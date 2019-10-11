«Искитимцемент» подвел производственные итоги за девять месяцев 2019 года

Завод снабжает высококачественной продукцией организации строительной отрасли Сибирского федерального округа. За девять месяцев 2019 года в сибирские регионы направлено 89% произведенного цемента. Основным рынком сбыта выступает Новосибирская область – доля отгрузки в пределах данной территории в отчетном периоде составила 53% общего объема реализации. Большая часть продукции завода используется для строительства жилых зданий и производства железобетонных конструкций, асбестоцементных изделий, товарного бетона и сухих смесей.

В январе–сентябре 2019 года наиболее востребованным был портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, предназначенный для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Его доля в общем объеме цемента, который выпустил завод за девять месяцев, равна 49,6%. Доля портландцемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б со шлаком, применяемого для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладочных и ремонтно-строительных работ, составила 41,9%; портландцемента ЦЕМ I 42,5Н, используемого для изготовления высокопрочных сборных железобетонных конструкций, возведения бетонных наружных монолитных частей массивных сооружений, а также в аэродромном и дорожном строительстве, – 7,6%.



Напомним, что перед началом строительного сезона–2019 АО «Искитимцемент» освоило выпуск новых видов продукции. Портландцемент типа ЦЕМ I класса 52,5 нормальнотвердеющий, который отличается повышенными прочностными характеристиками, востребован на особо ответственном строительстве – железнодорожных и мостовых переходов, виадуков, конструкций сборного железобетона. Портландцемент типа ЦЕМ II/В-Ш класса 32,5 нормальнотвердеющий применяется при всех видах строительства, для изготовления строительных растворов, для ведения штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ, для производства бетона дорожных оснований и укрепления грунтов в гидротехническом строительстве. Клиенты проявляют интерес к новинкам ассортимента: уже произведено и реализовано 5,2 тыс. тонн портландцемента ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н и 2,3 тыс. тонн ЦЕМ I 52,5Н.С начала года авто- и железнодорожным транспортом потребителям доставлено 510,3 тыс. тонн навального цемента – 66% от общего объема отгруженной продукции. Реализация тарированного цемента в отчетном периоде составила 263,7 тыс. тонн: 104,8 тыс. – в «биг-бэгах» по 1 тонне и 158,9 тыс. – в бумажных мешках по 25 и 50 кг.Отметим, что с 2017 года у клиентов появилась возможность приобретать палетированную продукцию «Искитимцемента», упакованную в 30 бумажных мешков по 50 кг или 60 мешков по 25 кг и обмотанную в защитную стретч-пленку. Объем цемента, который доставляют потребителям на поддонах, постоянно увеличивается: так, если за девять месяцев 2018 года было отгружено 12 тыс. тонн, то с января по сентябрь 2019-го – уже 35 тыс. тонн.«По данным маркетологов АО «Искитимцемент», на протяжении девяти месяцев текущего года цементный рынок СФО демонстрирует положительную динамику: уровень потребления продукции вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. До конца 2019-го планируем произвести и реализовать около 1 млн тонн цемента, то есть по году общее снижение составит около 1%, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Такие показатели связаны с уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки, а также высокой конкуренцией в отрасли. В будущем году планируем достичь роста показателей примерно на 6-7%. В любых рыночных условиях мы продолжаем работу по удовлетворению потребностей клиентов, сохранению конкурентных преимуществ, поддержанию стабильно высокого качества продукции и расширению ассортимента».