Видео загоревшейся на ходу грузовой ГАЗели в Бердске попало в Сеть

Владелец автомобиля выскочил из автомобиля и вызвал пожарных.

Грузовая газель сгорела

Сообщение о горевшем автомобиле получили 9 октября в 20.58 пожарные Бердска. Пожар произошел возле дома №69 по ул. Островского.

— По прибытию было установлено, что огнем повреждена грузовая ГАЗель на площади 5 квадратных метров. Автомобиль загорелся на ходу. Водитель увидел огонь и остановился. Вызвал пожарных. Причина пожара устанавливается, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Видео предоставлено подписчиком Курьер. Среда. Бердск ВКонтакте: