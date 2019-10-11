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Понизить прожиточный минимум для россиян предложил Минтруд

14:30 11.10.2019 Фото: pixabay.com
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В документе говорится, что величина прожиточного минимума снижается из-за снижения стоимости продуктов, которые используются при расчете данного показателя.

Понизить прожиточный минимум для россиян предложил Минтруд
В продуктовой корзине на месяц учитывают мяса и мясопродуктов – 17,2%

Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума на душу населения за III квартал в размере 11 012 рублей, для трудоспособного населения – 11 942 рубля, для пенсионеров – 9090 рублей, для детей – 10 838 рублей. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на портале regulation.gov.ru.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2019 года на душу населения 11012 рублей, для трудоспособного населения – 11942 рубля, пенсионеров – 9090 рублей, детей – 10838 рублей», — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, прожиточный минимум в III квартале 2019 года по отношению ко II кварталу уменьшится на душу населения, для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров – на 1,6%. В пояснительной записке говорится, что величина прожиточного минимума снижается из-за снижения стоимости продуктов, которые используются при расчете данного показателя.

Ранее Минтруд установил прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей на душу населения в целом по России, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 12 130 рублей, для детей – 11 004 рубля, для пенсионеров – 9236 рублей.

Источник: rns.online

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От редакции

Смешной прожиточный минимум?

Новый мэр, 11 октября 2019 14:54
На летний период вообще можно обнулять, трава растет у кого то огород, проживут и так.

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