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Дорогу с гибкими столбами ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

13:45 11.10.2019 Фото: nso.ru
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Добраться из Томска в Новосибирск стало проще: сдан в эксплуатацию самый протяженный в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорогу с гибкими столбами ввели в эксплуатацию в Новосибирской области
«Объект года» с гибкими столбами сдан в эксплуатацию в Новосибирской области по нацпроекту БКД 2.0

Добраться из Томска в Новосибирск стало проще: сдан в эксплуатацию самый протяженный в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км.
Качество выполненных работ проверил в ходе приемочной комиссии министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. «Отремонтированный участок трассы «Новосибирск-Колывань-Томск» является самым протяженным объектом нацпроекта в Новосибирской агломерации в 2019 году. Покрытие из высокопрочного и устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) уложено на площади более 97 тысяч квадратных метров», – сообщил Анатолий Костылевский.

В ходе проверки представители регионального минтранса и заказчика работ – ГКУ НСО «ТУАД» – оценили конечный итог работы подрядчика на участке трассы Новосибирск-Колывань-Томск. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на более чем 10 километрах автодороги появился новый асфальт, укрепленные обочины, разметка из термопластика и дорожные знаки. Ещё одно новшество, примененное на данной дороге – установленные делиниаторы – гибкие столбы, которые разделяют встречные потоки на опасных участках, предотвращая выезд автотранспорта на полосу встречного движения. Делиниаторы уже месяц стоят на дороге, и это дало свой результат. Они зрительно выделяют направление оси дороги, тем самым помогая исключить лобовые столкновения на встречной полосе движения.

Сданный объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» имеет большую социальную значимость: трасса «Новосибирск-Колывань-Томск» является въездом и выездом из областного центра. Дорога обеспечивает транспортное сообщение между Новосибирском и Томском. По ней также можно добраться до таких населенных пунктов региона, как Колывань, Скала, Амба, Вьюны, Кандаурово и т.д. Общий объем средств на ремонт данной дороги из бюджетов двух уровней составил 109 миллионов рублей.

Напомним, что всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирской области будет приведено в нормативное состояние 204,5 км автомобильных дорог, работы ведутся на всех запланированных 121 объектах практически во всех районах области.

Источник: nso.ru

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