частный дом

Вечером 10 октября в Бердске Новосибирской области по ул. Красноармейская загорелся частный дом. В результате пожара огнем повреждены деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие. Работал 1 ствол «Б» по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров. В 20:54 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Источник: МЧС по НСО