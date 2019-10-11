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Видео загоревшейся на ходу грузовой ГАЗели в Бердске попало в Сеть

14:15 11.10.2019 Фото: предоставлено читателем Константином
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Владелец автомобиля выскочил из автомобиля и вызвал пожарных.

Видео загоревшейся на ходу грузовой ГАЗели в Бердске попало в Сеть
Грузовая газель сгорела

Сообщение о горевшем автомобиле получили 9 октября в 20.58 пожарные Бердска. Пожар произошел возле дома №69 по ул. Островского.

— По прибытию было установлено, что огнем повреждена грузовая ГАЗель на площади 5 квадратных метров. Автомобиль загорелся на ходу. Водитель увидел огонь и остановился. Вызвал пожарных. Причина пожара устанавливается, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Видео предоставлено подписчиком Курьер. Среда. Бердск ВКонтакте:

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